Gençler için en iyi 10 plaj

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Güney’e inmenin vakti sizce de gelmedi mi? Gençler ve ruhu genç olanlara en bohem plajları seçtik! Geceleri ateş başında toplanıp dalga seslerine şarkılarla eşlik edin ve doyasıya dans edip, yeni arkadaşlarla tanışın. Gündüzse berrak sularda serinleyerek, doğanın, manzaranın ve plajın tadını çıkarın. İster çadırınızı yanınızda getirin isterseniz de plajların etrafındaki butik pansiyonlarda ya da bungalovlarda kalın.
Güney’e inmenin vakti sizce de gelmedi mi? Gençler ve ruhu genç olanlara en bohem plajları seçtik! Geceleri ateş başında toplanıp dalga seslerine şarkılarla eşlik edin ve doyasıya dans edip, yeni arkadaşlarla tanışın. Gündüzse berrak sularda serinleyerek, doğanın, manzaranın ve plajın tadını çıkarın. İster çadırınızı yanınızda getirin isterseniz de plajların etrafındaki butik pansiyonlarda ya da bungalovlarda kalın.
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Sinan Kunter – TV programcısı, gazeteci Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi Melih Uslu – Seyahat yazarı Fotoğraf: Merve Garip Kazangil
Selim ONAT
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Nilay Örnek – Gazeteci Çağdaş Ertuna – Kent yazarı Ezgi Kopuz – Hürriyet Seyahat Gezgin Oğulcan Tatar – Hürriyet Seyahat Gezgin Merve Yiğit – Hürriyet Seyahat Gezgin
Selim ONAT
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10- Parıldayan kumlar: ALTINKUM / İZMİR Çeşme yarımadasının güneyindeki Aktınkum’un suyu oldukça temiz ve berrak. Öyle ki denizin altındaki balıkları ve kumu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Plaj adını altın rengi kumsalından alıyor.
Selim ONAT
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Yavaşça derinleşen denizi kavurucu yaz sıcaklarında buz gibi serinletici. Altınkum’un çevresinde çok sayıda eğlence mekânı da var. Çeşme.
Selim ONAT
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9- Panoramik manzara: AMOS KOYU / MUĞLA Zemindeki balıkları görebileceğiniz berrak ve tertemiz turkuvaz sulara sahip. Merve Yiğit, “Muhteşem panoramik manzaraya sahip Amos Antik Kenti’nin gölgesindeki sakin koy, kalabalıktan uzakta, doğanın bize sunduğu güzelliklere şükretmek için yaratılmış hissini veriyor.
Selim ONAT
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Küçük bir iskelenin ikiye böldüğü taşlık plajın her iki tarafından da denize girebiliyorsunuz” diye anlatıyor. Marmaris.
Selim ONAT
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8- Huzur dolu: KALKAN HALK PLAJI / ANTALYA Sinan Kunter, “Sakin ve gürültüden uzak bir plaj arayanlara... Kalkan’ın hemen liman girişinde yer alan bu ufak plaj, ucuza şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz, kent merkezinden çok uzaklaşmadan kendinizi Akdeniz’in turkuvaz sularına bırakabileceğiniz bir yer.
Selim ONAT
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Plajın en ilginç yanıysa; denize karışan kaynak suları nedeniyle bazı noktalarda soğuk suda yüzme imkânı sunması” diye anlatıyor. Plajın çakıllı yapısından ötürü deniz dalgalı da olsa berraklığını yitirmiyor. Kaş.
Selim ONAT
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7- Korunan güzellikler / İZTUZU / MUĞLA Altın sarısı ve incecik upuzun kumsalı ve sığ sulara sahip yapısıyla saatlerce denizden çıkmak istemeyeceksiniz.
Selim ONAT
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Dünyaca ünlü İztuzu, doğal güzellikleriyle ‘The Times’ dergisi tarafından 2008’de ‘Avrupa’nın en iyi açık alanı’ ilan edilmişti.
Selim ONAT
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Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtladığı plaj koruma altında olmasından dolayı tüm güzelliğini koruyor. Dalyan.
Selim ONAT
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6- Çarşaf gibi: ADRASAN / ANTALYA Denize usulca dökülen deresi, yeşil doğası ve berrak deniziyle huzur dolu. Öğleden sonra başlayan ve karadan denize doğru esen rüzgâr sayesinde koy, dalgasız adeta çarşaf gibi oluyor. Nilay Örnek, “Antalya’nın en özel, en sakin ve huzurlu koylarından biri...
Selim ONAT
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Cam gibi denizde yüzerken sahile dönüp baktığınızda görkemli dağları ve ağaçları görür, dağların, yeşilin içinde yüzer gibi hissedersiniz. Antalya’nın pek çok kumsalına göre daha serin. Ayrıca gece yakamoza denk gelirseniz muhteşemdir” diyor. Kumluca.
Selim ONAT
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5- Tarihte yüzün: OLİMPOS / ANTALYA Olimpos Beydağları Milli Parkı’nda harika bir plaj, gerisinde bir orman, içinde olağanüstü bir antik kent ve yavaşça Akdeniz’e akan sakin bir dereyle buluşacaksınız.
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Kamp yapmak için ideal olan bölgede tarihle baş başa kalırken dünyanın dört bir yanından yepyeni arkadaşlar da edinmek mümkün.
Selim ONAT
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Faruk Akbaş, Olimpos’la ilgili şunu söylüyor: “Bir tarafı ormanla kaplı dağ, diğer tarafıysa uçsuz bucaksız masmavi bir deniz. Kumluca.
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4- Buz gibi… AYAZMA / ÇANAKKALE Adanın güney ucunda yer alan Ayazma Plajı denizin içindeki soğuk tatlı su kaynakları ve kuzeyden esen rüzgârlarla bunaltıcı yaz sıcaklarında buz gibi serinleten bir suya sahip. Altın renkli incecik kumu ve turkuvaz deniziyle her dönem popüler. Bahar Akıncı, “Giriş parası alınmayan, kendi şemsiyeni, buzluğunu, sandviçini hatta okey takımını kapıp gidebildiğin Türkiye’nin ender plajlarından.
Selim ONAT
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Suyu buz gibi ve berrak… Hemen tepesinde Vahit ve Koreli gibi mezeciler de var” diye söylüyor. Bozcaada.
Selim ONAT
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3- Hâlâ bakir: KAPUTAŞ / ANTALYA Azur mavisiyle daha dağ yolundan geçerken insanı büyülüyor. 187 basamaklı zahmetli bir yoldan inerek ulaşılan Kaputaş, kum ve çakıl karışık bir sahile sahip.
Selim ONAT
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Yapılaşmanın olmaması dolayısıyla bakir kalan plaj, yer altından akan suyun kumların arasından süzülmesi sonucu denizi oldukça ferahlatıcı ve serin. Oğulcan Tatar, “Doğal güzelliklerle dolu Akdeniz’de hiç beklenmedik bir anda karşımıza çıkan Kaputaş Plajı, sadece Türkiye’den değil tüm dünyadan büyük ilgi görüyor” diyor. Kalkan.
Selim ONAT
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2- Cennet gibi: KELEBEKLER VADİSİ / MUĞLA Sarp kayalıklarla çevrili 80 çeşit kelebeğin yaşadığı yemyeşil bir vadi ve büyüleyici turkuvaz sularında yüzeceğiniz bir plaj hayal edin. Yanınızda çadırınızı getirip plajda konaklayabileceğiniz gibi bungalovlarda veya çadır kiralayarak da konaklayabilirsiniz.
Selim ONAT
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Ezgi Kopuz, “Sanki plaj sadece benimdi; denizyıldızları, çeşit çeşit balıklar, caretta carettalar, su baloncukları, havalı kayalıklar, baş döndürücü derinlik ve mutluluk sebebi sahil” diye Kelebekler Vadisi’ni anlatıyor. Fethiye.
Selim ONAT
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1- Kalabalıktan uzak: KABAK KOYU / MUĞLA Likya Yolu üzerinde yer alan yemyeşil ağaçlarla çevrili ve masmavi sularıyla ünlü koy burası. Tepeleri, patikaları aşarak yarım saatte ulaşabileceğiniz plaj bu özelliğiyle çılgın kalabalıklardan uzak. Vadinin manzarasına konumlanmış bungalov ve butik otellerde kalabileceğiniz gibi ormanın içerisinde çadır kurarak da konaklayabilirsiniz.
Selim ONAT
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Berrak ve sakin sularında yüzüp gün batımında sahilde ateş yakıp müzik eşliğinde dans edenlere katılmak size iyi hissettirecek. Ölüdeniz’den kalkan minibüslerle de Kabak koyuna ulaşmak mümkün. Fethiye.