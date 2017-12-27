Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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En sıra dışı kabile! Hamile kalmak için kadınlar öyle bir şey yapıyor ki...
Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden farklı hayatları hepimiz biliyoruz. İlkellik ve aklın almayacağı inanç ve kültürleriyle birlikte yaşamlarını sürdüren bu insanları anlamak bazen gerçekten çok zor. Himba Kabilesi’nin gelenekleri de diğer kabileler gibi oldukça ilginç… Özellikle kadınların hamile kalmak için kullandığı yöntem ise oldukça şaşırtıcı… İşte Himba Kabilesi’ndeki kadınların ilginç yaşamları...
Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden farklı hayatları hepimiz biliyoruz. İlkellik ve aklın almayacağı inanç ve kültürleriyle birlikte yaşamlarını sürdüren bu insanları anlamak bazen gerçekten çok zor. Himba Kabilesi’nin gelenekleri de diğer kabileler gibi oldukça ilginç… Özellikle kadınların hamile kalmak için kullandığı yöntem ise oldukça şaşırtıcı… İşte Himba Kabilesi’ndeki kadınların ilginç yaşamları...
Himba Kabilesi, Kuzey Namibya‘da, eski ismi Kaokoland olan Kunene yöresinde yaşayan etnik bir topluluk.
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Afrika‘nın her bir köşesi zaten birbirinden ilginç, henüz kültürlerini bile çok iyi anlayamadığımız kabilelerle dolu.
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Afrika’nın en müreffeh çobanları sayılan Himbalar, 15. ve 16. yüzyılda Botswana‘dan gelmişler.
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Kuzey Namibya’da Kunene (eski Kaokoland) yöresinde yaşayan Himbaların nüfusunun 20 bin ile 50 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.
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Himbalar, Kunene Nehri boyunca yaşayıp, bu coğrafyada hayvanlarını özgürce otlatıyorlar.
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Himbalar’da kadınlar çıplak geziyor ve ciltleri kırmızı renkte görünüyor. ‘Çıplak Kadınlar Kabilesi’ olarak da biliniyorlar.
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HİMBALAR’DA İLGİNÇ YAŞAM Himbalar için gün erken başlar. Kadınlar süsleri olan otjizelerini sürdükten sonra günlük yemek işleri ile ilgilenirler.
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Erkeklerin işi sığırları otlatmak. Genç erkekler hayvanların karnını doyurmakla ilgilenirken kadın ve çocuklar yaşlılarla birlikte günlük işlerle ilgileniyor. Fotoğraf: Kemal Kaya/ yoldaolmak.com
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Yaşadıkları yörenin çetin çöl şartları ve dış dünyadan kopuklukları sayesinde Himbalar geleneksel yaşam tarzlarını büyük ölçüde koruyabilmiş.
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Kabile üyeleri hem anne hem de baba tarafının ailelerine dâhil olur.
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Bu çift aileli düzen, zor iklim koşullarına karşı savaşmalarını sağlar.
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Bu düzende her kabile üyesi anne ve baba tarafından olmak üzere iki klana üyedir. Himba klanları, en yaşlı erkek üye tarafından idare edilir.
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Bu çift aile üyeliği, dünya üzerinde sadece Batı Afrika, Hindistan, Avustralya, Melanezya ve Polinezya'daki sınırlı sayıda toplulukta görülür. Fotoğraf: Kemal Kaya/ yoldaolmak.com
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KADINLARIN İLGİNÇ HAMİLE KALMA YÖNTEMİ Afrika’daki kabile hayatını araştıran araştırmacı ve bilim adamları, her geçen gün yepyeni bilgilere ulaşıyorlar.
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Bu yeni bilgilerden biri de Himbalar’a ait. Uzmanlar Himbalar’ın çocuklarla kurduğu ilişkinin farklılığıyla dikkat çekiyor.
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Kabilede yeni doğan çocukların yaşı doğdukları tarihten itibaren değil, annesiyle kurduğu telepatik iletişimden itibaren başlatılıyor.
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Kabilenin kadınları hamile kalmaya karar verdiklerinde bir ağacın altına oturuyor ve dünyaya gelmek isteyen çocuğun kendisiyle iletişim kurmasını bekliyor.
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Çocuk annesiyle kurduğu ilk iletişimi, ona söylediği bir ‘şarkı’ ile başlatıyor.
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Çocuğun söylediği şarkıyı duyan anne bu şarkıyı eşine de öğretiyor ve ardından hamile kalıyor.
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Çocuğun annesine söylediği bu şarkı, onun doğum günü olarak kabul ediliyor ve yaşı bu tarihe göre hesaplanıyor.
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Uzmanlar aynı zamanda bu şarkının o çocuğun doğumundan ölümüne kadar tüm hayatına eşlik ettiğini belirtiyorlar.
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Anne hamileliği boyunca çocuğun şarkısını kabile ileri gelenlerine ve yaşlı kadınlara öğretiyor.
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Doğum sırasında çocuk bu şarkıyla karşılandığı gibi, düşüp bir yerini incittiğinde de yine aynı şarkıyla avutuluyor.
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Aynı zamanda çocuğu ödüllendirmek ya da ergenlik törenlerindeki başarısını kutlamak için de bu şarkı söyleniyor.
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Araştırmacıları şaşırtan diğer bir konu ise kabilenin suça ilişkin tutumunda ortaya çıkıyor.
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Çocuk ilerleyen yaşında toplumsal bir yasayı ihlal eder ya da bir suç işlerse, köy meydanına çağrılıp topluluk tarafından çembere alınıyor ve ona hep bir ağızdan kendi şarkısı söyleniyor.
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Kabilenin kadim geleneklerine göre, antisosyal davranışları düzeltmenin yolu cezalandırmadan değil, sevgiden ve o bireye kendi ‘gerçek kimliğini’ hatırlatmaktan geçiyor. Fotoğraf: Kemal Kaya/ yoldaolmak.com
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ÇOCUKLARA ORTAK BAKIYORLAR Himba kadınları çocuklara bakmak konusunda kendi aralarında yardımlaşırlar, bir annenin çocuklarına diğer anneler de bakar...
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Modern giyecekler çevrelerinde az bulunur, ancak bulunduğunda erkekler tarafından kullanılır.