Gezmeye doyamayacağınız en huzurlu 6 köy

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İzmir, kent merkezinin dışında hafta sonu sizi İstanbul'dan ve çevre illerden kendisine sürükleyecek masal tadında köylere sahip. Özellikle bahar aylarında gezip, görmesi daha keyifli olan 6 İzmir köyünde neler var neler yok bir bakalım mı? İşte detaylar…
İzmir, kent merkezinin dışında hafta sonu sizi İstanbul'dan ve çevre illerden kendisine sürükleyecek masal tadında köylere sahip. Özellikle bahar aylarında gezip, görmesi daha keyifli olan 6 İzmir köyünde neler var neler yok bir bakalım mı? İşte detaylar...
İzmir'in boncuğu: Nazarköy İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı gizli kalmış bir köy burası. Merkezden sadece yarım saat uzaklıktaki Nazarköy adı üstünde bir nazar boncuğu diyarı. Nif Dağı eteklerindeki bu şirin ve mütevazı köy, yaklaşık 70 yıl öncesine kadar Kurudere adıyla biliniyormuş.
Birgün Mısır’dan bir boncuk ustasının gelip buraya yerleşmiş. Bölgenin kızılçam ağaçlarının katkısıyla Nazarköy, bir boncuk üretim merkezi haline gelir.Boncuk üretimi için bu köyün tercih edilme sebebi ise, bölgede yetişen kızılçam ağaçları.
Çünkü boncuk ocağında kullanılan bu ağacın bıraktığı is, boncukların daha iyi parlamasını sağlıyormuş.İki derenin arasında bir vadiye kurulmuş olan köy geçimini çoğunlukla nazar boncuğu yapımından sağlıyor.
Nesin Matematik Köyü, bana hep anlatılan Halkevlerini hatırlattı. Matematiği sevdirmek ve imece usülü bir dayanışma ile öğrencilere eğitim vermek bu köyün en büyük gayesi. Köyü gezdikçe insan yeniden matematik öğrenmek istiyor adeta.
Başka hiçbir köye benzemeyen Nesin Matematik Köyü, Ali Nesin’in ve yüzlerce insanın bağışlarıyla ve imece usulü kurulmasıyla dünyada bir ilk. Matematik Köyü’ne gelen öğrenciler de yeteneklerine ve fiziksel güçlerine göre bulaşık, yemek, sulama, temizlik, ağaç dikme gibi çeşitli görevleri dönüşümlü olarak üstlenerek bu imece usulü çalışan köye katkıda bulunuyor.
Eğitim program ilkbahar ayları itibarıyla başlıyor ve sonbahar sonuna kadar devam ediyor. Lise ve üniversitelerin ocak ve şubat aylarına denk gelen ara tatillerinde de etkinlikler oluyormuş. Lise matematik eğitiminden yüksek lisans düzeyinde matematiğe, felsefe derslerinden fiziğe onlarca etkinliğin gerçekleştirildiği köyde programlar genelde iki hafta sürüyor.
Adı gibi: Şirince Zamanında Rumların yaşadığı Şirince köyü, İzmir merkeze sadece 1 saat uzaklıkta. Şirince her ne kadar 2012'deki kıyamet senaryosunda dünyada ayakta kalacak iki köyden biri oluşu ile popüler olmuş olsa da bünyesinde inanılmaz bir tarih barındımasıyla da hala pek çok ziyaretçi çekiyor.
Şirince, Efes’in terk edilmesinden sonra 15. yy civarında yerleşim görmeye başlamış. Mevcut yapılar ise 19. yy’dan. Eski adı Çirkince olan Şirince'ye geldiyseniz, köyün tüm sokaklarını gezin. Her köşede sizi başka bir hikaye bekliyor.
Aziz John Baptist Kilisesi'ni ziyaret edip, bahçedeki havuza para atıp dilek dileyin.Taş Mektep'te Tanzimat'tan Cumhuriyet'e eğitim anılarına dalın. Hakiki zeytinyağı sabunu için lavanta köy ürünlerine uğrayın.
Daracık sokaklarına dizilmiş bahçeli, geniş balkonlu taş evler, Eski Foça'nın tüm hikayesini sokak sokak konuşmadan anlatıyor, 3 bin yıldır balıkçı kasabası olan Foça'ya geldiyseniz deniz mahsüllü bir masaya oturmadan dönmeyin.
Kalabalıkların da azaldığı bahar dönemi köyü gezmenin keyfi de ikiye çıkıyor diyebilirim. Birgi'ye gelince, kiremit rengi evleriyle adeta Siena'yı andıran sokaklarını, Şerif Aliağa tarafından 1761’de yaptırılmış Birgi Çakırağa Konağı’nı, Beylikler döneminden kalma Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni ve yine aynı isimli hamamı gezmeden dönmeyin.