 Türkiye'nin göl manzaralı kayak merkezi! Sezon açıldı, ziyaretçi akınına uğruyor...

Ziyaretçiler memnun Sivaslı ziyaretçi Ferhat Türkdağ, ilk kez geldiği kayak merkezinin hem sunulan imkanları hem de muhteşem doğasıyla çok beğendiğini söyledi. Hazarbaba Kayak Merkezi'ne herkesi karın ve manzaranın tadını çıkarmaya davet ettiğini aktaran Türkdağ, "Etraf çok eğlenceli ve cıvıl cıvıl. Duyduğuma göre geçen seneye göre daha fazla imkanlar varmış, pistler daha yeni ve fiyatları daha uygun olmuş. Burası çok güzel olmuş emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.