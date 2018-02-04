En iyi ve ucuz 10 cruise turu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
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Maviliklere dalıp hayal kurmanının, eline kadeh alıp ufka dalmanın, sıkıldıkça yürüyüş yapmanın, maviliklere dalıp hayal kurmanın, sınırsızca yemenin-içmenin keyfi sadece gemi yolculuklarında çıkar. Üstelik iki günde bir valizinizi toplamadan liman liman gezerken bambaşka kültürler, doğal güzellikler, şehirler, mutfaklar ve mimari yapılarla karşılaşırsınız. Sizin için dünyanın öne çıkan cruise rotalarının uygun fiyatlı turları derledik.
Fotoğraflar: Alamy
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Dört günde üç ülke: BATI AKDENİZ İtalya’nın en tarihi liman şehirlerinden olan Cenova’dan demir alıp Fransa’nın Cannes, İspanya’nın Palma de Mallorca ve Katalan kültürünü görme imkânı yakalacağınız tur kapsamında Barselona da var.
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Kültür, modern ve tarihi Akdeniz yerleşimlerinin panoramik manzaraları harika kareler sunuyor.
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MSC Fantasia gemisiyle 22 Nisan’da 3 gece 4 gün süren tur 840 TL. (www.setur.com.tr)
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Saraylar ve doğa: TUNA NEHRİ Doğu Avrupa’nın can suyu olan nehir 2.800 km’lik uzunluğuyla 10 ülkeden geçiyor. Nehrin etrafına yapılan saraylar, eşsiz mimari ve doğa sizi karşılıyor.
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Kamaranızın bir tarafının da cam olmasıyla odanız da sizinle seyahat ediyor. Select Belvedere nehir gemisiyle 9 Nisan’da 7 gece 8 gün süren program 3.740 TL.
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İstanbul’dan Münih’e gidiş-dönüş uçak bileti de dâhil. (www.jollytur.com)
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Çölün ortasındaki ihtişam: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Lüks ve ihtişamıyla son yılların gözde tatil bölgesi Dubai’den başlayan rotada Umman’ın başkenti Muscat, Karayipleri andıran ada Sir Bani Yas ve kozmopolit şehir Abu Dhabi var.
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Dünyanın en büyük alışveriş merkezi ve en yüksek binası gibi enleriyle çölün içindeki ihtişam dolu bir yolculuk sizi bekliyor. Costa Mediterranea gemisiyle 23 Şubat’ta 7 gece 8 gün süren mavi yolculuk 4.200 TL.
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İstanbul’dan Dubai’ye gidiş-dönüş uçak biletleri de dâhil. (www.vip.com.tr)
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15 günlük rüya: HİNDİSTAN, MALDİVLER VE SRİ LANKA Rengârenk ve baharat kokak sokakları, din, dil ve kültür zenginliğiyle Hindistan’dan Mumbai, Goa ve Bombay’ı, tropikal güzellikleriyle Maldivleri ve Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’yu gezeceksiniz.
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Costa Classica gemisiyle 24 Şubat’ta 14 gece 15 gün süren mavi yolculuk 8.400 TL.
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İstanbul’dan Male gidiş-dönüş uçak bileti de dâhil. (www.prontotour.com)
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Fransa’nın derinlikleri: RHONE NEHRİ Etkileyici doğal güzelliği, hoş binaları, şık restoranlara sahip Lyon şehir turuyla başlayan güzergâhta Macon, Vienne, Arles, Avignon, Viviers ve Tournon gibi Fransa’nın derinliklerindeki etkileyici yerleşimler bulunuyor.
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M/S Camargue nehir gemisiyle 17 Mayıs’ta 7 gece 8 gün süren tur 8.370 TL.
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İstanbul’dan Lyon’a gidiş dönüş uçak biletleri de dâhil. (www.cruisera.com)
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Rüya gibi bir doğa: NORVEÇ FİYORDLARI Fiyordların ve şelalelerin görkemli manzaraları eşliğinde denizle baş başa ve alabildiğince yemyeşil bir coğrafyada günler süren masalsı bir yolculuk...
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Kopenhag’dan başlayan rotada Olden, Bergen, Alesund ve Greinger’e uğranılarak geri dönülüyor. Serenade of the Seas gemisiyle 6 Mayıs’ta 7 gece 8 gün süren mavi yolcululuğun fiyatı 3.900 TL.
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İstanbul’dan Kopenhag’a gidiş-dönüş uçak biletleri de ücrete dâhil. (www.gezinomi.com)
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Vizesiz komşuya: YUNAN ADALARI Kuşadası çıkışlı mavi yolculukta vizesiz olarak turizm cenneti Girit, Patmos, Santorini, Atina ve Mikonos’a demir atılıyor.
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Eğlence hayatı, doğal güzellikleri , plajları ve Türkiye’ye göre ucuz restoranlarıyla şimdiden yerinizi ayırtın.
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Celestyal Majesty gemisiyle 31 Mart’ta 3 gece 4 gün süren yolculuk 1.630 TL. (www.anitur.com)
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Tropikal adalar: KÜBA VE KARAYİPLER Havana’nın retro havasını soluyup, tüm şehri baştan sona keşfettikten sonra çıkılan turda Karayipler’in irili ufaklı tropikal adalarına doğru demir alıp Cayman Adaları, Jamaica, Meksika, Belize ve Honduras’a uğranılıyor.
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MSC Armonia gemisiyle 19 Şubat’ta 14 gece 15 gün süren mavi yolculuk 9.945 TL.
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İstanbul’dan Havana’ya gidiş-dönüş uçak biletleri de dâhil. (www.etstur.com)
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Görkemli kaleler: BÜYÜK BRİTANYA Southampton’dan başlayan turda Guernsey Adası, Cobh, Liverpool, Belfast, Greenok, Invergordon, Inverness ve İşkoçya’nın Başkenti Edinburgh’a uğranılıyor.
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Britanya Adası’nın doğal güzelliklerini ve önemli liman şehirlerini keşfetmek için ideal yolculukta görkemli kaleler ve yemyeşil bir doğa da eşlik ediyor.
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Royal Princess gemisiyle 1 Mayıs’ta 13 gece 14 gün süren tur 8.870 TL. (www.mngturizm.com)
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Uzakdoğu’da 13 gün: MEKONG NEHİR TURU Egzotik bir nehirde Doğu Asya’nın doğal güzelliklerini ve farklı kültürüne doğru yol alacaksınız.
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Tapınakları, nehir pazarları ve Asya yemekleri, zengin kültürleriyle Vietnam, Kamboçya ve Tayland’ı göreceksiniz.
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Otantik Toum Tiou II gemisiyle 19 Ağustos’ta 12 gece 13 gün süren nehir turu 12.500 TL. (www.gruppal.com)