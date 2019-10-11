Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Güneşin doğmadığı dünyanın en sıra dışı yeri! İlginç olan kadınların doğum yapmasının yasak olması...
Kuzey Buz Denizi’ndeki Norveç’e bağlı Svalbard Adası, Avrupa’nın bittiği noktada yer alıyor. Biraz ötesinde yaşam yok. Kutup ayılarının yaşadığı buzlar diyarı. Yalnız burayı özel yapan ekim-şubat arası hiç güneşin doğmaması… Kışın aylar süren karanlıktan sonra ilk ışığın doğduğu günü görmek için yapılanlar çok ilginç… Ayrıca burada kadınların doğum yapması, emeklilik yaşına gelen insanların adada yaşamaları da yasak! İşte Svalbard Adası ile ilgili şaşırtıcı bilgiler…
Kuzey Buz Denizi’ndeki Norveç’e bağlı Svalbard Adası, Avrupa’nın bittiği noktada yer alıyor. Biraz ötesinde yaşam yok. Kutup ayılarının yaşadığı buzlar diyarı. Yalnız burayı özel yapan ekim-şubat arası hiç güneşin doğmaması… Kışın aylar süren karanlıktan sonra ilk ışığın doğduğu günü görmek için yapılanlar çok ilginç… Ayrıca burada kadınların doğum yapması, emeklilik yaşına gelen insanların adada yaşamaları da yasak! İşte Svalbard Adası ile ilgili şaşırtıcı bilgiler…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Her kış kasım ayının ortalarından itibaren Kuzey Norveç ile Kuzey Kutbu arasında yer alan bir yarımadada bulunan Svalbard Takımadaları karanlığa bürünüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Spitsbergen'in en büyük adasında insanlar dört ay boyunca güneşi görmüyor. Bu zorlu zaman boyunca bölgede yaşayanlar, mart ayı sonuna kadar bekliyor ve güneş nihayet ufukta yükseliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Spitsbergen'in nüfusu sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Burada yaşayan çoğu insan ya turizm, ya kömür madenleri ya da çalışmalarını sürdürmek üzere araştırmacı olarak geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Tecrit nedeniyle kadınların bu adada doğum yapmalarına izin verilmiyor. Ve emeklilik yaşına gelen insanların burada yaşamaları yasak!
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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İki kış birden… Svalbard'da beş mevsimin olduğu var sayılıyor; İlkbahar, yaz, sonbahar, karanlık kış ve hafif kış. Karanlık kış veya kutup gecesi olarak bilinen mevsimde güneş hiç yükselmiyor ve şubat veya mart aylarında alacakaranlık dönemi gözleniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Bir diğer kış olan ikinci kış ise birçok insanın favorisi. Gökyüzü ve manzara renkleri saatlere göre değişiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Güneş her an ufukta yükselebilecekmiş gibi görünüyor. İnsanlar bu nedenle bu kışı daha çok seviyor. Bu olay haftalarca sürüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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CNN Travel’a açıklama yapan gezgin Ronny Brunvoll, "Bu ada tamamen zıtlıklar adası. Kutup gecesi boyunca güneş ışığı olmaksızın her yer simsiyah.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Bu zifiri karanlıkta insanlar üç adım sonrasını bile göremiyor. Yaz aylarında ise bunun tam tersi. Güneş sarhoşmuşcasına hiçbir zaman nereye gideceğini bilmiyor." diye açıklıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Karanlık kış boyunca Camp Barentz Restoranı'nda yerli halk yemeklerini yiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Hastane basamaklarında güneşe merhaba… Güneşi herkesten daha önce ve erken görmek isteyenler şubat aylarının sonlarına doğru dağlara tırmanıyor. Longyearbyen'e en yakın zirve Trollsteinen, 850 metre yükseklikte bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Yaklaşık 2-3 saat süren bir tırmanış sonucunda insanlar ödülüne kavuşuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Ancak önceden tahmin edilemeyen hava olayları nedeniyle bazen de güneş yüzünü göstermiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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İlk güneş ışığının peşinde koşmak bir veya iki hafta sürüyor. Ancak ada sakinlerinin hayatı boyunca yaşadıkları en iyi deneyimlerden biri de bu oluyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Özellikle aylarca güneş ışığı göremeyen insanlar için. Bir de insanlar eski hastane merdivenine toplanıyor. Dağlardan sonra güneş ışığının ilk ulaşacağı yer burası…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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İnsanlar güneş kostümleri giyerek yüzlerini boyuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Geleneksel Norveç şarkılarını söyleyerek güneşi karşılıyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Ayrıca bölgenin yerel spor örgütü Svalbard Tur, güneşin doğuşuna kısa bir süre kaldığında Longyearbyen çevresinde bulunan 10 zirveye posta kutuları koyuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Posta kutularının her birinin içine birer defter bırakılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Bu 10 zirvede bulunan defterleri bulan ilk 10 kişiye Longyearbyen'in 120 km kuzeyinde bulunan ve eski bir madencilik kasabası olan Ny-Alesund'da tatil bileti kazanıyor.