Gizemli çizgilerin sırrı çözüldü! 1939'da keşfedilmişti, araştırmalar sonuçlandı...

Artık büyük bir gizem haline gelmiş bu doğa olayının uzun yıllardır açıklanamaması, kayaların uzaylılar veya ilahi güçler tarafından hareket ettirildiği efsanesini yarattı. İlk bakışta hiç hareket etmiyormuş gibi görünen kaya parçalarının gizemi bilim insanlarının da ilgisini çekti. Yaklaşık yarım yüzyıldır bu gizemli kayaların sırrını çözmeye çalışan bilim insanları, kurumuş ve çatlamış bir zeminde 350 kiloluk bir taşın nasıl hareket edebileceği konusunda farklı fikirler üretti. İlk teorilere göre, rüzgar ve yağmurun bu büyük kayaları hareket ettirebileceği düşünülse de, sonradan zeminin çatlamış yapısının buna izin vermeyeceğini kabul etmek zorunda kaldılar. İşin ilginç yanı ise, bugüne dek kayaların hareket ettiğini kimsenin görmemesi…