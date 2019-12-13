Euro kullanmadan gezeceğiniz 8 ülke! Ucuz tatil istiyorsanız bu liste tam size göre...
Avrupa ülkeleri her zaman yurt dışı turlarının göz bebeği. Kültürel ve tarihi kentleri ile ilgi çeken birçok rota ise gezginler için birer cazibe noktası oluyor. Bu kentlerin bulunduğu bazı ülkeler ise kendi para birimlerini kullanıyor. Biz de o ülkeleri listeledik ve Euro kullanmadan gezilecek ülkeler rehberi hazırladık. İşte Euro kullanmadan gezeceğiniz sekiz ülke...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Euro kullanmadan yurt dışı seyahati yapmak, Avrupa ülkelerine gitmek mümkün... İşte Euro kullanmadan ucuza tatil yapabileceğiniz o ülkeler...
2
SIRBİSTAN Roma, Bizans, Osmanlı, Türk ve Avusturya-Macaristan izlerini taşıyan Sırbistan, Avrupa medeniyetlerinin kavşağında yer alan önemli bir ülkedir. Yugoslavya'dan 2006 yılında ayrılan Sırbistan, Türkiye'ye yakınlığı, tarihi dokusu ve vizesiz olması sebebiyle seyahat için çok tercih edilen ülkelerden biri. .
3
Birbirinden güzel doğal güzellikleri ve Slav mimarisi ile Sırbistan gezilmeye değer bir ülke. Bunun yanında para birimi olarak ülkede Sırp dinarının kullanılması ve gündelik masrafların ucuzluğu Sırbistan’ı oldukça çekici kılıyor.Bir öğün yemeği ortalama 353 Sırp Dinarı (18 TL) ile karşılayabilmek mümkünken gerek şehir içi gerekse şehir dışı ulaşım fiyatları da oldukça uygun. Bununla birlikte eğer kalacak yer konusunda çok rahat düşkünü değilseniz gecelik 706 Sıpr Dinarı (38 TL) bulabileceğiniz pansiyonlar mevcut. Ayrıca Sırbistan 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
4
PEKİ SIRBİSTAN'DA NERELERİ GEZMELİ? 1. Belgrad Belgrad, Sırbistan ve eski Yugoslavya’nın başkenti. Kuruluşu MÖ 6. yüzyıla dayanan Belgrad (Beograd) Beyaz Şehir olarak anılır. MÖ 2. yüzyıl Roma tarihi kalıntılarını bugün bile Belgrad Kalesi altındaki Kalemegdan Parkı’nda görebilirsiniz. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Belgrad turizmi son 10 yılda yükselişe geçti ve şimdi canlı gece hayatıyla ünlü...
5
2. Novi Sad Novi Sad, 400 bin nüfusuyla Sırbistan’ın ikinci büyük kenti. Belgrad’ın aksine daha rahat bir atmosferi var. Novi Sad merkezindeki Özgürlük Meydanı’nın (Trg Slobode) hemen yanıbaşında Neo-Gotik tarzında inşa edilen Meryem Ana Katolik Kilisesi ve Neo-Rönesans tarzında inşa edilen Belediye Binası var. Novi Sad, Balkanlar'ın en büyük festivallerinden biri olan Exit Festivali’ne de ev sahipliği yapar. Novi Sad’ın Petrovaradin Kalesi’nde organize edilen festivale her yıl 200 bin kişi katılır. Yaz aylarında organize edilen Exit Müzik Festivali’ne dünyaca ünlü müzisyenler sahne alır.
6
3. Niš (Niş) 279 MÖ yılında kurulan ve Balkanlar'ın en eski şehirlerinden biri olan Niş genellikle Orta Avrupa ve Ortadoğu arasındaki geçit olarak kabul edilir. İmparator Konstantin’in doğum yeri olan Mediana, Trg Kralja Milana olarak adlandırılan şehir merkezi, Niş Kalesi ve 19. yüzyılda Türkler tarafından inşa edilen Kelle Kulesi (Ćele-kula) ziyaret edilmesi gereken tarihi ve kültürel yapıların başında geliyor.
7
ROMANYA Büyüleyici ve çeşitli doğal zenginlikleriyle ziyaretçilere pek çok destinasyon seçeneği sunan ülkeye gelen yabancı turist sayısı her geçen yıl artıyor. Romanya‘yı ziyaret eden yabancı turistlerin gezi listelerinde bulunan yer ve mekânlarsa birbirinden renkli ve şaşırtıcı.
8
Para birimi olarak Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yer almasına rağmen Euro para birimi burada kullanılmamakta...Bunun için ziyaret edilebilecek olan ülkeler içerisinde yer alıyor. Romanya’da para birimi olarak Rumen leyi kullanılmakta.
9
1 Rumen leyinin de yaklaşık olarak 1.33 TL’ye karşılık geliyor. Ülke içerisinde yer alan restoranların gayet ucuz olduğu bilinmekte. Romanya ülkemizden pek çok ziyaretçiyi de kabul eden bir ülke olarak biliniyor.
10
ROMANYA'DA NERELERİ GÖRMELİ? Transilvanya’da yer alan Sighişoara, Romanya’da ziyaret edilecek en iyi yerlerin başında geliyor. Ayrıca Romanya’nın merkezinde kalan Braşov, modern yaşamın dinamikleriyle eski dünya yaşamının renklerini bir araya getiren bir şehir. Özellikle 7. yüzyılda çıkan yangında duvarları kararan gotik tarzdaki Siyah Kilise, Braşov’un görülmesi gereken yerlerinden…
11
MACARİSTAN Romanya gibi Macaristan da Avrupa Birliği içerisinde yer alıyor. Bu sebeple de her zaman ziyaret edilmek istenen yerler arasında... Macaristan’ın para birimi Macar Forinti'dir. 1 TL 41 Macar Macar Forinti'ne denk geliyor. Doğal güzellikleri ile dikkat çekmekle birlikte Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri olarak Macaristan rotanızda ekonomik bir ülke olarak yer alabilir.
12
MACARİSTAN'DA NERELERİ GEZMELİ? Hévíz Gölü Dünya’nın en büyük ikinci termal gölü... Mutlaka burayı görmelisiniz. Vörösmarty Meydanı, St. Stephen Bazilikası, Parlamento Binası, Széchenyi Köprüsü ve Kahramanlar Meydanı'nı mutlaka görmelisiniz.
13
UKRAYNA Türk lirasının en çok değerli olduğu ülkelerden birisi de Ukrayna... Ukrayna içerisinde para birimi olarak Grivna kullanılıyor. 1 TL 4.02 Grivna'ya denk geliyor. Ülkedeki restoranlardan ucuz bir şekilde faydalanılabilecek düzeyde. Aynı şekilde ülke içerisinde yer alan mimari de dikkat çekici özelliklere sahip.
14
UKRAYNA'DA NERELERİ GEZMELİ? En çok bilinen üç şehri Kiev, Odessa ve Lviv olsa da, Ukrayna birbirinden güzel daha birçok şehri kucaklayan tarih dolu bir ülke. II. Dünya Savaşı’nda ağır tahribata uğrasa da kısa sürede toparlayan Ukrayna, savaştan arta kalan izler ile sizleri tarihin tozlu raflarına götürürken; bozulmayan dokusuyla da kaybetmediği kültürünü yaşatıyor. Kiev'de Özgürlük Meydanı, Aziz Sofya Katedrali, II. Dünya Savaşı Müzesi, Lviv'de Brewery Müzesi, Potocki Sarayı ve Eski Şehir bölgesi mutlaka görülmeli...
15
ÇEKYA Çekya, Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkeler arasında yer almakta. Para birimi olarak Euro yerine Çek Korunası tercih ediyorlar. 1 TL - 4.03 Çek Korunası'na denk geliyor. Ülke içerisinde yapılabilecek olan tüm etkinlikler de kişiler için oldukça uygundur.
16
Aynı zamanda mimari özellikleri ile oldukça ilgi çekici bir ülke... Ülkedeki ulaşım kolaylığı, ülke içerisinde seyahati önemli ölçüde kolay kılmakta. Sanatın çok büyük önem taşıdığı ülkede, eğitime de müthiş derecede önem veriliyor. Okuma yazma bilenlerin oranı ise yüzde 99 oranında.
17
ARNAVUTLUK Eurosuz gezilebilecek ülkeler arasında yer alan başka ülke ise Arnavutluk. Başkent Tiran başta olmak üzere tarihi Berat kentini, İtalyan’ın Bari kentiyle karşı karşıya konumdaki Durres ve muhteşem denizi ile Ksamil, Arnavutluk turu ile görülecek yerler arasında yer alıyor. Kültürü ve yemekleri ile yabancılık çekmeyeceğiniz Arnavutluk’un para birimi ise Arnavutluk leki. 1 TL 18,93 Arnavutluk leki yapıyor.
18
BULGARİSTAN Türkiye’nin sınır komşusu Bulgaristan da kendi para birimini kullanan ve eurosuz gezilebilecek ülkeler arasında bulunan bir yer. Euro geçen çoğu yer olsa da Bulgaristan’ın para birimi Bulgar levası. Hem yaz hem de kış tatili için birçok tatil alternatifini bünyesinde barındıran Bulgaristan’da gezilecek yerlerin sayısı bir hayli fazla. Şu sıralar kayak tatili için Bansko, Pamporovo, Borovetz ve Vitoşa gibi ünlü kayak merkezlerini tercih edebilir.
19
BOSNA HERSEK Balkanlar’ın gözdesi Bosna Hersek Türklerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Bosna Hersek’in para birimi Bosna Hersek Markı (BAM) ya da diğer adıyla Konvertible Mark (KM). Eurosuz gezilecek ülkeler arasında yer alan Bosna Hersek’te Saraybosna ve Monstar Köprüsü ile doğal güzelliklere hayran olabilirsiniz.