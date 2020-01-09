Gizemli çukurların sırrı çözüldü! Uzun süredir bilim insanları üzerinde çalışıyordu…

Doğasına uyum sağlamış canlılar Sıcak, kurak ve çöl… Namib’i en güzel açıklayıcı üç terim. En kurak bölgelerinde bile yılda ortalama 2 mm yağış görülürken bazı bölgeleri ise hiç su almayabiliyor. Burada yaşayan çita, sırtlan, devekuşu, zebra gibi hayvanlar hayatta kalabilmek için zamanla çöl yaşamına ayak uydurmak zorunda kalmışlar.