Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eskiden sadece okumaya gidilirdi, şimdi gezmeye gidiliyor
Eskişehir, “Bir şehrin kaderi nasıl değişir?” sorusuna Türkiye’den verilmiş en iyi cevaplardan biri. 2003’e kadar belki büyük ama silik bir şehirdi. Soğuğu, çamuru, Porsuk Çayı’nın kirliliği konuşulurdu. Sonra sihirli değnek değmişçesine dönüştü her şey. Yılmaz Büyükerşen’in belediye başkanlığı, yıllar içinde şehre bir vizyon ve kimlik kazandırdı. Artık bozkırın ortasında yeşiliyle, gondollarıyla, müzeleriyle, sosyal hayatıyla, temizliği ve düzeniyle anılan bir kent var. Eskiden Eskişehir’e sadece okumaya gidilirdi, şimdi gezmeye gidiliyor. Peki nereler geziliyor?
Eskişehir, “Bir şehrin kaderi nasıl değişir?” sorusuna Türkiye’den verilmiş en iyi cevaplardan biri. 2003’e kadar belki büyük ama silik bir şehirdi. Soğuğu, çamuru, Porsuk Çayı’nın kirliliği konuşulurdu. Sonra sihirli değnek değmişçesine dönüştü her şey. Yılmaz Büyükerşen’in belediye başkanlığı, yıllar içinde şehre bir vizyon ve kimlik kazandırdı. Artık bozkırın ortasında yeşiliyle, gondollarıyla, müzeleriyle, sosyal hayatıyla, temizliği ve düzeniyle anılan bir kent var. Eskiden Eskişehir’e sadece okumaya gidilirdi, şimdi gezmeye gidiliyor. Peki nereler geziliyor?
Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Saffet Emre TONGUÇ
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Eskişehir en büyük gelişimini Osmanlı döneminde yaşamış. Trenyolunun kente ulaştığı 19. yüzyıl sonlarında, kereste ticaretinin merkezi haline gelmiş.
Saffet Emre TONGUÇ
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Kente ait eski fotoğraflarda bugün Odunpazarı Mahallesi olan ve çoğunlukla Türklerin yaşadığı bölgeden toplanan keresteleri taşıyan at arabalarını görmek mümkün.
Saffet Emre TONGUÇ
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Bugün kentin gözde ilçesi olan Odunpazarı, rengârenk Osmanlı evlerinin arasında gezinebileceğiniz bir yer.
Saffet Emre TONGUÇ
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Tarihten miras konaklar Odunpazarı’ndaki eski evlerin çoğu kafe-restoran olarak kullanılıyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Örneğin Hafız Efendi Konağı 1717 yılına tarihli; bir kahve molası için uğrayabilirsiniz.
Saffet Emre TONGUÇ
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urşunlu Cami’nin yakınındaki Beylerbeyi Konağı’nda, eski bir eczacının mesleki koleksiyonunu görebilirsiniz.
Saffet Emre TONGUÇ
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Bir de İsmail Alkılıçgil Fotoğraf Evi’ni ziyaret edin derim. 2003’te 75 yaşında hayata veda eden ve tüm yaşamını bu evde geçiren Bulgaristan doğumlu fotoğrafçının çektiği kareler çok etkileyici.
Saffet Emre TONGUÇ
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16. yüzyıldan kalma Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı’nda görülmesi gereken diğer bir durak. Eskişehir Valiliği, 1998’den bu yana uluslararası çapta bir Lületaşı Festivali düzenliyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Yarışma ve sergilerden miras kalan parçalar da Kurşunlu Külliyesi’ndeki müzede sergileniyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Bir 19. yüzyıl kervansarayı olan Atlıhan, Eskişehir’in el sanatları merkezine dönüşmüş, 20’nin üzerinde dükkâna ev sahipliği yapıyor. Çoğunda lületaşından yapılan objeler satılıyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Dünya çapında bir müze Eskişehir’in belki de en sevdiğim yeri, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi. Alanında Türkiye’nin ilki olarak 2007’de açıldı. Anadolu cam işçiliğinin beşiği, müze de dünyanın sayılı çağdaş cam sanatı müzeleri arasında. Fotoğraf: Eskişehir Belediyesi
Saffet Emre TONGUÇ
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Koleksiyonda, 58’i ülkemizden 10’u yabancı 68 sanatçının eserleri var. üzenin kendisi geleneksel mimariye sahip tarihi bir konak, koleksiyonu ise çağdaş sanat eserleri. Bu tezatlık, hoş bir birleşim çıkarmış ortaya. Gitmişken, hemen yanındaki Kent Belleği Müzesi’ne de uğrayın derim.
Saffet Emre TONGUÇ
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Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde her biri kendi alanında iz bırakmış 160 karakterle selamlaşıyorsunuz.
Saffet Emre TONGUÇ
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Gandi’den Obama’ya, Âşık Veysel’den Fazıl Say’a, Zeki Müren’den Hulusi Kentmen’e kadar kimler yok ki! Fotoğraf: Eskişehir Belediyesi
Saffet Emre TONGUÇ
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Eğer meraklıysanız, Hamamyolu Caddesi’nin sonundaki Köprübaşı’nda birçok hamam var. Çoğunluğu erkeklere ait olan hamamlardaki su, 55 derecede çıkıyor topraktan.
Saffet Emre TONGUÇ
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Devrim’e selam verin 1961 yılında 4.5 ay gibi bir sürede üretilen Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim, Eskişehir’deki Tülomsaş yerleşkesinin bahçesinde yer alıyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Devrim’i görmek isterseniz, fabrikanın girişindeki güvenlik görevlilerine bilgi verip bir de kimliğinizi bırakmanız yeterli. Ama hafta içi ve mesai saatlerinde gitmeniz gerek.
Saffet Emre TONGUÇ
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Yaklaşık 400 bin metrekareye kurulan Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı ise özellikle çocuklu ailelerin çok sevdiği bir yer. İçindeki masal şatosu fotoğrafların başrolünde.
Saffet Emre TONGUÇ
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Eskişehir’in kaderinin değişmesinde dönüm noktası, Porsuk Çayı’nın temizlenmesi oldu.
Saffet Emre TONGUÇ
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Bunları mutlaka tadın Eskişehir’de, Balkan ve Tatar mutfağının etkilerinin oldukça hissedildiği bir yemek kültürü var.
Saffet Emre TONGUÇ
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En meşhur lezzet ise çi börek. Tatarlar ‘çi’ kelimesini güzel anlamında kullanırmış. Met helvası da oldukça meşhur. Pişmaniyeyi anımsatan bir tür tatlı.
Saffet Emre TONGUÇ
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Adı çelik çomak benzeri bir oyundan geliyormuş. Eskiden bu oyunu büyükler oynar, kaybeden taraf da diğerine helva yapıp ikram edermiş.
Saffet Emre TONGUÇ
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İşte benim mutlaka tadılmalı listem: Fahrettin Usta’da balaban kebabı Pino’da hamburger Kırım’da çi börek Mazlumlar’da trileçe ve keşkül Karakedi’de boza Balkan Helvacısı’nda met helva