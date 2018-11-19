Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eksi 30 derecede ilginç yaşam! Soğuktan korunmak için öyle bir şey yapıyorlar ki...
Rusya'nın Kuzey Kutbu'na en yakın köylerinden Oymyakon’da kaydedilmiş en düşük sıcaklık eksi 67.7 dereceyle 1933 yılında yaşandı. Bugün yaklaşık 500 kişinin ikamet ettiği Oymyakon Köyü’nden sıcaklık şu sıralar eksi 25-30 derece arasında değişiyor. İşte Rusça’da 'Donmayan Su' anlamına gelen Oymyakon Köyü ile ilgili ilginç bilgiler…
Rusya'nın Kuzey Kutbu'na en yakın köylerinden Oymyakon’da kaydedilmiş en düşük sıcaklık eksi 67.7 dereceyle 1933 yılında yaşandı. Bugün yaklaşık 500 kişinin ikamet ettiği Oymyakon Köyü’nden sıcaklık şu sıralar eksi 25-30 derece arasında değişiyor. İşte Rusça’da 'Donmayan Su' anlamına gelen Oymyakon Köyü ile ilgili ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy
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Rusya'nın Kuzey Kutbu'na en yakın köyü Oymyakon, adını konumuna oranla sıcak sularından alıyor. Rusça'da 'Donmayan Su' anlamına gelen bölgeye 1930'lu yıllara kadar geyik sürülerinin su ihtiyaçlarını karşılamak için indiği biliniyor.
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Rusya topraklarında, Kuzey Kutup Dairesi'nin 350 kilometre güneyindeki Oymyakon Köyü'nde 1926 yılında ölçülen eksi 71.2 derece, Kuzey Yarım Küre'de ölçülen en düşük sıcaklık olma özelliğini taşıyor.
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Ancak Sovyet hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda deniz seviyesinden 750 metre yükseklikte bulunan, günlerin uzunluğunun kışın üç saat ile yazın 21 saat arasında değiştiği bu bölgede bir insan yerleşiminin olmasına karar veriyor.
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Bitkisel tüketim ürünlerinin yetişmediği köyde, marketlerin tezgâhları balık ve et ürünleriyle dolu... Sıcaklığın eksi 48 dereceye kadar ulaştığı şehirde, kaskatı kesilmiş balıklar ekmek gibi yan yana diziliyor.
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Güneş ışınlarının dondurucu sis tabakasını delmekte bile zorlandığı köyde bugün yaklaşık 500 kişi ikamet ediyor.
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Evlerin içine soğuk nedeniyle su tesisatı döşemek imkânsız olduğu için bölgede tuvaletler ev dışına inşa edilmiş. Bölgede otomobiller sadece garajlarda çalıştırılabiliyor.
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Garaj dışına çıkan araçlar, durmadan yollarına devam etmek zorunda. Çünkü aracınızı durdurursanız, muhtemelen soğuk nedeniyle tekrar çalıştıramazsınız.
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Kasabadaki tabelalar bile Omyakon'u ‘Soğuğun Kutbu’ olarak nitelendiriyor. x
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Rusya'nın Kuzey Kutbu'na en yakın köyü Oymyakon, adını konumuna oranla sıcak sularından alıyor.
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Bilim insanları köylülerin sağlık sorunu yaşamamasını, geyik sütündeki besin değerlerinin yüksek olmasına bağlıyor.
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Köyde çocuklar da soğuğa alışkın.
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Okullar hava sıcaklığı eksi 52 derecenin altına indiğinde kapanıyor.
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Soğuktan korunmak için oldukça kalın kürkler giymek gerekiyor.
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Oymyakon sakinlerinin en sevdiği aktivite ise buz tutmuş gölde balık avlamak.
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İnekler ancak küçük ahırlara doldurularak sıcak tutulabiliyor. Ayrıca inekler soğuğa alışmış durumda.
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Yalnızca kalın kürklü köpekler bu bölgede yaşayabiliyor. Yağış olmadığı zamanlarda kasabada sis hâkim.
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Yakutsk ve Oymyakon arasında ulaşım yalnızca ‘İskeletlerin Yolu’ ile mümkün
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Yolları açmak için her dakika çalışmak gerekiyor. Kömür ısıtma merkezi köylüleri sıcak tutmaya çalışıyor
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İşte Küçük bir ısıtıcı sistemi.
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Geçen yıl Yeni Zelandalı fotoğrafçı Amos Chapple keşfe çıkmıştı.
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Chapple BBC’de yazdığı yazıda köye ayak bastığında hissettiği soğuğu söyle anlatmıştı
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"Dışarı adımımı ilk attığımda pantolon giyiyordum.
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Hava sıcaklığı eksi 47 dereceydi. Soğuğun fiziksel olarak bacaklarımı sıktığını hissettim".