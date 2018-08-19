En iyi 10 yol üstü lezzet durağı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dokuz günlük Kurban Bayramı’nda arabanızla şehirlerarası seyahate çıkacaksanız listemiz tam size göre! Uzun süren yolculuklarda iyi bir restoran bulmak oldukça zor. İşte lezzetiyle direksiyon kırdıracak, ayrılmak istemeyeceğiniz en iyi restoranlar…
Dokuz günlük Kurban Bayramı’nda arabanızla şehirlerarası seyahate çıkacaksanız listemiz tam size göre! Uzun süren yolculuklarda iyi bir restoran bulmak oldukça zor. İşte lezzetiyle direksiyon kırdıracak, ayrılmak istemeyeceğiniz en iyi restoranlar…
Fotoğraflar: Restoranların web siteleri, Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Mehmet Yaşin – Hürriyet Seyahat yazarı, gurme Müge Akgün – Yeme-içme kültürü yazarı Erdal İpekeşen – Tempo Travel Yayın Danışmanı Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Salih Seçkin Sevinç – Harbiyiyorum.com kurucusu
Selim ONAT
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Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Sinan Hamamsarılar – Tatdedektifi.com kurucusu Nilay Örnek – Gazeteci Ebru Erke – TV programcısı, yemek yazarı Burak Kan – Yemek ve seyahat yazarı
Selim ONAT
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10- Havuz içinde: PINARBAŞI RESTORAN / MUĞLA Ördeklerin yüzdüğü havuzun içindeki masalarda bir yandan serinleyecek diğer yandan da sac kavurmanın, kahvaltının, mezelerin ve et sotenin tadını çıkaracaksınız.
Selim ONAT
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Aynur Tartan, “Doğasına, havasına, buz gibi suyuna kanıp da Pınarbaşı’nı tatil yeri sanmayın. Yolcu yolunda gerek unutmayın” uyarısında bulunuyor.
Selim ONAT
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Aydın-Muğla yolu üzerinde, Yatağan, (0252) 574 70 27
Selim ONAT
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9- Çeşit çok: İKBAL LOKANTASI / AFYONKARAHİSAR İster Kütahya üzerinden Antalya’ya isterseniz de Ankara üzerinden İzmir’e gidin yolun Afyon kavşağında karşınıza İkbal Lokantası çıkacak.
Selim ONAT
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Kahvaltılıklar, Fast food çeşitleri, ızgaralar, çorbalar, Afyon sucuğuyla yapılan kuru fasulye gibi çok sayıda lezzet var.
Selim ONAT
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Erdal İpekeşen, “Vaktiniz varsa Afyon merkezdeki tarihi şubesine de mutlaka gidin” diyor. (0272) 252 55 00
Selim ONAT
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8- Satır köfte mi, ciğer sarma mı? ÇAMLIBEL / EDİRNE Ağaçların altındaki masalara oturup Trakya kıvırcık süt kuzularıyla yapılan ünlü satır köftesini tadın.
Selim ONAT
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Burak Kan, “Satır eti iyidir ama bene ciğer sarması daha da güzel” değerlendirmesini yapıyor.
Selim ONAT
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İstanbul Yolu üzeri 1. km, Keşan, (0284) 714 15 99
Yumuşacık ve lokum gibi terbiyeli küşleme mekânın spesiyali.
Selim ONAT
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Mönüde Antep lahmacunu, baklava, katmer, patlıcan kebabı gibi lezzetler de var. Gaziantep-Kahramanmaraş Yolu üzeri, (0342) 322 88 88
Selim ONAT
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6- Akçaabat köfte: NİHAT USTA / TRABZON Doğu Karadeniz’de turu sonrası ızgara çeşitleri, balık ve laz böreği gibi yöresel lezzetleri tadabileceğiniz mekân 1974’ten beri hizmet veriyor.
Selim ONAT
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Mehmet Yaşin’in favorisi Trabzon yaylalarında beslenen dana etiyle yapılan Akçaabat köftesi.
Selim ONAT
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Trabzon-Giresun Yolu, Akçaabat, (0462) 228 00 50
Selim ONAT
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5- Yol uzattırır: ERDOĞAN YILDIZ / EDİRNE Nilay Örnek, “Bozcaada, Ezine, Geyikli, Assos ve Edremit tarafına İstanbul hareketle gidecekler için Keşan’da Koru Dağı’na çıkmadan önce son restoran olan Erdoğan Yıldız’ın kuzu çevirmesi, satır köftesi ve ızgara et çeşitleri insana yolunu uzattırır cinsten” diyor.
Selim ONAT
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Çanakkale Yolu üzeri 12. km, Keşan, (084) 715 21 11
Selim ONAT
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4- Etin her çeşidi: GARDEN ET LOKANTASI / İSTANBUL Yeşillikler içindeki geniş bir bahçeye sahip Garden’da kuzu incikten, ciğere, bonfileden, köfteye kadar tüm et çeşitlerini tadabilirsiniz.
Selim ONAT
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Salih Seçkin Sevinç, “İstanbul’dan Yunanistan’a, Bulgaristan’a, Tekirdağ’a ya da Bozcaada’ya giderken mutlaka uğranmalı ve lokum gibi olan arnavutciğeri yenilmeli. Servise ve lezzete şapka çıkartılır” diyor. E-5 üzeri Silivri, (0212) 723 68 40
Selim ONAT
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3- Salçalı susurluk tostu: DÜZDAĞ TOSTÇUSU / BALIKESİR Rotanız İzmir, Manisa tarafına doğruysa susurluk tostu için mutlaka uğrayın.
Selim ONAT
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Bahar Akıncı, “Çift kaşarlı üzeri biber salçalı tostu ve yanına köpük köpük ayranı efsane” yorumunu yapıyor. E-881 Karayolu üzeri, Susurluk, (0266) 865 14 04
Selim ONAT
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2- Kuru fasulye ve kavurma: LİMAN LOKANTASI / RİZE Sinan Hamamsarılar, “Yolu Doğu Karadeniz’e düşen herkesin bir defa da olsa uğraması gereken bu esnaf lokantasının alâmetifarikası kavurması, kuru fasulyesi, pilavı ve sütlacı” diye söylüyor.
Selim ONAT
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Karadeniz Sahil Yolu’ndan 150 metre içeride, Merkez, (0464) 217 15 68
Selim ONAT
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1- Lezzetini koruyor: KÖFTECİ YUSUF / KOCAELİ VE YALOVA İstanbul’dan Anadolu’nun hangi şehrine doğru yol alacaksanız alın yolunuz buradan geçiyor.
Selim ONAT
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Ebru Erke, “Zincir köfteciler arasında standardı en iyi koruyanlardan. Köftesinin yanında bol kaymaklı ekmek kadayıfı da nefistir” diyor.
Selim ONAT
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Kocaeli şubesi D-100 Karayolu üzeri Başiskele’de, Yalova şubesi ise E-881 Bursa-Yalova Yolu’nda bulunuyor. 444 61 42