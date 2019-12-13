Euro kullanmadan gezeceğiniz 8 ülke! Ucuz tatil istiyorsanız bu liste tam size göre...

UKRAYNA'DA NERELERİ GEZMELİ?

En çok bilinen üç şehri Kiev, Odessa ve Lviv olsa da, Ukrayna birbirinden güzel daha birçok şehri kucaklayan tarih dolu bir ülke. II. Dünya Savaşı’nda ağır tahribata uğrasa da kısa sürede toparlayan Ukrayna, savaştan arta kalan izler ile sizleri tarihin tozlu raflarına götürürken; bozulmayan dokusuyla da kaybetmediği kültürünü yaşatıyor. Kiev'de Özgürlük Meydanı, Aziz Sofya Katedrali, II. Dünya Savaşı Müzesi, Lviv'de Brewery Müzesi, Potocki Sarayı ve Eski Şehir bölgesi mutlaka görülmeli...