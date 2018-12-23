Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Evlerini kapatıp ‘van life’a geçtiler! "Nereye park edersek evimiz artık orası"
Burçin-Erdi Vahid çifti, göçebe bir hayat karşılığında her şeyi geride bıraktı. Dört teker üzerinde dünya turuna çıkmak üzere bir minibüsü karavana dönüştürdüler. Bu dönüşümü nasıl yaptıklarını ve dünyada çok popüler olan karavanlı hayat (van life) tarzını konuştuk.
Burçin-Erdi Vahid çifti, göçebe bir hayat karşılığında her şeyi geride bıraktı. Dört teker üzerinde dünya turuna çıkmak üzere bir minibüsü karavana dönüştürdüler. Bu dönüşümü nasıl yaptıklarını ve dünyada çok popüler olan karavanlı hayat (van life) tarzını konuştuk.
Fotoğraflar: Burçin ve Erdi Vahid
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahat için işlerinizden istifa ettiniz. Böyle bir kararı almak zor olmadı mı? Burçin: Erdi ile mobil reklam sektöründe çalışıyorduk. Şirkette önemli roller aldık. Altı yıldır birlikte çalıştığımız insanları bırakmak çok zor oldu. Fakat aklımızda hep bir dünya turu vardı. Uzun zamandır bu günler için plan ve birikim yapıyorduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Zamanının geldiğini hissettik ve İstanbul’daki evimizi kapattık. Artık karavanımızı nereye park edersek evimiz orası olacak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir süre sonra biktirdiğiniz para bittiğinde hayatınızı nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz? Erdi: Tam zamanlı içerik üretiyoruz. YouTube, Instagram ve blog olmak üzere üç platformda aktifiz. Artık hayatımızı tamamen bu alana çevirdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dünya seyahatine çıkmak için neden karavanı seçtiniz? Burçin: Seyahat etmeyi sevdiğimiz kadar evde zaman geçirmeyi de seven bir çiftiz. Sırt çantalarımızı alıp bir yıl dönmediğimiz bir plan yapmak istemedik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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‘Van life’ akımını bir süredir takip ediyor ve sevdiğimiz blogger’ların ‘mobil ve minimal hayat’ hakkında söylediklerinden ilham alıyorduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Araştırdıkça bunun ekonomik anlamda da fayda sağlayabileceğine karar verdik. Konaklama, ulaşım, yeme-içme masraflarını kontrol altında tutacağımız, turistik rotalardan uzak, keşfedilmemiş yerlere aracımızla ulaşacağımız, nispeten ev konforunu hissedeceğimiz bir hayat tarzı için denemeye karar verdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yola çıkacağınız karavanı nasıl seçtiniz? Erdi: Bir minibüs alarak onu karavana çevirdik. Önce araba pazarlarını karış karış gezerek bilgi topladık. Çok lüks karavanlar da var, çok daha basit sistemler kurup birkaç günlük kamp amacıyla kullanılan araçlar da...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Biz kilometresi düşük, motor olarak çok yorulmamış bir minibüs aldık. Karavana dönüştürmek için de iç tasarımına 27 bin TL harcadık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ne kadar sürdü minibüsü karavana dönüştürmek? Erdi: Yaklaşık iki ay. Yalıtım, elektrik, ağaç kaplama ve renklendirme, mobilyalar, su tesisatı gibi aşamaları vardı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Özellikle ağaç kaplama ve elektrik tarafında ustalardan yardım aldık. Güvenlik ve ağırlık hesaplamalarına çok dikkat ettik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki şu anda karavanınızın nasıl bir donanımı var? İhtiyacınızı karşılayacak kapasite ve konfora sahip mi? Burçin: Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde inşa ettik. Tekne tipi lavabo ve ocağın bulunduğu bir mutfağımız var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Uzunca bir yatağa dönüşebilen divanımız, gardrobumuz, epey geniş yatak altı depolama alanımız mevcut. Lavabodaki musluk, uzun hortumu sayesinde duş haline gelebiliyor. Banyoda açılır kapanır bir duş sistemi kurduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yaz aylarında duş başlığı camdan dışarıya uzayabiliyor. Bunlara ek olarak bir de tekne tipi kasetli tuvalet kullanıyoruz. Kurduğumuz sistem sayesinden pis su atığını boşaltmak karavan parkı bulmak zorunda değiliz. Herhangi bir atık su giderini rahatça kullanabiliyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yurt dışına açılmadan önce Türkiye’de mini bir tur yapacak mısınız? Erdi: İstanbul’dan başlayıp Çanakkale, Kaz Dağları, Bergama gibi noktalara uğradığımız, İzmir’de son bulacak bir rotayla başlayacağız. Ailelerle geçirilen birkaç günden sonra Güney kıyılarını dolaştığımız bir rota daha yapmayı planlıyoruz. Sonrasında ise Avrupa turuyla yurt dışı gezilerine başlayacağız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Karavanla deniz aşırı ülkelere gidilebiliyor mu? Burçin: Feribotla Fas, Amerika gibi yerlere götürme imkânımız olduğunu öğrendik. Maddi olarak karşılayabildiğimiz sürece aklımızda diğer kıtaları da ziyaret etmek var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sadece arabamızla gezdiğimiz seyahatler peşinde değiliz, sırt çantamızı kapıp farklı yerlere gittiğimiz geziler de yapabiliriz. Zaten katı planlar yapmıyoruz. Bu yaşam tarzının en güzel kısmı da esnek olabilme özgürlüğü.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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EN ÖNEMLİ ŞEY AĞIRLIK HESAPLAMASI Bu kadar değişiklikten sonra ruhsat alırken sorun yaşadınız mı? Erdi: Çok sorun yaşamadık. İlk yapılması gereken, araç tadilatında uzman bir makine mühendisiyle anlaşmak. Ana unsur ise yapacağınız değişikliklerde mutlaka ağırlık hesaplamalarına dikkat etmek olmalı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yapım sonrasında anlaştığınız makina mühendisi araç içinde hassas ölçümler alıyor ve bu tadilatı projelendiriyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Proje onaylanması için TSE’ye gidiyor ve yetkili kişiler tarafından aracınız denetleniyor. Ağırlık testleri için kantar, süspansiyon raporu için de araç asansörleri kullanılıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonra sertifika alıyorsunuz sanırım... Erdi: Evet. Tüm işlemler prosedürlere uygunsa size onay sonrası bir sertifika iletiyorlar. Bu belgelerle araç, karavan ruhsatına uygunluğunun denetlenmesi için TÜVTÜRK muayenesinden geçiyor. Muayene sonucunda da onay almayı başarırsanız her iki kurumdan aldığınız belgelerle notere başvuruyorsunuz. Noterde araç ruhsatınız ‘özel amaçlı motokaravan’ olarak yeniden düzenleniyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Vahid çifti, bugüne kadar Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa’da 18 ülke ve 40 şehir gezdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şimdi ise karavanlarıyla sonu belli olmayan dünya turuna çıkıyorlar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahatleriyle ilgili yazılarını ‘www.trailofus.com’ blog adresinden paylaşıyorlar..