Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eskiden halı yıkıyordu şimdi sevgilisiyle dünyayı geziyor
Jack Morris ve sevgilisi Lauren Bullen, dünyanın en ünlü Instagram fenomelerinden. 2.7 milyon takipçileri var. Her koydukları fotoğraf yüzbinlerce ‘like’ alıyor. Jack henüz 27 yaşında. Aslında altı yıl öncesine kadar İngiltere’re bir halı yıkama şirketinde çalışıyordu. Sabah 9’dan akşam 5’e kadar halı yıkıyordu. Şimdi ise dünyanın en romantik, en sıcak ülkelerini dolaşıyor. İki yıl önce gittiği Fiji’de kendisi gibi gezgin olan Lauren ile tanıştı. Şimdi dünyayı birlikte turluyorlar. Neredeyse her yere bedava gidiyorlar. Üstelik ayda ortalama 7 bin pound da (yaklaşık 37 bin TL) para kazanıyorlar. Jack ve Lauren’i İstanbul’da düzen İnflow Global Summit etkinliğinde yakaladık. Tam da 14 Şubat Sevgililik Günü öncesinde merak ettiklerimizi sorduk.
Jack Morris ve sevgilisi Lauren Bullen, dünyanın en ünlü Instagram fenomelerinden. 2.7 milyon takipçileri var. Her koydukları fotoğraf yüzbinlerce ‘like’ alıyor. Jack henüz 27 yaşında. Aslında altı yıl öncesine kadar İngiltere’re bir halı yıkama şirketinde çalışıyordu. Sabah 9’dan akşam 5’e kadar halı yıkıyordu. Şimdi ise dünyanın en romantik, en sıcak ülkelerini dolaşıyor. İki yıl önce gittiği Fiji’de kendisi gibi gezgin olan Lauren ile tanıştı. Şimdi dünyayı birlikte turluyorlar. Neredeyse her yere bedava gidiyorlar. Üstelik ayda ortalama 7 bin pound da (yaklaşık 37 bin TL) para kazanıyorlar. Jack ve Lauren’i İstanbul’da düzen İnflow Global Summit etkinliğinde yakaladık. Tam da 14 Şubat Sevgililik Günü öncesinde merak ettiklerimizi sorduk.
Fotoğraflar: Jack Morris ve Lauren Bullen
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Şu anda Instagram’da dünyanın en ünlü isimleri arasındasınız. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Eskiden nasıl bir hayatınız vardı? Instagram maceranız nasıl başladı? - Büyürken en büyük tutkum kaykay yapmak ve kaykayla alakalı içerikler oluşturmaktı. Her şey ben 12 yaşındayken başladı.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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O zaman bile arkadaşlarımla beraber VHS kameralarla kaykay videoları çekiyordum. Liseyi bitirdiğimde kaykay dışında ne yapmak istediğime dair hala hiçbir fikrim yoktu.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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21 yaşına kadar geçinebilmek için halı temizleme işi yaptım. Ancak her sabah uyandığımda kendimi robot gibi hissediyordum ve ufkumu geliştirmek için yeni bir şey yapmam gerektiğini fark ettim.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Bangkok’a gelecekle ilgili hiçbir şey düşünmeden, tek yön bir bilet aldım. Instagram da tam zamanında çıktı ve yolculuğuma devam etmemi sağladı.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Instagram hayatınıza neler kattı? - Sanırım bununla ilgili en havalı şey (hâlâ daha kafamda toparlamaya çalışıyorum) ister ‘ilham verici, motive edici veya sadece sınırların dışında düşündürmek.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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İster hayalleri takip etmek üzerine yeni fikirler keşfetmek’ olsun bir sürü şey kattı benim hayatıma. Bir sürü kişinin hayatına da etki edebiliyorum.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Dünyanın dört bir yanındasınız sürekli. Sabit yaşadığınız bir yer var mı? - Teknik olarak şu anda hiçbir yerde yaşamıyorum çünkü her ay seyahat ediyorum.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Birleşik Krallık’ı hâlâ daha evim olarak görüyorum ama aynı zamanda seyahatlerimin arasındaki vaktimin büyük bir çoğunluğunu geçirdiğim Bali’de de bir evim var.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Bali’deyken günlerim gerçekten çok sakin geçiyor ve işim olmadığı zaman genelde spor salonuna, plajda veya havuz kenarında güneşlenmeye, arkadaşlarımla buluşmaya ve her köşede bulabileceğiniz sayısız, lezzetli ve sağlıklı yiyecek mekanlarına gidiyorum.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Fotoğraflarınız genellikle yaz ve deniz temalı. Bunun nedeni nedir? Özellikle mi sıcak yerlerden fotoğraf koyuyorsunuz? - Kesinlikle bilerek koyuyorum. Hayatımın 21 senesini İngiltere’de geçirdikten sonra bunu telafi etmek için 21 seneyi de tropik yerlerde geçirmem gerek.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Seyahatlerimi genellikle ılıman ve kuru iklimi olan yerlere planlıyorum ama birkaç kış tatili planım da var. Şu anda Finlandiya’dayım... Bir igloda kalıyorum.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Sürekli seyahat etmek, yolda olmak artık sizin için bir yaşam biçimi mi? Önceki hayatınıza dönmeyi düşünüyor musunuz? - Evet evimden ayrıldığımdan beri bir yaşam tarzı haline geldi. Tumblr’da tropik yerlerden resimler gördüğümü ve Instagram’ı da ilk kez yüklediğimde “Lanet olsun, bu hayata sahip olmak istiyorum” dediğimi hatırlıyorum.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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21 yaşıma kadar sabah 9 akşam 5 olmak üzere halı temizliyordum.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bir daha asla o işe veya 9-5 şeklinde çalışacağım bir işe geri dönmeyeceğim.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Senin gibi olmayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi isteyen birçok insan var. Hayatın aslında gerçekten de lüks ve eğlenceli bir yolculuk mu? - Hayatımı seviyorum ve şu anda sahip olduğum her şey için şükrediyorum çünkü herkes gibi benim de yüzleşmem gereken sorunlarım vardı.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Instagram’da paylaştığım her şey içten olmasına rağmen, genelde insanlara ilham vermek ve morallerini yükseltmek için hayatımın sadece olumlu yönlerini paylaşıyorum.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Biliyorum şu anda sosyal medya figürlerinin hayatı gerçek olmayan bir şekilde yansıttığı yönünde spekülasyonlar var ancak bu benim için geçerli değil. Belki hayatımın en güzel anılarının yüzde 10’unu paylaşıyorum ama hepsi tamamen gerçek.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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19 / 35
Fotoğrafların arkasında büyük bir takım var mı? Yoksa her şeyle Lauren ile birlikte mi ilgileniyor musunuz? - Şimdiye kadar içeriği oluşturan ve düzenleyen yanlızca Lauren ve bendim.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Ancak şu anda bize yardımcı olabilecek ve yaratıcı fikirlerle gelebilecek birkaç kişiyi işe alma sürecindeyiz. İlgilenenlere duyurulur...
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Türkiye’ye peki daha önce geldiniz mi? Nereleri gezdiniz/sevdiniz? - Türkiye’ye yalnızca bir kere geldim. Bayıldım! En sevdiğim yer Kapadokya oldu, başka bir dünyaya gitmek gibiydi. Istanbul’a ilk kez geliyorum o yüzden çok heyecanlıyım.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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22 / 35
Şimdiye kadar kaç ülkeye gittiniz? - Açıkçası hiç saymadım. Ben gittiği ülkeleri sayan veya gittiği yerlere tik atan biri değilim.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Her ülkede yeteri kadar vakit geçirmeyi seviyorum ve genelde gittiğim ülkelere tekrar gidiyorum ama sanırım 60 kadar ülkeye gittim.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Peki sizin en favori, romantik mekânın neresi? - Bu zor bir soru ama sanırım Cook Adaları diyeceğim. Lauren yakın zamanda bana bir sürpriz yaparak doğum günümde oraya götürdü.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Oranın henüz büyük tatil köyleri ve oteller tarafından bozulmamış doğal güzelliğini seviyorum. Cook Adaları’nda her şey çok basit ve benim sevdiğim de bu.
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Gitmek istediğin ama henüz yapamadığın bir yer var mı? - Güney Amerika. Önümüzdeki aylarda gideceğim!