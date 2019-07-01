Fethiye’de yapılacak 10 şey

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Şehrin karmaşasından bıkıp kendini doğanın ve denizin koynuna bırakmak isteyenler, sizi bu tarafa alalım...
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Çalış Plajı’nda deniz keyfi Bölgedeki en güzel plajlardan biri olan Çalış, kilometrelerce uzunluktaki geniş plajının yanı sıra otel, restoran ve hediyelik eşya dükkânlarıyla konuklarına sesleniyor.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Akşamları ılık esen rüzgâra karşı yürümek isteyenler için muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Aileler için ideal bir tatil mekânı.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Ölüdeniz’de rüzgâr sörfü Likyalılarda ışık ve güneş diyarı, ortaçağda ‘Uzak Diyar’... Türkiye’nin Teke Yarımadası’ndaki önemli doğal güzelliklerinden biri.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Rüzgâr sörfü ve kite sörf başta olmak üzere su kayağı, wakeboard gibi aktiviteler yapılabilir.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Kelebekler ve Kabak’ta huzur Kelebekler Vadisi, 350 metreye ulaşan sarp kayalıklarıyla çevrili.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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İsmini, barındırdığı 80’den fazla kelebek türünden ve özellikle kaplan kelebeğinden alıyor.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan Kabak Koyu ise Türkiye’nin ve dünyanın en güzel koylarından biri.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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12 Adalar’a tekne turu Fethiye’ye gelip de 12 Adalar turuna çıkmadan olmaz.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Fethiye İskelesi’nden kalkan tekne turlarına mutlaka bir gün ayırmak gerek.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Babadağ’ın eteklerinde yamaç paraşütü Babadağ’ın eteklerine çıkıp Ölüdeniz’in muhteşem manzarasına karşı kuş gibi süzülmeyi kim istemez... Paraşüt konusunda hiç deneyimi olmayanlar bile profesyonel hocalar eşliğinde yamaç paraşütü heyecanını yaşayabilir. Biraz pahalı olabiliyor.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Biraz pahalı olabiliyor. Paraşütle atlarken fotoğraf çektirmek istediğinizde de fiyatlar bir tık daha yukarı çıkıyor. Ama bu muhteşem deneyimi ölümsüzleştirmek isteyeceksiniz.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Cennet ve Katrancı’da mola Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu’ndan sonraki önemli koylardan biri olan Cennet Koyu, diğer adıyla Balartlı Koyu, görkemli dağların kucakladığı bir vadide. Fotoğraf: Katrancı Tabiat Parkı web sitesi
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Turkuvaz rengi denizi ve beyaz kumsalıyla sanki cenneti temsil ediyor. Katrancı Tabiat Parkı ise çam ve okaliptüs ağaçları ile kaplı ormanın kıyısında. Fotoğraf: Katrancı Tabiat Parkı web sitesi
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Saklıkent’te macera Doğanın insanlığa bahşettiği Saklıkent Kanyonu, günübirlik ziyaret için oldukça ideal bir rota. Fethiye’den arabayla bir saat uzakta.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Dalaman’da rafting Dalaman Çayı, rafting tutkunlarının önemli parkurlarından biri. 26 kilometre uzunluğunda...
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Arkadaş gruplarıyla adrenalin dolu saatler geçirilebilir.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Balık Pazarı’nda keyif İstediğiniz restoranda istediğiniz balığı yeme imkânı sunuyor Fethiye Merkez Balık Pazarı...
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Ortada yuvarlak balık tezgâhı ve etrafındaki restoranlardan oluşuyor. Mezeleriyle de öne çıkıyor.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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Paspatur’da tarih molası Kadim medeniyetini günümüzde aslına uygun olarak restore edilmiş bir şekilde konuklarına sunan Paspatur, içerisinde hediyelik eşya dükkânları, kafeler, halıcılar, kilimciler, butikler ve kuyumcular bulunan çarşısıyla konuklarını mistik bir yolculuğa çıkarıyor.
Bülent Uysal/Fethiye Turistik Otelciler Birliği Başkanı | Fotoğraflar: Alamy
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İsmini yüzyıllardır ortasından akan Paspatur suyundan alan eski kent, efsaneye göre, suyunu içen herkesi tekrar Fethiye’ye getirirmiş.