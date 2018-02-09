En uzun ömürlü insanların olduğu ülkeler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Stres ve sıkıntıdan dolayı erken yaşlananların aksine uzun yıllar boyunca yaşayan insanlar da mevcut. Peki bu insanlar nerede ve nasıl bu kadar uzun yaşıyorlar? Doğal beslenme, temiz hava, ruh sağlığı gibi bazı etkenler uzun yaşamın sırlarından bazıları. Dünyada insan yaşamı ortalaması 71 yıl olmasına rağmen, Dünya Mutluluk Raporu'nun en son açıkladığına göre bu rakamın üstünde olan ülkeler var. İşte dünyanın en uzun ömürlü insanlarının olduğu ülkeler…
Stres ve sıkıntıdan dolayı erken yaşlananların aksine uzun yıllar boyunca yaşayan insanlar da mevcut. Peki bu insanlar nerede ve nasıl bu kadar uzun yaşıyor? Doğal beslenme, temiz hava, ruh sağlığı gibi bazı etkenler uzun yaşamın sırlarından bazıları. Dünyada insan yaşamı ortalaması 71 yıl olmasına rağmen, Dünya Mutluluk Raporu'nun en son açıkladığına göre bu rakamın üstünde olan ülkeler var. İşte dünyanın en uzun ömürlü insanların olduğu ülkeler…
Fotoğraflar: Alamy
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Lüksemburg Küçük bir devlet olmasına karşın bulunduğu konum itibarıyla büyük öneme sahip olan Lüksemburg sunduğu yaşam kalitesiyle de farklılık yaratıyor.
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Halkı çeşitli etnik grupların oluşturduğu Lüksemburg'da ortalama yaşam süresi 82.2 yıl. Küçük nüfuslu ülke Avrupa'nın geri kalanıyla karşılaştırıldığında kişi başına düşen gelir açısından daha yüksek bir düzeye sahip. Bu da iyi bir sağlık hizmeti ve sağlıklı beslenme anlamına geliyor.
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Japonya Japonya gerek mimari gerekse kültürel bakımdan zenginliği ile birçok kişinin gezi listesinde yer alıyor.
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Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Japonya’nın yerlisi olmanızda ise büyük fayda var. Çünkü Japonya’da yaşayanların ortalama ömür süresi 83 yıl.
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“Ölümsüzler diyarı” adıyla anılan Okinawa Adası ise uzun ömre dair bilimsel araştırmaların merkezi haline gelmiş durumda.
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Japonya’nın güney adalarında 100 yaşını aşkın 400’den fazla insan bulunuyor. Ayrıca Japonya’da yaşlılar aktif bir sosyal yaşam sürüyor. Buradaki uzun ömrün sırrı ise beslenmeyle ilgili.
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Bölge halkının diyetinde ise bol miktarda tofu (soya fasulyesi suyunun fermantasyonundan elde edilen bir tür peynir), tatlı patates ve balık bulunuyor.
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Yaşlıların aktif bir sosyal çevreye sahip olması ve güçlü mahalle ilişkileri, stres seviyesinin düşmesine ve aidiyet duygusunun gelişmesine neden oluyor.
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Stres ve diğer faktörlerden uzaklaşmak ise halka uzun ve sağlıklı bir ömür sunuyor. Ayrıca Japonya’daki yaşam kalitesini ve farklı kültürü anlamak için dili öğrenmek oldukça önemli…
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İtalya İtalya'da ise ortalama yaşam süresi 82.7 yıl. Saygın sağlık dergisi The Lancet'a göre, İtalyanların uzun yaşamasının nedeni, ülkede yoksullar ile zenginlerin milli gelirden aldığı payın başka ülkelerin aksine daha dengeli olması.
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Bu, nüfusun çoğunluğunun, yoksullar için lüks olarak algılanan sağlıklı ve taze gıdalara ulaşabilmesine de olanak tanıyor.
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İspanya İspanya’da ortalama ömür 82.8 yıl. İspanya’da yaşayanların böylesine uzun bir yaşam süresine sahip olmalarında ise zeytinyağı, sebze ve şaraptan oluşan Akdeniz diyeti ve en az onun kadar etkili olan ‘siesta’ rol oynuyor.
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İspanya kentlerdeki yoğun yerleşim insanları araba kullanmak yerine yürümeye itiyor. Yani aynı zamanda sağlıklı bir hayata.
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İspanya’da öğleden sonra 14.00-17.00 arasında dükkânlar kapanıyor ve hayat durma noktasına geliyor. Bu saatlerde İspanyolların siesta yaptığı sanılıyor ama çalışma süreleri buna göre belirlenmiş durumda...
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İspanyollara göre kısa süreli öğle paydoslarında sağlıklı beslenmek oldukça zor. Oysa 2-3 saatlik molalarda eve veya restorana gidip düzenli yemek yeme olanakları bulunuyor.
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İnsanların gidecekleri yere varmak için yürümeyi veya bisiklet kullanmayı tercih etmeleri sağlıklı yaşamın kapılarını aralamada büyük rol oynuyor.
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Singapur Singapur’da ortalama ömür 83.1 yıl. Singapur halkı ‘mucizevi’ olarak adlandırılan bir sağlık sistemine sahip. Singapur’da bebek ölümleri ve gebeliğe bağlı ölümler en düşük seviyede.
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Singapur’da bulunan parklarda egzersiz yapan çok sayıda insan görmek mümkün. Bunu tetikleyen ise ülkede spor merkezleri ve parkların yaygın olması. Singapur’da egzersiz yapma kültürü oldukça gelişkin.
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Hatta bir süre önce yaşlılar arasında stresi azaltma ve ruh sağlığını geliştirme amaçlı bir park bile açılmıştı. Ayrıca sigara ve alkole uygulanan vergi diğer ülkelerden çok daha fazla.
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Bu da alım gücünü azaltıyor ve sağlıklı yaşamı zorunlu hale getiriyor.
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İsviçre Avrupa’nın en zengin ülkeleri arasında olan İsviçre’de erkeklerin ortalama ömrü 81 yıl. İsviçre’de bulunan sağlık hizmetlerinin gelişmişliğinin yanı sıra peynir tüketiminin de uzun yaşam sürelerinde önemli bir etken olduğu tahmin ediliyor.
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Ülkede yabancılar arasında iş odaklı yerleşim başta geliyor. Dünyanın en iyi özel okullarını barındırması ise bu ülkeyi genç aileler için önemli bir çekim merkezi yapıyor.
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İsviçre’de yaşamın çoğu zaman iş odaklı olmasının yanında Alp Dağları’nın yakınlığı da insanların kentlerden uzaklaşmasını olağan kılıyor.
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Hafta sonunda şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler Alp Dağları’na ve diğer Avrupa ülkelerine kısa süreli ziyaretler düzenleme olanağına sahip oluyorlar.
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Güney Kore Bu zamana kadar yapılan araştırmalar, ortalama ömrün 90 yılı aştığı ilk ve tek ülkenin Güney Kore olduğunu gösteriyor.
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Bunda güçlü ekonomi ve gelişkin sağlık hizmetlerinin rolü kadar, yüksek tansiyon vakalarının Batılı ülkelerden çok daha düşük seyretmesinin etken olduğu belirtiliyor.
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Güney Kore’de ayrıca fermente gıda tüketimine dayalı bir beslenme söz konusu. Çünkü bunun kolesterol seviyesini düşürdüğüne, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve kanseri engellediğine inanılıyor.
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Kore mutfağı lifli gıdalar ve besin değeri bakımından da zengin. Ülkede mahalle hayatına önem veriliyor. Ve buna yönelik adımlar atılıyor ortak alanlar kuruluyor.
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İnsanları bir araya getiren bu ortak mekânlar sosyalleşme, yenilenme ve stresi azaltmada çok etkili oluyor
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Budizmin de bireyciliğe karşı ortaklaşmayı teşvik eden kültürün gelişmesinde önemli olduğu belirtiliyor. Güney Kore ziyaretçilerine uzun yaşam sözü veriyor… Kaynak: BBC