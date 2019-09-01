Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Farklı bir gezi rehberi: Gitmeyin! Zamana ve paraya değmeyecek şehirler...
Üç arkadaş, çıktıkları Granada seyahatinde çok sıkılınca zamanın ve harcanan paranın karşılığını vermeyen şehirlerle ilgili uyarı listesi hazırlamaya karar verdi. Adını da ‘Gitmeyin!’ koydular. Peki kriterleri ne? Bir şehri hangi özellikler ‘gidilmez’ yapar? Twitter’da kısa zamanda 20 bine yakın takipçiye ulaşan ‘Gitmeyin!’ hesabının arkasındaki ekiple konuştuk. Bazı eleştirileri biraz haksız olsa da, uyarıları akılda bulundurmakta zarar yok!
Üç arkadaş, çıktıkları Granada seyahatinde çok sıkılınca zamanın ve harcanan paranın karşılığını vermeyen şehirlerle ilgili uyarı listesi hazırlamaya karar verdi. Adını da ‘Gitmeyin!’ koydular. Peki kriterleri ne? Bir şehri hangi özellikler ‘gidilmez’ yapar? Twitter’da kısa zamanda 20 bine yakın takipçiye ulaşan ‘Gitmeyin!’ hesabının arkasındaki ekiple konuştuk. Bazı eleştirileri biraz haksız olsa da, uyarıları akılda bulundurmakta zarar yok!
Fotoğraflar. Alamy
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Bize kendinizi tanıtır mısınız? - 25-26 yaşlarında gezmeyi ve keşfetmeyi seven bir arkadaş grubuyuz. İsimleri vermeyi tercih etmiyoruz çünkü listelerimizi gören birçok kişi yazdığımız şehirleri kendileri kurmuş gibi korumacı davranıyor! Hatta işin sonu tehdide kadar gidebiliyor!
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Bu yüzden anonim kalmayı tercih ediyoruz. İkimiz İstanbul’da yaşıyoruz. Üçüncümüz Berlin’de. Birimizin seyahat ve kültür üzerine yazdığı tematik bir blog’u var. Diğerimiz bir teknoloji şirketinde çalışıyor. Berlin şubemiz, öğrencilikle meşgul.
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Neden ‘Gitmeyin’ diye bir hesap oluşturdunuz? - Arkadaşlarımızla çıktığımız İspanya-Portekiz seyahatimizin Granada ayağında, kısa tatilimizin değerli vaktini harcıyormuşuz hissine kapıldık.
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Yapılabilecek gerçekten hiçbir şey yoktu. Yemekler kötü ve kalitesine göre pahalıydı. Üçümüzün de bugüne dek gördüğü en kötü ‘turistik şehir’ olunca bu konu üzerine konuşmaya başladık.
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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İnsanları, buraya ve burası gibi zamanın ve harcanan paranın karşılığını vermeyen şehirlere karşı uyarmak istedik. Sonuçta yurtdışına seyahat masraflı ve herkes istediği zaman istediği yere gidemiyor. Böyle bir hesap açarak seyahat planlayanlara para ve zaman kaybı yaşatabilecek şehirleri listelemek istedik. Bir nevi hayır işi!
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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‘Gitmeyin’ önerisinde bulunduğunuz şehirler neye göre seçiliyor? - Öncelikle kendi gezdiğimiz ve yemekleri, görülecek yerleri ve gece/gündüz aktiviteleriyle anlamsız bulduğumuz şehirleri belirledik.
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Bu listeye bizim gibi gezen, zevklerine güvendiğimiz yakın arkadaşlarımızın önerilerini de ekledik. En son Twitter üzerinden nedenleriyle birlikte ‘gidilmemesi gereken şehirler’ için öneriler almaya başladık.
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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En sık karşılaştığınız ‘Gitmeyin!’ gerekçesi nedir? - 1. Sıkıcılık. 2. Şehirde birkaç bina veya zamanında içinde yaşanmadığı sürece etkileyici olmayan saraylar dışında görülecek bir şey olmaması.
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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3. Şehrin farklı hiç bir şey sunmuyor oluşu. En sevdiğimiz gerekçe; “Şehirde neler yapılır?” diye arattığınızda yakındaki başka şehirlere gitmemizin söylenmesi! Bazı turistik şehirler o kadar boş ki, kötüleyecek bir şey bile bulamıyorsunuz.
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Gitmemek için hiçbir gerekçe bulamayacağınız kadar ‘sağlam’ yer var mı? - Var tabii. Yemekleri, mimarisi, gece ve gündüz yapılabilecek aktiviteleri, insanları, kültürü ile dört dörtlük şehirler var ama herkes için genele vurmak zor çünkü aldığımız mesajlarda 100 üzerinden 100 verilebilecek şehirler için bile garip nedenlerle ‘gidilmesin gerekçeleri’ olabiliyor.
Zeynep BİLGEHAN | zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Mesela Kopenhag için “Trafikte arabadan önce her zaman bisiklet öncelikli” diye bir mesaj aldık ki bizce bu çok iyi bir durum! Biz daha ziyade Google aramasında turistik gözüken ama zaman ve para yatırımına değmeyecek şehirleri ön plana çıkarmak istiyoruz.