En iyi 10 mangal yeri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şöyle bir eşi, dostu alıp mangalın başına geçmenin vakti sizce de gelmedi mi? Mis gibi bahar havasında çeşit çeşit etlerle midenizi şenlendirirken diğer yandan da doğada kafanızı dinleyin. İşte şehrin içerisindeki mangalın en iyi adresleri…
Şöyle bir eşi, dostu alıp mangalın başına geçmenin vakti sizce de gelmedi mi? Mis gibi bahar havasında çeşit çeşit etlerle midenizi şenlendirirken diğer yandan da doğada kafanızı dinleyin. İşte şehrin içerisindeki mangalın en iyi adresleri…
Fotoğraflar: Alamy, Arnavutköy Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Selim ONAT
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JÜRİ Erdal İpekeşen – Tempo Travel Yayın Danışmanı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Salih Seçkin Sevinç – Harbiyiyorum.com kurucusu, blogger Nilay Örnek – Gazeteci
Selim ONAT
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Sinan Hamamsarılar – Tatdedektifi.com kurucusu Senem Bal – İstanbul Life Yayın Yönetmeni Burak Kan – Yemek ve seyahat yazarı Pınar Kaftancıoğlu – İpek Hanım Çiftliği kurucusu Oburcan – Oburcan.com kurucusu, blogger
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10- Organik ürünler de var: KARAGÖL MESİRE YERİ / İZMİR Tepeden şehir manzarasına karşı mangalınızı yapacağınız alan manzarası harika olan Karagöl’ün az ilerisinde bulunuyor.
Selim ONAT
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Yedi adet organik ürün standı, kasap, kafeterya, çadır alanı, çeşmeler, WC, otopark ve sabit mangallarıyla hizmet veriyor. Yamanlar Dağı, Karşıyaka.
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9- Havası harika! TAYAKADİN PİKNİK ALANI / İSTANBUL Serin ve sakin bir yerde piknik yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mangal ve yiyeceklerinizi yanınızda getirmelisiniz. Pınar Kaftancıoğlu, “Tayakadin en büyük favorim.
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Piknik alanının bulunduğu köy aynı zamanda bir manda yetiştiriciliği merkezi. Havası bir harika” diye söylüyor. İlçe merkezine 7 km’lik uzaklıkta bulunuyor. Arnavutköy.
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8- Wifi da var: ÇINARALTI PİKNİK ALANI / ANKARA Şehir merkezine 20 dakika uzaklıktaki piknik alanında açık ve kapalı piknik masaları, mangal ve semaver hizmetinin yanı sıra wifi da var.
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Ayberk Aybars, “Çardaklar için önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın” tavsiyesini veriyor.
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Dışarıdan mangal almıyorlar. Küçük mangal 25, büyük mangal 35 TL. Alacaatlı Mahallesi, Çayyolu. (0312) 238 17 72
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7- Plajın kenarında: SARISU MESİRE ALANI / ANTALYA Sarısu Çayı’nın denize kavuştuğu bölgeye yayılan mesire alanı bin adet piknik masası ve çok sayıdaki barbeküsüyle ferah bir ortama sahip.
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Mangal, orman ve deniz hepsi bir arada! İsteyen piknik yapsın isteyen de doya doya yüzsün.
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Tesis içerisinde büfeler, pide fırını, mescit, balık lokantası ve nargile kafe de var. Sarısu, Konyaaltı.
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6- Göl başında: MOGAN PARKI / ANKARA Ankaralıların uğrak yeri olan Mogan Parkı’nda mangal alanı, koşu parkuru, oyun alanları, üç adet tenis kortu, mini futbol ve basketbol sahaları var.
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Ayberk Aybars, “Dileyen mangalını yanında götürüp gönlünce yapabildiği gibi arzu eden de etraftaki restoran ve kafelerde yemek yiyebiliyor” diye söylüyor. Kayıkla göl turu yapmadan buradan ayrılmayın. Parka giriş 6 TL. Karşıyaka Mahallesi , Gölbaşı.
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5- Piknik sonrası at sürüşü: POLONEZ PARK / İSTANBUL Doğanın içinde kamelyalar, piknik masaları, çocuk parkı ve hamaklar… Et, yiyecek ve içeceklerinizi kendiniz getirirseniz dört kişi için kişi başı hafta içi 12 hafta sonu 20 TL ödemelisiniz.
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Yiyeceklerinizi mekândan alırsanız tavuk pirzolanın kilosu 60, köftenin kilosu 90 TL. Ücretlere masa, gölgelik ve mangal dâhil. Piknik sonrası ata da binebilirsiniz. Polonezköy, (0532) 423 83 46
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4- Çam ve söğüt ağaçları: SASALI PİKNİK ALANI / İZMİR 750 bin metrekareye yayılan çam ve söğüt ağaçlarına sahip Sasalı’da piknik yapabileceğiniz alanlar dışında bisiklet yolu ve koşu parkuru da var. 500 adet piknik masasıyla yer bulmakta zorlanmayacaksınız.
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Mangalınızı yanınızda getirmelisiniz. İzmir merkeze 28 kilometre, Kuş Cenneti’neyse 2 km. uzaklıkta. Kaklıç Mahallesi, Çiğli.
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3- Seyir kulesi de var: ŞAMLAR TABİAT PARKI / İSTANBUL Fıstık çamlarının arasında, geniş düzlüklere yayılmış ahşap piknik masaları ve kuş sesleri…
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Yiyecek ve mangalınızı yanınızda getirmeniz gerekiyor. Park içerisinde tuvalet, lavabo, oyun parkı ve seyir kulesi de mevcut.
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Bireysel girişler ücretsiz, otomobilinizle parka giriş yapacaksanız 10 TL giriş ücreti ödemelisiniz. Hacımaşlı Mahallesi, Arnavutköy.
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2- En yüksekte: AYDOS MESİRE YERİ / İSTANBUL 537 metreyle İstanbul’un en yüksek tepesi olarak bilinen Aydos Tepesi, Prens Adaları’nı bile göreceğiniz manzarası ve ördeklerin yüzdüğü göletiyle piknikçilerin uğrak yeri.
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Koşu parkurlarında spor ve piknik yaparak haftanın yorgunluğunu atabilirsiniz.
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Mangal ve piknik malzemelerinizi yanınızda getirmelisiniz. Otomobille giriş 15 TL. Çarşı Mahallesi, Kartal.
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1- Ada sefası: DEĞİRMENBURNU TABİAT PARKI / İSTANBUL “Adada da piknik yapmak bir başka” diyenler için burası keşfedilmeyi bekleyen bir hazine!
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Yaklaşık yüz dönüm geniş alan üzerinde denize nazır piknik masaları, mini market, kafeterya, çocuk oyun parkı e halı saha sizi bekliyor.
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Bisiklet, hamak hatta mangalı bile kiralayabiliyorsunuz. Bir torba kömür, ızgara ve çıra 15 TL. Bahar Akıncı, “Heybeliada İskelesi’nden indikten sonra yaklaşık 400 metre yürüyüş mesafesindeki park muhteşem bir manzara eşliğinde mükemmel bir piknik vaat ediyor” yorumunu yapıyor. Heybeliada, (0216) 351 98 95