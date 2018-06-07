Eğlenceli tatilin en güzel beş adresi! Üstelik hepsi vizesiz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu yaz tatil planlarınızda biraz olsun eğlence olsun istiyorsanız bu liste size göre... Özellikle genç gezginlerin daha çok tercih ettiği bu yerlere gitmek için ne evrak toplama derdi ile uğraşacaksınız ne de uzun kuyruklar bekleyeceksiniz... İşte sadece bavulunuzu alıp yollara düşebileceğiniz hem kültürel hem de sosyal açıdan üstün olan o adresler…
Fotoğraflar: Alamy
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BREZİLYA Ülkemizin etrafında dolaştıktan sonra şimdi uzun bir maceraya çıkmaya ne dersiniz? Dünyanın bir diğer ucu diyebileceğimiz Brezilya gençlerin fazlasıyla eğlenecekleri adreslerden.
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Her yıl düzenlenen karnavalıyla, dünyaca ünlü futboluyla ve Copacabana gibi plajlarıyla meşhur ülkede daha önce hiç denemediğiniz tropikal lezzetlerin tadına bakabilir veya yağmur ormanlarının derinliklerinde macera dolu bir serüvene atılabilirsiniz.
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Bir gün bu uzak ve güzel ülkeye gelmenin hayalini kuruyorsanız Brezilya'nın en çok ziyaretçi çeken şehirlerinden Rio de Janeiro'da görülmesi gereken yerleri turlayarak işe başlayabilirsiniz. Rio’ya adım attığınızda sizi ilk karşılayan bindiğiniz taksinin radyosundan yükselen Samba olacak.
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Daha sonraki günlerde, saat kaç olursa olsun her yerde bu kıvrak müziği dinleyeceksiniz. Çünkü samba burada kutsal bir müzik. Güneşten, sudan, havadaki oksijenden bile daha önemli…
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Yazarın dediği gibi, “Samba, Brezilya halkının kanında dolaşan, sevda ateşini tutuşturan bir ezgi değil yalnızca.
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Yaşamın taa kendisi”. Buralılar için sambasız bir yaşam asla düşünülemez.
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UKRAYNA Vizenin kalkmasıyla popüler hale gelen Ukrayna bu yıl tatil planlarınıza dâhil etmeniz gereken yerlerden. Ukrayna şimdilerde pasaporta bile gerek duymadan, sadece kimlik kartınızla gidebileceğiniz adresler arasında…
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Ukrayna, Doğu Avrupa'nın en geniş yüz ölçümüne sahip olan devleti. Başkent Kiev dışında ülkede Odessa, Lviv ve Kharkiv da görülmesi gereken önemli şehirler arasında yer alıyor. Gezilecek yerlerin başında Lviv geliyor.
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Kültür şehri olarak Ukrayna'nın en gözde kentlerinden biri. Şehrin Old Town diye tanımlanan bölgesinde salaş pazarlar ve kaliteli restoranların yanında alışveriş için iyi markalar bulmak da mümkün. Tarihi yapılar olan Opera binası ve Potochki sarayı civarda görülmesi gereken yerlerden.
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Old town bölgesinde yer alan ve 13'üncü yüzyıldan kalma bir mimari özellik sunan Dormition Katedrali büyüleyici güzelliği ile turistlerin akın ettiği yapıların başında geliyor.
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Sarımsı mimari yapısı ve şehri yukarıdan gören bir konuma sahip olması ile St. Yura Kathedrali Lviv şehrinin en güzel yapılarından biri. Üç binadan oluşan katedral, rokoko mimarisinin en güzel örneklerinden. Ukrayna’ya yılın hemen her döneminde uygun fiyata bilet bulmak mümkün.
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SIRBİSTAN Vize almadan yollara düşebileceğiniz ülkelerden Sırbistan eğlenceli atmosferi dışında uygun fiyatlarıyla turistlerin kalbini fethetmeyi başarıyor.
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İstanbul’dan sık sık uçuş bulabileceğiniz, neredeyse hemen her hava yolunun seferinin bulunduğu Belgrad, arkadaş gruplarıyla gitmek için en ideal şehirlerden biri.
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Sırbistan’ın başkenti olan Belgrad’ta gezmek için hafta sonu yeterli. Özellikle merkez caddesi olan ve Taksim’e benzetilen Knez Mihaliova’ya yakın bir yerde konaklarsanız, sabahları doyasıya gezebilir, akşamları da arkadaşlarınızla gece hayatının tadını çıkarabilirsiniz.
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Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği noktada kurulan şehir nehir kıyısında dizilen manzaralı restoranları, kafeleriyle günün her saatinde yaşayan bir yer.
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Şehre gelen gezginler sarma ve rakija gibi adıyla olduğu kadar lezzetiyle de tanıdık gelecek tatları deneyebilirler. Tatlı olarak ise bir tür krep olan palačinke ve yine yabancı gelmeyecek baklava şehirde mutlaka tadılmalı.
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TAYLAND En doğal tatil, en doğal eğlence ve en doğal alışveriş. Tayland’da uğradığınız her durak size unutamayacağınız deneyimler sunuyor.
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Renkli caddeleriyle, sokak lezzetleriyle ünlü başkenti Bangkok ve egzotik ada tatillerinin değişmez rotalarından biri olan Phuket gibi gözde rotaları ile Tayland tam anlamıyla gezginlerin başını döndürüyor.
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Üstelik ülkenin başkenti geçtiğimiz yıl birçok Avrupa şehrini geride bırakarak en çok ziyaretçi çeken rotalar arasında zirveye yerleşti bile. İster deniz ve güneş tatili yapın isterseniz eski tapınakları, çarşıları ve caddeleri dolaşın.
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Tayland'da ihtiyacınız olan her şeyin biraz daha fazlası var. Eğer aradığınız çılgın gece hayatıyla ünlü bir yerse yine fazla uzağa bakmanıza gerek yok!
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Ülkenin gündüzü aratmayan gecelerinde sabah gün doğana kadar eğlenmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tayland'a unutulmaz maceralarla dolu bir yolculuk için uçuş fırsatlarını karşılaştırın.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Coğrafi konumuyla, kültürüyle ve yaşam tarzıyla bize hem çok yakın hem de uzak sayılabilecek bir yerde tatil için en doğru adres Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
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Tarihi Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı gibi eski çağları günümüze taşıyan eserleri barındıran ada mayıs ayından ekim sonuna kadar devam eden deniz sezonuyla da son derece cazip.
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Kıbrıs'ın gençler arasında bu denli popüler olmasının nedeni ise sadece tarihi eserler, plajlar ve lezzetler değil elbette!
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Ada aynı zamanda eğlence anlayışınızı değiştirecek türden gece kulüpleriyle meşhur.
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Genç gezginler gündüzleri Girne'nin veya Karpaz'ın plajlarında denize girdikten sonra gece olduğunda kulüplerde doyasıya eğlenebilirler.