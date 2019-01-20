En romantik 10 otel odası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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14 Şubat’a sayılı günler kaldı, programlar yapılmaya başladı. En hummalı çalışmaları ise bugünlerde özel odalar ve programlar hazırlayan oteller yapıyor. Diyelim ki sevgilinize romantik bir sürpriz yapmak istediniz. Nereye gideceksiniz, hangi otelde konaklayacaksınız, en romantik oda nerede? Biz de henüz rezervasyonlar kapanmadan bu soruları işinizi kolaylaştırmak için alanında uzman isimlere sorduk… İşte jürimizin tercihi en romantik adresler…
14 Şubat’a sayılı günler kaldı, programlar yapılmaya başladı. En hummalı çalışmaları ise bugünlerde özel odalar ve programlar hazırlayan oteller yapıyor. Diyelim ki sevgilinize romantik bir sürpriz yapmak istediniz. Nereye gideceksiniz, hangi otelde konaklayacaksınız, en romantik oda nerede? Biz de henüz rezervasyonlar kapanmadan bu soruları işinizi kolaylaştırmak için alanında uzman isimlere sorduk… İşte jürimizin tercihi en romantik adresler…
Fotoğraflar: Otellerin resmi web sitesi
Melis YILMAZ
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Oya Mumcuoğlu / Lüks seyahat ve yatırım danışmanı Taş evlerin romantizmi: Alavya Hotel Alaçatı - Jade Loft oda Alaçatı çiftler için her mevsim romantik bir adres, Alavya ise romantizmin kalbi. Otelin en havalı odası ‘Jade Loft’ Alavya’nın tam merkezinde yer alıyor.
Melis YILMAZ
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Odanın ferahlığı, manzarası sanat eserleriyle çevrili doğal sıcak yapısı mükemmel bir konaklama deneyimi yaratıyor.
Melis YILMAZ
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“Huzurlu, tarzı olan, ferah bir adres…” diyor Oya Mumcuoğlu. İki kişilik kahvaltı dahil fiyat: 350 Euro. (alavya.com.tr)
Melis YILMAZ
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Erdal İpekeşen / Gazeteci Başkente tepeden bakın: Divan Çukurhan Ankara / Deluxe Şehir Manzaralı 16. yüzyılda kervansaray olarak inşa edilen tesis 19 odalı bir butik otel olarak Ankara Kalesi’nin yanından başkente tepeden bakıyor.
Melis YILMAZ
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Sevgililer Günü için ayrılan ‘Deluxe’ şehir manzaralı odalarında jakuzi mevcut. “Ankara’nın en romantik noktası burası” diyor
Melis YILMAZ
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Erdal İpekeşen. İki kişi kahvaltı dahil fiyatı 769 TL. (divan.com.tr/divan-cukurhan)
Melis YILMAZ
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Bahar Akıncı / Seyahat yazarı Kar altında jakuzi keyfi: Golden Key Kartalkaya Romantik Süit Otel, ahşap mimarisi ve karlı Köroğlu Dağları manzarasıyla nefes kesici! Burada hem kayak hem de karda sıcak jakuzi keyfi yapabilirsiniz. Bahar Akıncı “50 metrekarelik romantik süit, pistlere ve çam ormanlarına bakıyor. Son derece romantik” diyor. İki kişilik kahvaltı ve akşam yemeği dahil fiyatı 2700 TL. Tesisin minimum iki gece konaklama koşulu var. (kartalkaya.com.tr)
Melis YILMAZ
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Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Hem otantik hem romantik: İda Blue Kazdağları – Mor Salkım da Blue’daki taş ev sadece size ait. İki katlı bu romantik evin üst katında yatak odası, alt katta ise harika bir şömine sizi bekliyor. Şömine eşliğinde odanızdan çıkmadan baş başa yemek yiyebileceğiniz bir alan da mevcut.
Melis YILMAZ
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Saffet Emre Tonguç “Mor Salkım’ın terasından Ege Denizi ve Midilli Adası manzarasını seyredebilirsiniz” diyor. İki kişilik oda kahvaltı fiyatı 1200 TL. (idablue.com.tr)
Melis YILMAZ
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Nilay Örnek / Gazeteci Peribacalarının arasında: Argos in Cappadocia -Havuzlu Süit (3304) Eski Uçhisar Köyü’nde binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi ile buna bağlı mağaralar, yeraltı tünelleri ve tarihi yapılardan oluşan Argos in Cappadocia’nın havuzlu süitlerinde şömine de mevcut.
Melis YILMAZ
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“Oda mağara konseptli ve içinde havuzu var, soğuk kış gününde romantik bir mola için ideal” diyor Nilay Örnek.
Melis YILMAZ
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İki kişilik oda fiyatı kahvaltı dahil 930 Euro. (argosincappadocia.com)
Melis YILMAZ
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Ertuğrul Özkök / Gazeteci, Hürriyet yazarı Yalnızca iki odası var: Two Rooms Otel Urla Urla’da bulunan bu bağ evinin sadece iki odası var. Bağın ortasındaki bu masalsı atmosferde romantik bir Sevgililer Günü geçirebilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Bağ evinin içerisinde bir botanik bahçesi de bulunuyor. “Burası insana Toskana’da olduğu duygusu veriyor” diyor Ertuğrul Özkök.
Melis YILMAZ
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Oteldeki iki oda da birbiriyle aynı konsepte sahip. İki kişilik kahvaltı dahil fiyatı 150 Euro. (2roomshotel.com)
Melis YILMAZ
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Onur Baştürk / Hürriyet yazarı Etnik ve romantik: Museum Otel Kapadokya- Tekeli Cave Süit Museum Hotel’den; Göreme Vadisi, Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Kızıl Vadi, Avanos ve Erciyes dağı gibi Kapadokya’nın en önemli görsel güzelliklerini seyredebilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Onur Baştürk “Odanın bir köşesinde şahane bir jakuzi var.
Melis YILMAZ
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Detaylar çok şık. Oldukça etnik ve romantik” diyor.
Melis YILMAZ
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İki kişilik oda-kahvaltı fiyatı 3000 TL. (museumhotel.com.tr)
Melis YILMAZ
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Ezgi Kopuz / Hürriyet Seyahat gezgini İstanbul’a yakın: Casa Lavanda Şile – Manolya Oda Romantik dakikaların yaratıcısı açık ara atmosferdir. Bu otel ormanın ve sessizliğin içinde yükselen naif bir ruha sahip.
Melis YILMAZ
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İstanbul’a 45 dk uzaklıkta. Manolya odası yüksek tavanlı ve dağ, gölet manzarasına sahip.
Melis YILMAZ
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Ezgi Kopuz “Şöminesinin başında uzun sohbetlere ve tadı damağınızda kalan özel yemeklere hazır olun” diyor. İki kişilik oda kahvaltı fiyatı 1400 TL.(casalavanda.com.tr)
Melis YILMAZ
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Mutlu Tönbekici / Küçük Oteller kitabı yazarı Gerçek mağaranın içinde: Sacred House Kapadokya -The Byzantium Treasure Odası Otelin tek orijinal mağara odası olan ‘The Byzantium Treasure’ (Bizans Hazinesi) 14 Şubat için hazırlanıyor.
Melis YILMAZ
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Mutlu Tönbekici “Çok romantik bir atmosfere sahip olan bu otelde çok farklı bir Sevgililer Günü deneyimi yaşayabilirsiniz” diyor.
Melis YILMAZ
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Havaalanı gidiş-dönüş transferi oda kahvaltı fiyatı 4000 TL. (sacredhouse.com.tr)
Melis YILMAZ
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Banu Tuna / Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni Ada manzaralı: Splendid Place Hotel İstanbul-Aile Köşe Süit Kırmızı panjurlarıyla bir tarafı Marmara Denizi’ne, bir tarafı da İstanbul’a bakan bir otel…
Melis YILMAZ
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Otelin dokuz ayrı süiti bulunuyor. Banu Tuna “Aile Köşe Süit’te ada manzaralı romantik bir sabaha uyanabilirsiniz” diyor.
Melis YILMAZ
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Otel cuma ve cumartesi günleri hizmet veriyor.
Melis YILMAZ
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İki kişilik oda kahvaltı fiyatı 1080 TL. (splendidhotel.net)