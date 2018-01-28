En iyi 10 tren rotası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu sezonun parlayan yıldızı Doğu Ekspresi en iyi 10’da kendine saygın bir yer buldu. İşi büyütüp trenle seyahati daha detaylı deneyimlemek isteyenler içinse Güney Amerika’dan Afrika’ya alternatif hatlarımız var.
Bu sezonun parlayan yıldızı Doğu Ekspresi en iyi 10’da kendine saygın bir yer buldu. İşi büyütüp trenle seyahati daha detaylı deneyimlemek isteyenler içinse Güney Amerika’dan Afrika’ya alternatif hatlarımız var.
Fotoğraflar: Alamy, Pinterest, wikipedia cammons
Mehmet İREN
SON GÜNCELLEME
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JÜRİ Deniz Pehlivan: Seyahat Blogger’ı Barış Bakır: Yazar, Gezgin Banu Tuna: Hürriyet Pazar Editörü Yücel Sönmez: Hürriyet Seyahat Editörü Oğulcan Tatar: Hürriyet Seyahat Gezgini
Mehmet İREN
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10- Son buharlı tren: Jitong Treni Dünyadaki son buharlı trenlerin sefer yaptığı hat. Çin’in kuzeyinden iç Moğolistan bölgesine uzanıyor
Mehmet İREN
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Kışın sıcaklığı eksi 40 derecelere varan bir coğrafyada eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu yönüyle maceracı yanı ağır basan gezginleri ağırlıyor.
Mehmet İREN
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Bizim Doğu Ekspresi’nin buharlısı da diyebileceğimiz yolculuk 25 saat sürüyor. Rota: Jining – Tongliao. Mesafe: 945
Mehmet İREN
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9 – Hızlı ve öfkeli: Shinkansen 581 km/saat maksimum hız rekoru ile şu anda dünyadaki en hızlı tren. Mermi trenler de olarak bilinen Japon hızlı trenleri ülkede pek çok hatta çalışıyor.
Mehmet İREN
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Başkent Tokyo’dan eski başkent Kyoto’ya geçip, finali Hiroşima’da yapmak isterseniz trende geçireceğiniz süre toplam 5 saat.
Mehmet İREN
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Rota: Tokyo-Hiroşima. Mesafe: 800 kilometre
Mehmet İREN
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8- Tescilli lüks: Hiram Bingham Ekspresi dını Machu Pichu’yu keşfeden Amerikalı kaşif Hiram Bingham’den alan hat, İnka medeniyetinin bir dönem başkentligini yapan Curzo’dan Machu Pichu’ya kadar uzanıyor.
Mehmet İREN
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Bilet fiyatı yaklaşık 750 dolar. Yolculuk yaklaşık 3 saat sürüyor. Trende bar ve canlı müzik de var. Lüks trenler kategorisinde birinciliği var.
Mehmet İREN
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Rota: Curzo - Aguas Calientes. Mesafe: 109 km
Mehmet İREN
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7- Oyuncak tren: Darjeling Limited Wes Anderson imzalı Darjeling Limited’den de kendisini hatırlarsınız. Unesco Kültür Mirasları arasındaki bu hat Hindistan’ın Nepal ve Bhutan arasında kalan Sikkim Bölgesi’nde sefer yapiyor.
Mehmet İREN
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2100 metredeki Darjeeling’den başlayarak aynı anda hem Himalayaları’ın eşsiz manzarasını seyretmenizi hem de Hindistan’ın kaotik yaşam tarzını deneyimlemenizi sağlıyor.
Mehmet İREN
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Buharlı lokomotif kullanan Darjeling Ekspresi aynı zamanda ‘Oyuncak Tren’ olarak da biliniyor. Rota: New Jalpaiguri – Darjeeling. Mesafe: 84 km
Mehmet İREN
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6- Lüks bir safari: Pride of Africa Dünyanın en romantik ve en lüks trenleri arasında. 11 metrekarelik kompartımanları ve kıyafet zorunluluğu var.
Mehmet İREN
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Yolculuk 15 gün sürüyor ve kişi başı 5 ila 10 bir dolar arasına mal oluyor. Afrika içinde daha ekonomik bir rota arayanlar içinse Shongololo Ekspres’teki yolculuğunuz kuzeyde Namibya çöllerinden, güneyde Zimbabwe’deki vahşi yaşam merkezlerine kadar gidiyor ve sayısız durağı var.
Mehmet İREN
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Rota: Cape Town-Darüsselam. Mesafe: 6000 km
Mehmet İREN
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5- Treniyle ünlü: Sri Lanka demiryolları Sri Lanka’nın sömürgecilik döneminde çay taşımak için yapılan demiryolları mistik manzaraları ile ünlü. Yol boyunca seyyar satıcılardan tane mango ve ananas alınabiliyor.
Mehmet İREN
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Özellikle bu spesifik hat çay tarlaları, dağlar ve geniş arazilerin arasından 2000 metreye çıkıp tekrar 1000 metreye inmesiyle biliniyor. Ülkenin genelinde demiryolu ile seyahat oldukça ekonomik. Rota: Kandy-Ella. Mesafe: 130 km
Mehmet İREN
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4- Uzun ince bir yol: Doğu Ekspresi Bu kış patlama yaşayan yurt içi hattımız Ankara-Kars arasındaki yolculuk 25 saat sürüyor. Her gün Ankara’dan 17:58’da Kars’tan 08:10’de kalkıyor. pulman 47 TL, örtülü kuşetli için 61 TL, yataklı için 96 TL.
Mehmet İREN
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Ara duraklar Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum. Özellikle Erzurum’da trene cağ kebabı sipariş verme rutini olduğunu artık biliyorsunuz. Ancak popülerliği sebebiyle, özellikle kış aylarında biletleri çok erken tükeniyor. Fotoğraf: www.sevalyilmaz.com
Mehmet İREN
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Rota: Ankara-Kars. Mesafe: 1100 km
Mehmet İREN
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3- Norveç fiyortlarına bir de böyle bakın: Flam Ekspresi İndisi bindisi 1 saat olan yolculuk diğerlerine göre kısa. Ancak şelaleler ve fiyortlar arasından geçen rotasıyla Norveç’in en çok turist çeken aktivitelerinin başında geliyor. Tren Kjos Şelalesi’nde bir de mola veriyor.
Mehmet İREN
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Ayrıca bu hat dünyanın en inişli çıkışlı tren rotalarından biri. Günde karşılıklı dört sefer yapılıyor. 1 yetişkin için bilet ücreti 57 Euro. Oslo-Bergen hattını komple trenle yapmak isterseniz de bu tatile 10 gün ayırmanız gerekli. Rota: Myrdal – Flam. Mesafe: 20 km
Mehmet İREN
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2- En yavaş ekspres: Glacier Ekspresi İsviçre’nin medarı iftiharı ve Dünya’nın en yavaş ekspresi. 2000 metrenin üzerindeki dağ gölleri, zirveler ve şelalelerin manzarayı oluşturduğu yolculuk yaklaşık 8 saat sürüyor.
Mehmet İREN
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Aynı zamanda Avrupa’nın en yükseklerde gezinen tren hatlarından biri olan Glacier Ekspresi’nin en önemli özelliği dört mevsimin tamamında bambaşka bir görsellik sunması. Alplerin eşsiz doğasını bu yolculukla deneyimlemek için elbette önceden rezervasyon yaptırmanız gerekli.
Mehmet İREN
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Rota: St-Moritz ve Zermatt. Mesafe: 300 km
Mehmet İREN
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1- Raylar üzerinde iki hafta: Trans Sibirya 14 gün, 12 bin kilometre. Dünyanın en uzun tren seferi. Moskova’da başlayıp Kazan, Ekaterinburg, Novosibirsk, İrkutsk, Baykal Gölü, Ulaan Üde, Ulan Batur’dan geçip Vladivostok’ta sona eriyor. Bu klasik rotanın haricinde Çin’e kadar uzanan iki destek hattı daha vardır.
Mehmet İREN
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Rusya topraklarında binlerce kilometre yol yapıyor, platolar, ormanlar, nehirler geçiyor, arada istasyonlarda durup ögle yemeği ve yürüyüş molaları veriyor.
Mehmet İREN
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Rotayı tek seferde yapmak yerine aktarmalı olarak yapmak daha ekonomik olabildiği gibi yol üzerindeki Rus şehirlerini daha detaylı görmenizi sağlayabilir.