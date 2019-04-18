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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatGame Of ThronesGame of Thrones finalini bilene lüks tatili hediye!
Seyahat

Game of Thrones finalini bilene lüks tatili hediye!

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un sonunu doğru tahmin eden bir kişi, bir tur firması tarafından lüks bir tatile götürülecek.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un sonunu doğru tahmin eden bir kişi, bir tur firması tarafından lüks bir tatile götürülecek.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Fenomen haline gelen dizinin sekizinci ve son sezonu dünyada yankı yaratmaya devam ediyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Dizi bu kez de bir yarışmayla gündeme geldi.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İpuçlarını çözdüğünü ve Demir Taht’a kimin oturacağını bulduğunu iddia edenleri Hırvatistan’da Game of Thrones temalı bedava lüks bir tatil bekliyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yarışma ‘Unforgettable Croatia’ (Unutulmaz Hırvatistan) adlı lüks tur operatörü tarafından düzenlendi.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hırvatistan, dizinin King’s Landing, Qarth, Braavos ve Westeros Riverlands gibi önemli mekânlarına evsahipliği yapıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kazananları Hırvatistan’da bu mekânları da ziyaret edeceği yedi günlük bir tur bekliyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu özel tura ek olarak kazanan talihli, Split ve Dubrovnik kentleriyle Hvar ve Vis adalarını da ziyaret edecek.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şanslı hayran tatil boyunca beş yıldızlı otellerde konaklayacak.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak uluslararası uçuşları kendisi karşılayacak.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Başvuru 5 Mayıs'ta sona eriyor 14 Nisan’da başlayan yarışma 5 Mayıs 23.59 itibariyle sona erecek.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Game of Thrones hayranlarının bu süre zarfında dizinin nasıl biteceğine dair tahminlerini tur operatörünün sayfasında maksimum 1000 karakterle anlatmaları isteniyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Doğru cevabı verenler arasından seçilecek şanslı hayran Ekim 2019’da Hırvatistan’da ağırlanacak.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy

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