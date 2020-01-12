Göbeklitepe’nin sırları! Atiye dizisine kaynaklık eden kitabın yazarından şaşırtan bilgiler...

Daha buzdağının görünen yüzü Göbeklitepe’nin henüz küçük bir kısmı yeryüzüne çıkarıldı. Prof. Dr. Klaus Schmidt öncülüğünde 90 bin metrekarelik bir alanda yani 20 futbol sahasına eşdeğer bir yüzölçümünde yeraltı radarıyla yapılan araştırmada sahanın genişliğinin 300’e 300 metre olduğu ve en az 20 tane daha tapınak var olduğu tespit edildi. Çok büyük ihtimalle daha altta 2-3 bin yıl daha eski yapılar olduğu düşünülüyor. Bu da 15 bin yıl önceye yani Buz Devri’nden hemen sonra, tarıma dayalı yerleşik hayata geçmeden en az 5 bin yıl öncesine denk geliyor.