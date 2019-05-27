Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ege'nin sakin güzeli! Şehrin gürültüsünden uzak, üstelik pek fazla cep yakmıyor...
Gözlerimizi kapatalım; Okaliptüs ağaçlarının arasından yürüyerek azmak kıyısına vardınız, ayaklarınız serin azmak sularının içerisinde, karşınızda göz alabildiğine çam ormanı, bir tarafınızda uçsuz bucaksız Ege Denizi… Etrafınızda onlarca yaban ördeği ve kaz sürüsü, yemyeşil suyun içinde ağaç boyu su bitkilerini, onların arasında yüzen balıkları görebiliyorsunuz. Şırıl şırıl akan azmak suyunun huzur veren sesi, havada mis gibi toprak kokusu… Hadi açın gözlerinizi; Hoş geldiniz! Akyaka’dasınız.
Gözlerimizi kapatalım; Okaliptüs ağaçlarının arasından yürüyerek azmak kıyısına vardınız, ayaklarınız serin azmak sularının içerisinde, karşınızda göz alabildiğine çam ormanı, bir tarafınızda uçsuz bucaksız Ege Denizi… Etrafınızda onlarca yaban ördeği ve kaz sürüsü, yemyeşil suyun içinde ağaç boyu su bitkilerini, onların arasında yüzen balıkları görebiliyorsunuz. Şırıl şırıl akan azmak suyunun huzur veren sesi, havada mis gibi toprak kokusu… Hadi açın gözlerinizi; Hoş geldiniz! Akyaka’dasınız.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Eski bir balıkçı kasabası olan Akyaka, Muğla’nın Ula İlçesine bağlı. 1988 yılında doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan kasabanın tarihi dokusu korunabilmiş. ‘Eski
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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‘Eski Ula Evleri’o larak bilinen beyaz, ahşap cumbalı evleri kasabaya ayrı bir güzellik katıyor. Öyle ki Akyaka 2011 yılında ‘Sakin Şehir / Cittaslow’ seçilerek ülkemizdeki sakin kentlerden biri olmaya hak kazanmış…
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Beldeye hava yolu ile Bodrum Milas ve Dalaman Havalimanları’nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Kara yoluyla ise Marmaris’ten ortalama yarım saat, Muğla’dan ise ortalama 15 dakikada ulaşmak mümkün.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Tercihini kara yolundan yana kullananlardansanız Gökova’nın doğusunda yer alan beldeye varana kadar körfezin birbirinden büyülü manzaralarına şahit olacaksınız.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Akyaka, yaz aylarında deniz turizmi nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Kasabanın adını taşıyan Akyaka Plajı ve Çınar Plajı en çok tercih edilenlerin başında geliyor.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Ancak ‘Kadın Azmağı’ olarak bilinen Azmak Nehri, yılın her dönemi ziyaretçileri beldeye çekmek için başlı başına yeterli.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Muhtemelen size de daha önce böylesini görmedim dedirtecek güzellikte olan Azmak Nehri’nin üzerinde, küçük gezi tekneleriyle oldukça düşük ücretlerle, ortalama 20 dakikalık bir gezintiye çıkabilirsiniz.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Suya rengini veren binlerce devasa su bitkisi kendinizi olduğunuzdan çok daha uzaklarda hissettirecek.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Nehirde avlanmak yasak olduğundan, tekneniz sazlıkların arasında ilerlerken, suyun dibinde çıplak gözle görebileceğiniz birçok balık türünün yanı sıra yaban ördekleri ve birbirinden güzel kuş sesleri gezinizde size eşlik edecek.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Bir şeyler yemek için nehir kıyısında sıralanmış balık restoranlarını tercih edebilir bir yandan taze balıkların ve Ege otlarının tadını çıkarırken bir yandan da coşkuyla akan nehri seyre dalabilirsiniz.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Daha önce tatmadıysanız Ege’nin meşhurlarından kaya koruğuna ve börülceye, benim de favorilerimden olan yoğurtlamaya mutlaka sofranızda yer vermelisiniz. Azmak Nehri’ne komşu olanların yanı sıra kasabanın çarşısında da yemek yiyebileceğiniz birçok yer seçeneği mevcut.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Çarşıya ulaşmak için azmak boyunca yürüyüşe çıkabilir ve hatta okaliptüs ağaçlarıyla çevrili Âşıklar Yolu’ndan geçebilirsiniz.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Çarşıdaki irili ufaklı dükkânlardan ve tezgâhlardan alışverişin tadını çıkarabileceğiniz gibi bölgenin meşhur çam balını da satın alabilirsiniz.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca köy pazarına uğrayabilir birbirinden leziz köy ürünlerine kolayca ulaşabilirsiniz. Akyaka bisiklet sürmek isteyenler için doğal parkurlarıyla oldukça cezbedici.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Üstelik kasabada bisiklet kiralayabileceğiniz işletmeler de bulunuyor. Siz de adrenalin sevenlerdenseniz uçurtma sörfünü kesinlikle denemelisiniz. Çünkü Akyaka Avrupa’nın en iyi kiteboard pisti olarak biliniyor.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Kasaba’da yılın çeşitli dönemlerinde Susam ve Çam Balı (Kasım), Balık Tadımı (Haziran) ve Uçurtma (Nisan) Festival’leri yapılıyor.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Festival tarihlerinde konaklama fiyatlarında küçük bir artış olsa da görülmeye değer bulacaksınız. Şayet dönüş vaktiniz geldiyse üzülmeyin.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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. Çünkü Marmaris ve Muğla arasında yer alan beldeden ayrıldığınızda rotanız hangi yön olursa olsun yol boyunca geçtiğiniz, gördüğünüz her yere bayılacaksınız.
Sinem Kabadayı / Fotoğraflar: Alamy
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Eminim Akyaka, sizin favoriler listenize de kendini usulce yerleştirirken, bir sonraki seyahatinize kadar hafızanıza unutulmaz kareler ekleyecek…