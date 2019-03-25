'En yaşlı ilçe'de huzurlu yaşam

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla "en yaşlı ilçe" sıralamasında başta yer alan, sakinliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ağın, emekliliğini huzur içinde geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor
TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla "en yaşlı ilçe" sıralamasında başta yer alan, sakinliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ağın, emekliliğini huzur içinde geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor
Anadolu Ajansı
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Elazığ'ın Ağın ilçesi, sakinliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yıllar önce yöreden göç edip emeklilik döneminde huzur arayanların adresi oluyor.
Anadolu Ajansı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağın, 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla, ülke genelinde "en yaşlı ilçe" sıralamasında başta yer alıyor. İlçede yaşayan 2 bin 776 kişinin yüzde 17'si, 65 yaş ve üzerindekilerden oluşuyor.
Anadolu Ajansı
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Ağın'ı sırasıyla, Bolu'nun Seben ve Kıbrıscık, Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar, Balıkesir'in Balya, Erzurum'un Olur, Artvin'in Şavşat, Sinop'un Dikmen ve Erzincan'ın Kemaliye ilçeleri takip ediyor.
Anadolu Ajansı
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Genellikle gençlerin eğitim ve istihdam nedeniyle ayrıldığı ilçe, Hastek Kalesi ve Kaya Mezarları gibi tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve sakinliğiyle, hayatlarının ikinci baharını huzur içinde geçirmek isteyen emekli çiftlerin beğenisini kazanıyor.
Anadolu Ajansı
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Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağın'a "Fırat'ın saklı cenneti" dediklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
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İlçede yaşlı nüfusun her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Cıdıroğlu, "Zamanında buradan göç eden genç nesil, emeklilik zamanı gelince tekrar Ağın'a yerleşiyor. Bu da yaşlı nüfusun artmasına neden oluyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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Şehir hayatının gürültüsünü, iş hayatının sorumluluğunu, yılların yorgunluğunu geride bırakıp doğal ve sakin bir hayat isteyen emekli çiftlerin Ağın'ı tercih ettiğini anlatan Cıdıroğlu, şöyle devam etti:
Anadolu Ajansı
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"Ağın, özellikle yaşlı çiftlerin huzur bulduğu bir yer. Doğal güzelliği, Keban Baraj Gölü'ne kıyısı, fabrikasız, temiz havasıyla emekli çiftler için bulunmaz bir nimet. Yaşlılarımız burada yaşamaktan gerçekten mutlu oluyor, mahalle ve köy ziyaretlerimizde bunu görüyoruz. Emekliler burada rahat yaşıyor."
Anadolu Ajansı
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"Koşa koşa geliyorlar"İlçe sakinlerinden 72 yaşındaki Ergül Yılmaz, 30 yıl Kayseri, Mardin ve Gümüşhane'de devlet memuru olarak çalıştığını, emekliliğinden sonra eşiyle memleketi Ağın'a yerleştiklerini belirtti.
Anadolu Ajansı
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Çocuklarının büyük şehirlerde oturmasına rağmen, daha huzurlu ve sakin olması nedeniyle hayatlarının kalan kısmını bu ilçede geçirmeyi tercih ettiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
Anadolu Ajansı
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"Huzur buldukları için yaşlı kesim Ağın ve köylerinde yaşıyor. Gençler hem okul hem de memuriyet dolayısıyla dışarı gidiyor. Bazı yaşlılar ise torun bakmak için Ağın'ı terk ediyor, yaz tatillerinde tekrar koşa koşa geliyor.
Anadolu Ajansı
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Ağın'ın güzellikleri, bağı, bahçesi, suyu, havası, dinlenebilecek bir yer olması, yaşlıların burayı tercih etmesindeki başlıca etkenler."
Anadolu Ajansı
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Güner Ağın (67) ise eşiyle emekli olduktan sonra huzuru memleketinde bulduklarını kaydederek, "Ağın, huzur kenti, rahat. Herkes kardeş gibi yaşıyor.
Anadolu Ajansı
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Burada herhangi bir olay olmaz. Doğası, suyu ve havasıyla Ağın bulunmaz bir ilçe." diye konuştu.