Elazığ'ın binlerce yıllık doğal oluşumu! Oraya ulaşmak üç saat ancak görülmeye değer...

Mağaralar hakkında bilgi veren Köy Muhtarı Salih Celayir, “Köyümüzün sınırları içerisinde ‘Yukarı Mağara’ dediğimiz bir çok mağara var. En sonda bir mağara var. Ancak bu mağaranın girişi dar ve içi biraz değişik. Mağara içerisinde 100 metre gittiğin zaman kendiliğinden kapanmış bir vaziyette ve daha ileriye gidemiyoruz.