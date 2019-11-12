Elazığ'da keşfedildi! 9 milyon yıllık....

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Elazığ’da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen dünyanın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları görüntülendi. Görüntüler, eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.
İHA
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Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım’a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi.
İHA
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Vali Kaldırım’ın birkaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan 'Kara Leyleklerin' ismi verildi.
İHA
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Turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarının güzelliği tüm ayrıntılarıyla görüntülendi.
İHA
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Keban ilçesinden tekne ile ortalama 40 dakikada Saklıkapı kanyonuna, 50 dakikada ise Karaleylek kanyonuna ulaşım sağlanabiliyor.
İHA
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İlk olarak ulaşılan Saklıkapı kanyonu yaklaşık 4,5 kilometrelik uzunluğu ile dikkat çekiyor. Kanyonun ilk 1 kilometrelik kısmının ardından açık alana ulaşılırken, 20 metre ilerisinde ikinci kısım başlıyor. İkinci kısım da belirli bir süre daralan bölgelerden geçildikten sonra yolu kapatan devasa bir kaya halat yardımıyla geçiliyor, ardından muhteşem bir vadi karşınıza çıkıyor.
İHA
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Yeri geldiğinde bir insan geçecek kadar daralan kanyon, zaman zaman içerisinde büyüyen ve ayrı bir görsel şölen sunan ağaçlar dikkat çekiyor. Kanyonun ucu ise bölgedeki yerleşim yerlerine kadar çıkıyor.
İHA
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Saklıkapı kanyonundan tekne ile 10 dakika uzaklıkta yer alan Karaleylek kanyonunun görselliği ise ayrı bir keyif veriyor. Tekne ile gezilebilen kanyon da Kara Leyleklerin yuvaları görülürken, aşağıya doğru büyüyen küçük ağaçlar dikkat çekiyor. Tepesinde doğal çökme sonucu oluşan delik ise kuş bakışı kalbi andırıyor.
İHA
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Bölgeyi bilenlerin zaman zaman geldiği kanyon şimdi turizme tamamen kazandırılmak için başlatılan çalışmaların kısa süre içinde sonuçlanmasını bekliyor.
İHA
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Öte yandan bazı girişimcilerin yoğun talep nedeniyle önümüzdeki haftalarda kanyonlara tekne turu planladığı öğrenildi.