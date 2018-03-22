Gezginlerin en çok gittiği yerler belli oldu! Listeye bakın Türkiye'den hangi şehrimiz girdi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Gezginlerin en çok gittiği yerler belli oldu! Listeye bakın Türkiye'den hangi şehrimiz girdi...
TripAdvisor’un düzenlediği, 2018 TripAdvisor Travellers Choice (Gezginlerin Seçimi) sonuçları belli oldu. ‘Dünyada ilk 10’ ve ‘Avrupa’da ilk 10’ olarak ayrılan sonucun iki bölümünde de sıralama oldukça ilginç. Listelere Türkiye’den bakın neresi girdi. İşte detaylar…
TripAdvisor’un düzenlediği, 2018 TripAdvisor Travellers Choice (Gezginlerin Seçimi) sonuçları belli oldu. ‘Dünyada ilk 10’ ve ‘Avrupa’da ilk 10’ olarak ayrılan sonucun iki bölümünde de sıralama oldukça ilginç. Listelere Türkiye’den bakın neresi girdi. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 41
DÜNYADA İLK 10 10- New York / ABD 19 milyonu aşkın nüfusu olan New York, Manhattan, Central Park, Long Island, Brooklyn ve daha niceleri ile yıllardır turistlerin gözdesi oluyor. Ama bu listede son sıraya yerleşti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 41
‘’Büyük elma’’ ya da ‘’Uyumayan şehir’’ gibi lakapları olan New York, kültürel açıdan zengin ve her dakika daha çok gezmek isteyeceğiniz bir yer.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 41
Manhattan gezilecek yerlere yakın bir merkez olduğundan çoğunlukla turistlerin kalmak için seçtiği yer oluyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 41
Times Meydanı ise, her filmden aşina olduğumuz, her tarafı LED ekranlarla çeviri o meşhur alan. Empire State Binası ile de turistlere gökdelenden bir New York manzarası sunuluyor…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 41
9- İstanbul / Türkiye köklü bir geçmişi olan İstanbul, dünyada turistlerin tercih ettiği ilk 10 şehirden dokuzuncu sırada.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 41
İstanbul, aynı zamanda eşsiz manzaraya sahip İstanbul Boğazı ile de turistlerin tercih ettiği yerlerden biri oluyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 41
Ayasofya Camii, Galata Kulesi, Taksim Meydanı ve daha birçok gezilecek yerlerle İstanbul turistlerin değişmez adresi olmaya devam ediyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 41
8- Marakeş / Fas Marakeş, Berberi dilinde ‘Tanrının ülkesi’ anlamına geliyor. Aynı zamanda toprağın renginden dolayı yerli halk tarafından ‘Kızıl Şehir’ olarak da anılıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 41
Fas’ın ilk başkenti olan Marakeş, eski şehir Medina ve yeni şehir Gueliz olarak ikiye ayrılmış. Medina, tarihi yapılarla ve pazarlarla dolu bir şehir. Aynı zamanda UNESCO tarafında koruma altına alınmış ilk meydan olan Jemaa El Fnaa da Medina’da bulunuyor. Bu meydan eskiden idamların gerçekleştiği yer olduğu için ‘kıyamet meydanı’ olarak anılıyor. Gueliz ise modern binalar ve uluslararası markaların satıldığı dükkânlarla dolu bir şehir.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 41
7- Prag / Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyet’inin başkenti ve en büyük şehri Prag, Orta Çağ zamanlarından kalma görüntüsüyle turistleri kendine çekmeyi başarıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 41
Günümüze kadar uzanan güzelliğini şehir, 2. Dünya Savaşı’nda fazla zarar görmemiş olmasına borçlu. İşte bu yüzden Prag’da binaların mimarisi genellikle barok ve gotik oluyor. ‘Avrupa’nın kalbi’, ‘Altın kent’, ‘Şehirlerin anası’ gibi lakaplara sahip…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 41
Tabii ki bu Orta Çağ’dan kalma şehir, kültürel olarak da çok zengin. Old Town, Astronomik Saat Kulesi ve Karl Köprüsü gibi tarihi eserlere sahip... Bu güzelliği ile Prag listeye yedinci sıradan giriyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 41
6- Barselona / İspanya Her yıl binlerce turisti ağırlayan Bersolana, özerk bölge olan Katalonya’nın başkenti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 41
İspanya’nın Madrid’ten sonraki en büyük şehri Bersolana, ününü modern sanat akımına yön veren sanatçı Gaudi’nin şehrin kimliği haline gelmiş olan eserlerine ve ızgara planlı şehir yerleşimine borçlu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 41
Bu ünlü şehirde gezilecek birçok yer bulunuyor. Bunlar hem tarihi hem de modern sanatın eserleri. Dünyaca tanınan bir eser olan Sagrada Familia bazilikası herkesin görmesi gerektiği ve UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı olarak kabul edilen bir eser.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 41
5- Girit / Yunanistan Akdeniz’deki beşinci büyük adası olan Girit aynı zamanda Yunanistan’ın en büyük adası konumunda… Her mevsim turist alan Girit aynı zamanda çeşitli kültürel eserlere de ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 41
Minos uygarlığının kalıntılarını, Bizans’ın izlerini, Türk ve Venedik eserlerini barındırıyor Girit. Aynı zamanda turistlerin yaz tatilini geçirmek için geldiği yerler arasında. Sahilleri ve denizi ile birçok turist yaz tatilini burada geçiriyor. Kandiye, Knossos gibi tarihi eserleri de barındırıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 41
4- Bali / Endonezya Birçok yanardağa ev sahipliği yapan Bali, turistik yerleri ve yeşil ormanlarla bütünleşmiş güneşli sahilleri ile turistlerin uğrak noktası.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 41
Sadece Endonezya’nın değil, Güneydoğu Asya’nın en popüler yerlerinden biri. Doğal güzellikleri bir yana tapınakları ile de göz kamaştıran Bali, birbirinden farklı tapınaklara ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 41
Yemyeşil ormanlarda dolaşıldığı ve doğa ile iç içe tatil yapılan Bali listeye dördüncü sıradan girdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 41
3- Roma / İtalya Roma aynı İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuş bir şehir ve aynı zamanda İtalya’nın başkenti. Tarihsel olarak büyük bir öneme sahip Roma, bu yüzden kültürel tatillerin vazgeçilmez bir noktası.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 41
2800 yıllık bir geçmişi olduğu için birçok antik eserlere ev sahipliği yaptığı gibi, modern devlet anlayışının ve hukuk ilkelerinin doğduğu yer olarak biliniyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 41
Roma’da bu köklü geçmişinin getirdiği bir sonuç olarak çok fazla sayıda gezilip görülmesi gereken yer bulunuyor. Roma’da yapılacaklar bununla da sınırlı değil. Zengin bir mutfağa sahip olan Roma, dünyaca ünlü İtalyan mutfağının en güzel örneklerinin sergilendiği birçok restorana da ev sahipliği yapıyor. Zengin gece hayatı ile de turistlerin vazgeçilmez noktası oluyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 41
2- Londra / İngiltere İlk yerleşimlerinin 2 bin yıl öncesine dayandığı Londra, köklü geçmişi ile dikkat çekiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 41
Kırmızı otobüsleri, kendine has taksileri, Big Ben Saat Kulesi ve filmlerden aşina olduğumuz diğer güzellikleriyle turistlerin tercih ettiği listede ikinci sırada.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 41
Kültürel güzelliklerinin yanı sıra Londra pubların çokluğu ve çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Bu kadar pubın bulunduğu yerde tabii ki gece hayatı da çeşitli ve güzel oluyor. Aynı zamanda turistlerin ilgi odağı olmasının bir diğer nedeni de Londra’da yapılan festivaller.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 41
1- Paris / Fransa Paris, belki de çoğu insanın hayalini kurduğu bir şehir. Romantizm ve moda şehri olması sebebiyle de turistleri kendine çeken Paris, Noel aylarındaki güzelliği ile daha da göz kamaştırıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 41
Paris’te yer alan birçok yapı UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 41
Orta Çağ ve Roma eserlerini iyi korumayı başaran Paris bu özelliği ile de kültürel seviyesi yüksek bir şehir oluyor. Açık hava müzesine benzetilen Paris, görkemli bir yapı olan Notre Dame Katedrali’ne de ev sahipliği yapıyor. Listede birinci sıraya giren Paris, dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
31 / 41
AVRUPA GENELİNDE İLK 10 10- Santorini / Yunanistan
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
32 / 41
9- Mayorka / İspanya
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
33 / 41
8- Lizbon / Portekiz
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
34 / 41
7- İstanbul / Türkiye
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
35 / 41
6- Prag / Çek Cumhuriyeti
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
36 / 41
5- Barselona / İspanya
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
37 / 41
4- Girit / Yunanistan
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
38 / 41
3- Roma / İtalya
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
39 / 41
2- Londra / İngiltere
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
40 / 41
1- Paris / Fransa
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
41 / 41
Asla gitmek istemeyeceğiniz dünyanın en gizemli 6 yeri Dünya üzerindeki güzel yerlerin sayısı oldukça fazla... Yalnız bunun yanında kimsenin gitmeye cesaret edemediği gidenlerin ise bilinçli olarak ölmeye gittiği yerler de var. İşte dünyanın en gizemli 6 yeri...