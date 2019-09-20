Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Giresun'da saklı güzellik! Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan doğa harikası...
Giresun'un Espiye ilçesinde rivayete göre yüzyıllar önce meydana gelen acı bir olayın ardından oluşan şelale ve o şelaleden yararlanan 7 kabilenin yaptırdığı değirmenler şimdilerde bölge turizmine katkı sağlıyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde rivayete göre yüzyıllar önce meydana gelen acı bir olayın ardından oluşan şelale ve o şelaleden yararlanan 7 kabilenin yaptırdığı değirmenler şimdilerde bölge turizmine katkı sağlıyor.
Anadolu Ajansı
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Rivayete göre, küçük çocuğu ile patika yoldan geçen bir anne çocuğunu ‘Çay Deresi’ne düşürür.
Anadolu Ajansı
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Azgın suya kapılan çocuğunu bir türlü kurtaramayan anne o an yaşadığı üzüntüyle ‘Allah suyunu kurutsun’ diyerek beddua eder ve göğsünü keserek dereye atar.
Anadolu Ajansı
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Bir süre sonra kuruyan dere yaklaşık 500 metrelik bir şelale oluşturacak şekilde ortaya çıkar.
Anadolu Ajansı
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Şelaleden ise şu an her biri 100 yılı aşkın süredir kullanılan 7 ayrı kabileye ait değirmen yapılır.
Anadolu Ajansı
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Aradan geçen onca yılın ardından çocuğunu kaybeden annenin bedduası sonucu kuruyan derenin oluşturduğu şelale ile ortaya çıkan ‘Yedi Değirmenler’ 5 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan proje ile turizme kazandırıldı.
Anadolu Ajansı
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Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçileri ağırlayan Şafak Karaman, 2017 yılında geldiği Yedi Değirmenlere hayran kaldığı için burada kalmak istediğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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Karaman, yaptığı açıklamada, tabiat parkı içinde bulunan değirmenlere her geçen yıl ziyaretçilerin daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, “Bölgede 7 tane değirmen var bunlar aktif ve bölge halkı tarafından kullanılıyor.
Anadolu Ajansı
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Burası gerekten de çok güzel ama sahipsiz kalmış. Devlet burayı yapmış fakat kimse burayı işletmek için almamış bizde burayı alarak çalışmaya başladık.
Anadolu Ajansı
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Geçtiğimiz yıl güzel bir sezon yaşadık ve burası artık daha tanınır hale geliyor. Bu da her geçen gün ziyaretçi sayısının artması ile gözlemleniyor.
Anadolu Ajansı
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Yedi Değirmenler bölgenin, Giresun’un turizm açısından majör noktalarından bir tanesi olacaktır” dedi.
Anadolu Ajansı
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Bölgede yaşayan Ali İhsan Kahraman ise rivayet edilen olayı anlatarak, şunları söyledi:
Anadolu Ajansı
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“Burada Yeniköy, Avluca ve Akkaya Köyü var. Buradaki 7 kabile kendisi için bir adet değirmen yapmış ve halende aktif olarak çalışıyor.
Anadolu Ajansı
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Bir annenin can havli ile söylediği bir kelime sonucu oluşmuş doğa harikası Yedi Değirmenler.
Anadolu Ajansı
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Bunlar birer rivayet. Yıllardır hep böyle anlatılagelir"