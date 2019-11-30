Eksi 45 derece sıra dışı hayatlar! Sadece 600 kişi var, öyle şeyler yaşıyorlar ki...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Eksi 45 derece sıra dışı hayatlar! Sadece 600 kişi var, öyle şeyler yaşıyorlar ki...
Güneşin teğet geçtiği, kar yağışının durmadığı, kış mevsiminin en uzun sürdüğü ve kışın en sert geçtiği yerleri sizler için sıraladık.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Özellikle listede eksi 30 ile 45 derece soğuklukta yaşayan insanların hayatı sizi çok şaşırtacak...
2
10-Barrow / Alaska Ortalama sıcaklığın eksi 10-15 derece olduğu Barrow, Alaska'da bir kent. Kasabanın ana yerli halkı İnyupikler.
3
Etrafında birçok buzulun da yer aldığı Barrow, neredeyse yıl boyu artılı dereceleri pek göremiyor. Ayrıca burası ABD'nin en kuzeydeki yerleşim birimi ve nüfusu 2 bin kişiden fazla olan dünyanın en kuzeydeki şehir.
4
9-Snag / Kanada Kanada’daki Snag kasabasında ortalama sıcaklık eksi 20′lerde. Snag soğuğu tam manasıyla yaşıyor. Buna en iyi örnek, havada donan buhar.
5
Buna frozen breath diyorlar ki; donmuş nefes anlamına geliyor. Asıl merak edilense burada nasıl yaşadıkları.
6
8-Antartika Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu'nu içeren kıta.
7
Afrika ve Okyanusya'nın güneyinde olan ve içinde ülke bulunmayan tek kıta özelliği taşıyan Antartika aynı zamanda dünyanın en kurak yeri... Kıtanın bazı yerlerine 2 milyon yıl yağmur yağmamış.
8
Bilimsel araştırmalar yapmak üzere bölgede bulunanlar dışında yerleşimin bulunmadığı kıtaya son dönemlerde turistik geziler de düzenlenmeye başladı. Ancak ulaşımın zorluğu bu tip bir gezinin maliyeti oldukça yüksek…
9
7-Chamonix / Fransa Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ın zirvesine yakın bir konuma sahip olan Chamonix kasabası özellikle kış sporları sevenlerin favori yerlerinden.
10
Kasabanın neresinde olursanız olun, başınızı kaldırdığınızda görkemli Mont Blanc’ı görebilirsiniz. Bu tepelerin bir coğrafi özelliği de Fransa, İsviçre ve İtalya’ya ait pistlere sahip olması.
11
Ayrıca dağ sporlarında önemli bir yere sahip olan kasabaya her yıl binlerce turist geliyor. Şu sıralar sıcaklık eksi 1 ile 10 derece arasında değişiyor. Yalnız sezonda Eksi 20 dereceleri görüyor.
12
6-Harbin / Çin Çin’in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang eyaletinin başkenti olan Harbin, eyalet başkentleri arasında en büyük nüfusu barındırma özelliğini taşıyor.
13
Ancak, Harbin denince ilk olarak herkesin aklına Buzdan Heykeller Festivali, daha sonra da kente damgasını vurmuş olan Rus etkisi geliyor. Çin'in en soğuk kenti olan Harbin'de yılın önemli bir bölümünde sıcaklıklar eksi 30 derecenin üzerine çıkmıyor.
14
Harbin bu özelliğini avantaja çevirmek için bir süredir buz festivaline ev sahipliği yapmakta. Festival için dünyanın değişik yerlerinden turistlerin kente gelmeye başlamasıyla zamanla buz festivalinin yanında ışık gösterileri ve benzeri etkinlikler de eklendi.
15
5-Buz Hotel / İsveç İsveç'in kuzeyinde yer alan Buz Hotel'e özellikle balayı çiftleri rağbet gösteriyor. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyin buzla kaplı olduğu otelde havalardaki mevsimsel ısınmalar tehlike yaratabiliyor.
16
Buz Otel'in en büyük özelliklerinden biri özel tasarımcıları tarafından konaklamaya gelecek olan misafirlerin zevkine ve beğenisine göre odanın içerisini tasarlaması oluyor
17
4-International Falls, ABD Minnesota'da bulunan International Falls, Yılın büyük bölümünde donmuş bir vaziyette. Bu haliyle de bir görsel şölen sunan bölge çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.
18
Sıcaklık şu sıralar eski 1-6 arası değişiyor ama kışın daha yoğun yaşandığı zamanda eksi 25’leri buluyor.
19
3-Los Glaciares / Arjantin Buzullar Parkı anlamına gelen Los Glaciares Milli Parkı, Patagonya'nın Arjantin kısmında bulunan, Santa Cruz Eyaleti'nde yer alıyor. Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanı kaplayan milli park engebeli, yüksek dağlar ve 160 km uzunluğundaki Argentino Gölü'nü de içeren çok sayıdaki buzul göllerle, sıra dışı doğal güzelliğe sahip bir bölge...
20
Koruma altında olan bölgede yapılaşma kesinlikle yasak. Dolayısıyla bölgeyi görebilmek için ülkenin en güneyine doğru bir yolculuğa katlanmak zorundasınız.
21
2-Oymyakon / Rusya Oymyakon'da kış aylarında hava sıcaklığı eksi 35 ile eksi 45 derece arasında değişiyor. Yakut Özerk bölgesinde bulunan Oymyakon'da 600 kişi yaşıyor.
22
Bir okul ve sağlık kliniğinin bulunduğu köyde kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobilleri kullanılamıyor.
23
At ve sığır etiyle beslenen ve odun yakarak ısınan köylüler yılın en sıcak ayı olan temmuz ayını iple çekiyorlar.
24
1-Yakutsk / Rusya Rusya'nın Yakutsk Özerk Bölgesi'nin başkenti olan Yakutsk aynı zamanda dünyanın en soğuk kentlerinden de biri. Kenti ikiye ayıran Lena Nehri yılın büyük bölümünde donmuş bir vaziyette.
25
Kentte sıcaklık kışın eksi 50 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.