Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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'Eylül' buralarda bir başka güzel! Hepsi Türkiye’de ve çok ucuz…
Yaz aylarının o yoğun turist kalabalığının atlatıldığı ve aşırı sıcak günlerin geride kaldığı şu günlerde, yurtiçinde pek çok yer tatil için sizi bekliyor. Peki tam da şu sıralar en ideal yerler nereler? Sizin için güzel bir liste hazırladık, üstelik hepsi sessiz sakin ve ucuz...
Yaz aylarının o yoğun turist kalabalığının atlatıldığı ve aşırı sıcak günlerin geride kaldığı şu günlerde, yurtiçinde pek çok yer tatil için sizi bekliyor. Peki tam da şu sıralar en ideal yerler nereler? Sizin için güzel bir liste hazırladık, üstelik hepsi sessiz sakin ve ucuz...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Taşucu, Silifke / Mersin Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu, eylül ayında yaz kalabalığından çok uzak… Bunaltmayan tertemiz, ılıman havası ve çarşaf gibi deniziyle 'Geleceksen Eylül’de gel' sözüne atıfta bulunuyor resmen.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Taşucu’nda bir hafta dolu dolu zaman geçirebileceğiniz garanti…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Side, Manavgat / Antalya Akdeniz'in tatil başkenti Antalya'nın, gözbebeği Side. Yerleşimin MÖ 7. yüzyıla kadar uzandığı bu beldede, tarihin en görkemli eserlerini gezerken keyifle keşfedip, çok etkileneceksiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tatilcilerin yavaş yavaş elini eteğini çekmeğe başladığı, sadece az miktarda yabancı turistin ve sizler gibi buraların tadı sonbaharda çıkar diyenlerin geldiği yerdir Side.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Datça / Muğla Ünlü şair Can Yücel'in 'Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anladım ki, ya ben fazlayım bu şehirde ya da biri eksik' diyerek geldiği Datça, onun ebedi evi olmuş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sadece bu mu? ‘Tanrı sevdiği kullarını Datça'ya bırakırmış' sözü de Can Yücel’in bu hamlesini destekler nitelikte.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Birçok tatilci burayı yaz mevsiminde keşfetmeyi tercih ettiği için, Datça'nın keyfini süremeyeceğiniz bir kalabalıkla karşılaşıyorsunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bu sebeple Datça'yı keşfetmek için en ideal zaman tam da şu sıralar...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Birgi / İzmir Adım adım tarihin içinde gezdiğiniz sokakları, asırlık evleri, konakları, tarihi ve kültürel dokusuyla Birgi, sizi adeta alıp bambaşka bir döneme taşıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tıpkı Safranbolu gibi, kendine has mimarisi, anıtsal nitelikteki yapıları ve daracık sokaklarıyla, bir açık hava müzesinden farksız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Eylülün ortalarında başlayıp ekim ayının son haftalarına kadar devam eden ceviz ve kestane hasadının da yapıldığı Birgi'de, en doğalından hazırlanan kışlık yiyeceklerinizi alabilir ve tarihin içinde farklı bir tatil deneyimi de yaşayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Amasya Bir tarafı eski kent, bir tarafı yeni. Yeni ile eskinin bir arada yaşadığı yer olan Amasya, Anadolu'nun en eski yerleşime sahip kentlerinden sadece biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Karadeniz Bölgesi'nde olmanın yemyeşil avantajını sonuna kadar kullanan Amasya'da sonbahar bir başka keyifli. Doğayla tarihin iç içe geçtiği bu tatilde, Kral Kaya Mezarları'yla birlikte Yalıboyu Evleri hep sizlere eşlik edecek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Buraya kadar gelmişken Borabay Gölü çevresinde bisiklet turunu da yaptınız mı, Amasya'da sonbaharı iliklerinize kadar yaşamış olacaksınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Konaklama için Kral Kaya Mezarlıkları manzaralı bir otel de tercih ettiğinizde, bu harika şehirde olmanızın keyfini tam anlamıyla çıkarmış olursunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Gökçeada Nam-ı diğer hazan mevsiminde Gökçeada, sarı ve turuncunun eşsiz kombinasyonuyla bildiğinizden çok daha faklı bir renge bürünerek bambaşka bir yere dönüşüyor. Sonsuz bir maviye kucak açan bu yerde, güz güneşini en son siz uğurlar ve keyifli bir akşama yelken açarsınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sonbaharda sakin ada sokaklarında salına salına yürümenin, dumanı tüten Türk kahvesini denize karşı yudumlamanın, gün batımında harika bir manzarayı ayaklar altına seren restoranlarda Türk musikisi eşliğinde yediğiniz balığın tadına doyamayacaksınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şavşat / Artvin Yurdumuzun yemyeşil ormanlarına ev sahipliği yapan Karadeniz Bölgesi'nin en güzide destinasyonlarından biri... Şavşat, tam da bu aralar yavaş yavaş yeşilden sarıya doğru çalan renk cümbüşüyle ziyaretçilerini karşılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İnsanı şaşkınlığa uğratan tablo gibi bir doğanın yanı sıra, tarihi yapılarıyla da keşfedilmeye değer Şavşat, Karadeniz'in kalbinde en güzel köşelerden birini kapmış durumda. Yaylalarda 4x4 araçlarla safari turuna çıkmak, Eylül-Ekim aylarında Şavşat'ta yapılacak en eğlenceli aktivitelerin başında geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yedigöller / Bolu Dört mevsimin prensesi, bir sonbahar klasiği Yedigöller...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kırmızı, yeşil ve turuncunun bin bir tonunu gözler önüne seren bu nokta adeta yeryüzündeki cennet.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Zamanın akmayı durdurduğu bu yerde, doğa sadece bedeninizi yenilemekle kalmıyor, ruhunuzu da onararak size kendinizi adeta yeniden doğmuş gibi hissettiriyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Habitat Mesire Evleri konaklamak için oldukça ideal... Hafta sonları minimum iki gece konaklama şartı olan mekanda üç çeşit ev var. Pisagor 700, Serin Ev 550 ve Nazlı Ev 550 TL. Fotoğraf: Habitat Mesire / www.yedigollermillipark.com
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kars Ani Harabeleri'ni gezerseniz tarih içinde keyifli bir seyahati tecrübe edinirsiniz. Ayrıca yerel halkla sohbet ederek Kars'ın etnografik ve kültürel zenginliklerine de şahit olabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bölgenin birbirinden lezzetli yöresel ürünleri ve yemekleri bile başlı başına Kars'ı ziyaret etmeniz için yeterli bir sebep. Eylül-Ekim ayları Kars'ın tarihi mekânlarını ve şehir merkezini keşfetmek için oldukça ideal bir zaman.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca şehrin dört bir yanına yayılmış harika kent manzaralarına şahitlik etmek için, bir keşif gezisi de yapmanızı öneririz. Kaynak: neredekal.com