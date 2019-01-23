Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eski binada sıra dışı yaşam! Hükümetten hiçbir yardım almayıp, kanunlara da uymuyorlar...
Kamboçya'da başkent Phnom Penh'deki bu binanın adı beyaz ev… Tarihe tanıklık etmiş ve 2 bine yakın kişinin yaşadığı bu apartmanda insanlar adeta kendi devletlerini kurmuş gibiler… İlginç olanı ise burada kanunlar işlemiyor. İşte sıra dışı yaşamın olduğu Kamboçya'daki apartmanla ilgili ilginç detaylar…
Kamboçya uzak tropikal adalarıyla meşhur Asya’nın en sıra dışı ve renkli ülkelerinden biri. Dünyanın en farklı atmosferine sahip ülkede tapınaklardan geçilmiyor. Üstelik devasa boyut ve alışılageldiğimiz mimarilerin dışında bu tapınaklar.
Fotoğraflar: Alamy
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Çok kolay ve uğraştırıcı olmayan bir vize ile gidilen Kamboçya’ya uçak biletleri mesafeden ötürü biraz tuzlu olsa da, azmedip kenara para atarak gidilebilecek en egzotik ülkelerden biri.
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Yalnız ülkede ilginç bir yer var: Beyaz Ev… Kamboçya'da başkent Phnom Penh'deki bitişik yapılı Beyaz Ev'in hikâyesi çok ilginç.
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Kamboçya'nın endüstrileşme dönemi olan 1960'larda sanatçıları ve düşük gelirli orta sınıfı barındırması amacıyla inşa edilen Beyaz Ev, o yıllarda yaratıcılık, uç fikirler ve sanatın merkezi olmuştu. Fakat zamanla bu yapı kabuk değiştirmiş.
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1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında yavaş yavaş kiracıları değişmeye başlayan bina 1990'ların sonunda suç ve uyuşturucu ticaretinin şehirdeki merkezi konumuna gelmiş. Bina bugün uzak doğu ülkesi Kamboçya'nın dikkat çeken sosyolojik olgularından biri.
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Kanunların işlemediği Beyaz Ev'de birçok yasa dışı işlemler yapılıyor. Beyaz Bina'nın merdiven korkulukları bir STK tarafından bağışlanmış. Çünkü bina hükümetten hiçbir yardım almıyor. Sokak girişi, sık sık çöple dolup taşan kötü yerleştirilmiş çöp konteynerleriyle dolu.
Hürriyet Seyahat
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Yollar ise şüpheli görünümleriyle dikkat çeken masaj salonu afişleriyle kaplanmış. Her ne olursa olsun çeşitli olaylara şahit olan bu bina şehrin en büyüleyici ve dayanıklı binalarından biri. 2 bine yakın sakininin bulunduğu binada kendi okul, sanat alanı ve arşiviyle kendine yeten bir yapı olmuş durumda.
Hürriyet Seyahat
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Günümüzde, binanın aydınlığı floresan ışığıyla sağlanıyor. Ayrıca binada geleneksel olan Khmer cinsi bezden dokuma paspaslar bulunuyor.
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Beyaz evde orijinal daireler iki veya üç odadan oluşuyor. Ancak çoğu sakin, odaların içine balkon açarak evlerin yapısını değiştiriyor.
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Bu yenilemeler aynı zamanda binanın yapısal, ahşap, tuğla ve beton görünümünü de ortaya koyuyor.
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Ayrıca bu değişimler ortaya daha büyük yapısal sorunlar çıkarabiliyor.
Hürriyet Seyahat
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Yerel medyaya göre, sakinlerin yaptığı eklemelerden ve uzantıların aşırı olmasından dolayı dış duvarlardan birinde büyük bir çatlak ortaya çıktı. Ancak bu sorun büyük bir sıkıntı yaratmadı.
Hürriyet Seyahat
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Çatlak daha sonra yetkili kişilerce onarıldı, ancak tek sorun evlerde yapılan değişiklerin devam etmesi durumunda benzer çatlakların gelecekte ortaya çıkma ihtimali.
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49 yaşındaki Cheafa Samon ise Beyaz Bina'nın en üst katında oturuyor.
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Bina hakkında söyledikleri ise bir bağlılığın oluştuğunu gözler önüne seriyor. "Burada yaşamaktan mutluluk duyduğumu söyleyebilirim.
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Bu binada çoğu şey kalitesini ve değerini uzun zaman boyunca korudu ve korumaya devam edecektir”.
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Tartışma konularından biri ise 'Beyaz Bina'nın geleceği olmuş durumda. Bina hakkında çeşitli fikir ve konuşmalar ortaya konuyordu.
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Beyaz evin geleceği konusunda son söz hükümetindi.
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Hükümetin tercihinin ise farklı şekilde olduğu söyleniyordu.
Hürriyet Seyahat
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Hükümet tarafından binanın onarımı için paranın ayrılmadığı, aksine binanın yerine bir alışveriş merkezi ya da otel inşa etme planının yapıldığı söylendi.
Hürriyet Seyahat
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Birçok restoran ve kafe sayesinde bu yapı, sabahın erken saatlerinde veya akşam geç saatlerde popüler bir buluşma yeri konumunda.