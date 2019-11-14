Fay hattının kırılması sonucu ortaya çıktı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu oluşan Suuçtu Şelalesi, sonbaharda yeşil ve sarının tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılmasıyla oluşan Suuçtu Şelalesi, sonbaharda büründüğü yeşil ve sarının tonlarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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İlçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıktaki şelale, Muradiyesarnıç Mahallesi yakınında 13 kilometrelik Karadere üzerinde bulunuyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Karadere güzergahındaki irili ufaklı 60 şelale arasında yer alan Suuçtu Şelalesi, 36 metre yükseklikten dökülen suyunun yanı sıra çevresindeki güzelliklerle görenleri adeta büyülüyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Suuçtu Tabiat Parkı'ndaki şelaleye yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Gelin ve damatlar da fotoğraf çekimleri için bölgeyi tercih ediyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Doğal yürüyüş yolları ve alabalık tesisi de bulunan şelalenin olduğu bölge, çevresini saran kayın ağaçlarıyla "temiz hava deposu" olarak biliniyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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"Bölgeye gelenler kamp alanında geceleyebiliyor" Mustafakemalpaşa Belediyesi Suuçtu Tabiat Parkı Sorumlusu İsmet Özyılmaz, iki yıldır bölgede görev yaptığını söyledi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Şelaleye dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini belirten Özyılmaz, şunları dile getirdi: "Bölgemiz İstanbul ve Eskişehir başta olmak üzere ülkenin her tarafından gelenlerce ziyaret ediliyor. Yurt dışından özellikle Arap turistler çok ilgi gösteriyor. Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelenler çok fazla. Yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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İnsanlar burayı görmek için adeta akın akın geliyor. 13 kilometre uzunluğundaki Karadere üzerinde irili ufaklı 60'a yakın şelale var, en büyüğü Suuçtu Şelalesi. Bölgeye gelenler kamp alanında geceleyebiliyor. Ziyaretçilerimizden suya dokunmamalarını istiyoruz çünkü bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılıyor."
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Çiftler düğün fotoğrafı icin tercih ediyor Düğün fotoğrafı için bölgeyi tercih eden Aktanlı çifti beğenilerini dile getirdi. Damat Recep Aktanlı, şelalenin fotoğraflarını sosyal medyadan gördüklerini ifade ederek "Burası çok güzel. Şelalede çekilen fotoğraflarımız bir ömür bize hatıra kalacak." dedi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Gelin Gülnür Aktanlı da "Düğün çekimleri için en uygun yer olduğunu düşündük. Burada sonbaharın tüm renkleri var. Çocuklarımıza da güzel bir hatıra bırakacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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İzmir'den gelen Levent Ahmet Büyükışık ise Suuçtu Şelalesi'ni çok beğendiğini belirtti. Daha önce birkaç şelale gördüğünü ancak en güzelinin Suuçtu olduğunu vurgulayan Büyükışık, "Sonbahar renkleriyle harika olmuş. Gerçekten tabiat harikası bir yer. İlk defa geliyorum, hayran kaldım. İzmir'e döndüğümde bu güzelliği yakınlarıma anlatacağım." ifadelerini kullandı.