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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatSinemaGoogle Maps'te gördü peşine düştü! Çölün ortasında öyle bir şey buldu ki...
Seyahat

Google Maps'te gördü peşine düştü! Çölün ortasında öyle bir şey buldu ki...

Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka Google Maps’te gizemli bir şekil gördü ve peşine düştü. Sina Çölü’nün ortasında yer alan gizemli şekle ulaştığında ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. İşte Sina Çölü’de ortaya çıkan ilginç ilginç sinema

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Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka Google Maps’te gizemli bir şekil gördü ve peşine düştü. Sina Çölü’nün ortasında yer alan gizemli şekle ulaştığında ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çünkü meraklı fotoğrafçının peşine düştüğü şey bir açık hava sinemasıydı… İşte Sina Çölü’nün ortasındaki ilginç sinema…

Fotoğraflar: Kaupo Kikka, Pinterest, Alamy, grandchild, tenpieknyswiat

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Günümüzde Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor.

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Google Maps görüntülerinden keşfedilen bu gizemli yapıları gören bir çok insan ise bu keşfedilmemiş yerler ve yapılar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

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İşte bu merak Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka'ı Sina Çölü'ne kadar sürükledi.

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Gördüğü gizemli şeklin peşine düşen fotoğrafçı hedeflediği yere ulaştığında, görenlerin inanamadığı bir yer buldu.

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Karşınızda çölün tam ortasında hiç kullanılmamış ve çok uzun süre önce inşa edilmiş bir açık hava sineması…

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Çılgın bir Fransız tarafından yaptırılmış olan sinema hakkında bir çok bilgi bulunuyor.

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Bunlar arasında en ilginç olanıysa bu sinemada şuana kadar hiçbir filmin gösterilmemiş olması…

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Sinemanın yapılış hikayesiyse oldukça ilginç...

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2000’lerin başında çılgın Fransız bir gün kendini Sina Çölü'nde buluverir. 'Çölün ortasında neden bir açık hava sineması olmasın?' fikri de o zaman aklına gelir.

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Aklına gelen fikirle beraber Paris’e dönen Fransız bu proje için para bulur.

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Ve aklına koyduğu sinemanın ilk gösterimi için her şey hazır gibidir.

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Fransız daha sonra Kahire’ye gidip eski bir sinemanın orijinal eski koltuklarını ve projeksiyon ekipmanını satın alır.

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Sina’ya dönen kurucu, elektrik için bir jeneratör ve sinema perdesini taşıması için de dev bir traktör bulur.

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Lokal otoriteler, Fransız bir adamdan gelen bu projeden rahatsız olur. Prömiyerin gerçekleşeceği gece her şey şüpheli bir şekilde kötü gider.

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Jeneratör sabote edilir ve bu kalkışmaların sonucunda sinema, diğer bir adıyla 'Dünyanın Sonundaki Sinema'da hiçbir film gösterilmeden kapanır.

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Daha sonra tekrar bölgeye gidenler ise gördükleri manzara karşısında şok olur.

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Yıllardır zamana direnen sinema meraklı turistlerin talanına uğramaktan kurtulamadı.

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Fransız kurucunun hesaba katmadığı şey, sinemayı kurduğu alandaki bazı yerlilerin bu sinema projesini istememeleri ve buna karşı çıkmalarıydı.

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Jenaratör sorunu çözülemeyen bu ilginç proje kullanılamadan terk edilmiş halde duruyor.

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Sinemanın yer aldığı Mısır’ın İsrail sınırı boyunca uzanan Sina Çölü ise altın rengi kumlarıyla ziyaretçilerine görkemli bir manzara sunuyor.

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Sinema şuan hâlâ ilk günkü haliyle çölün ortasında duruyor ve Google Maps sayesinde yerini görmek mümkün.

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Sinema Google Maps üzerinden ‘27° 57'45.8"N 34°15'13.9"E’ koordinatlarında aratıldığında bulunuyor. Harabeye dönmüş sinemanın görüntüleri görenleri çok şaşırtıyor.

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Çölse doğal güzelliği ve din tarihindeki önemli yeri nedeniyle günümüzde tam bir cazibe merkezine dönüşmüş durumda...

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Çölün ıssızlığında, kumların üzerindeyken o manzarada ve ambiyansta bir sinema filmi izleme fikriyse bölgeye giden turistler tarafından oldukça ilginç kabul ediliyor.

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Yine de bu fotoğrafları gören bazı yatırımcıların boş durmayıp çölün ortasına bir sinema inşa edeceğini düşünmemek hata olur.

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Fikir olarak çok orijinal olan ancak hayata geçirilemeyen bu sinema projesi, başlamadan bitmesi ‘de hayal kırıklığına yol açmış.

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Bu eşsiz sinemanın fotoğraflarını çeken Estonyalı Kaupo Kikka ise çekimlerini çeşitli alanlarda devam ediyor.

Seyahat HaberiSeyahat HaberiÇölÇölün ortasında sinemaseyahatdunyagezi
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