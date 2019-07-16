Ege’nin en havalı 10 kasabası! Tası tarağı toplayıp yerleşmek isteyeceksiniz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunalmadınız mı? Huzurun, doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız Ege kasabalarından birine gitmeye ne dersiniz? Sizin için hem sessiz sakin hem de Instagram’da her paylaşımınızda bolca beğeni alacağınız Ege’nin en havalı kasabalarını listeledik.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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MAZI Mazı, kalabalık Bodrum’dan çok uzak görüntüler sergiliyor. İnceyalı, Çakıllıyalı, Hurma Koyu, Ilgın Koyu, Kisebükü Koyu gibi çevre yerleri de gezdikten sonra dinlenmek ve doğayla iç içe olmak için Mazı’da konaklayabilir ve doğa aktivitelerine katılabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Gökova Körfezi’nin hemen yanı başındaki Mazı’da kahvaltı yaparken bölgede yetişen has zeytin ve zeytinyağının tatlarına mutlaka bakmalısınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Türkiye’de dağ başında inzivaya çekilebileceğiniz en güzel yerlerden biri olan Mazı, kaşif tatilcilerin en gözde yerlerinden.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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KÖYCEĞİZ Abartıdan uzak sahil kenarındaki birkaç restoran ve kafesiyle, az sayıdaki mütevazı moteliyle, maksimum üç katlı apartmanlarıyla, muazzam bir manzara sunuyor Köyceğiz…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Küçük ama bir sahil kasabasından beklediğiniz her şeye cevap veriyor. Sokaklarında yürürken duyacağınız tek ses, çiçekten çiçeğe konan uğurböceklerinin vızıltısı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca Köyceğiz, yardımsever ve güleç yerlisiyle de kalbinizi fethedecek.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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AKYAKA Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor Akyaka… 2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen kasaba son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden… Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor. Buraya geldiğinizde Azmak Nehri'nde tekne turuna katılın, Bisikletle keşfe çıkın, Halk Plajı'nda denize girin ve güzel Akyaka sokaklarında yürüyüş yapmayı sakın es geçmeyin…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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KUÇUKKUYU Antik dönemlerden bu yana bir çok efsaneye konu olan, göz alabildiğine zeytin ağaçlarıyla kaplı, oksijen bolluğuyla insanın başını döndüren, yeşil cennet Kaz Dağları eteklerine çok sayıda tatil beldesi kurulu. Küçükkuyu da bu dingin köşelerden en güzeli. Kalabalık tatil beldelerinin aksine bir huzur durağı Küçükkuyu... Popüler tatil yörelerinin yüksek sesli müzik içeren, birisine çarpmadan yürümenin imkânsız hale geldiği sokaklarının aksine dingin köşeleriyle sizi çağıran küçük bir belde...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ege’nin başladığı yer kabul edilen eski adı ‘Gargaron’ olan Küçükkuyu, tarihi dağ köyleri, berrak denizi ve zümrüt yeşili ormanlarıyla kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin en doğru adreslerinden. Gündüz tertemiz denizin keyfini çıkarıp akşam marinada Ege’den henüz çıkmış tazecik balıkları yiyebileceğiniz yer. Nereleri gezmeli?
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Adatepe Küçükkuyu merkezden Kaz Dağları’na doğru kıvrılan bir yolla varılan, zeytin ağaçlarıyla çevrili güzeller güzeli Adatepe mutlaka uğramanız gereken adres.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Zeus Altarı Adatepe Köyü’nün denize bakan kısmında bulunan, birçok efsanede geçen, mitolojide önemli bir yeri olan Zeus Altarı’ndan muhteşem bir manzara seyretmeye hazır olun.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yeşilyurt Köyü Adatepe gibi turizmin oldukça canlandığı Yeşilyurt, Küçükkuyu’nun en güzel köşelerinden…. Çok daha az turistin olduğu köyün sokakları pırıl pırıl, yeşille iç içe.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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SIĞACIK İzmir tertemiz plajları ve enfes zeytinyağlı yemekleriyle tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden. Çeşme, Alaçatı, Urla ve Karaburun gibi yerlerin dışında Seferihisar’ın mahallesi Sığacık da yıldızı yeni parlayan ama tarihi çok eskilere dayananlardan.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Arnavut kaldırımlı sokakları, beyaza boyalı küçük evleri, mandalina kokulu bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İzmir’in ilçesi olan Seferihisar, 2009 senesinde Türkiye’nin ilk ‘Citta Slow’ yani ‘Sakin Şehir’ unvanını kazandı. Fotoğraf: Nadiye Çağlar / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İtalyan bir komite tarafından küreselleşme karşısında bozulmadan kalan, kültürünü, mimarisini, geleneklerini ve yöresel lezzetlerini günümüze taşıyabilen küçük yerleşimlere verilen bu unvanı Seferihisar ziyaretçilerine sunduklarıyla fazlasıyla hak ediyor. Sığacık’ta bu sakin ilçenin en güzel köşelerinden… Fotoğraf: Nadiye Çağlar / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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BİRGİ İzmir merkeze iki saatlik uzaklıktaki Birgi Köyü, zamana direnen tarihi görünümü ile fotoğraf makinelerinizi hep hazır tutmanızı istiyor. Zamanında Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik yapan Birgi, Lidyalılardan başlayıp, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan köklü bir tarihe sahip.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Birgi'ye gelince, kiremit rengi evleriyle adeta Siena'yı andıran sokaklarını, Şerif Aliağa tarafından 1761’de yaptırılmış Birgi Çakırağa Konağı’nı, Beylikler döneminden kalma Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni ve yine aynı isimli hamamı gezmeden dönmeyin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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FOÇA İzmir’in Foça ilçesi tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra muhteşem manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle fotoğraf tutkunları gruplar halinde ilçeye gelerek, görüntüleri objektifleriyle ölümsüzleştiriyor. İzmir merkezden yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla ulaşabileceğiniz Foça'da denizin dalgasını, martıların çığlıklarını, motorların patpatlarını dinleyerek bahar güneşinin tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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DATÇA Bir koluna Ege Denizi’ni, diğerine Akdeniz’i takan Datça Yarımadası, şairlere ilham veren sokakları, begonvillerle sarmalanan taş evleri ve Knidos antik kentiyle tam bir yaz rüyası. Ayrıca mavi ve yeşilin her tonuna doyacağınız tam 52 koyuyla her duyunuzu büyüleyecek bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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ILDIRI İzmir’in küçük bir balıkçı köyü Ildırı… Özellikle köy sokaklarında hâlâ ayakta kalmayı başarmış kendine özgü taş mimarisiyle şirin evlerin arasında fotoğraf karelerine konu olmak tüm yorgunluğunuzu unutturacak…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca denize girecek sakin yerler de sizi bekliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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ŞİRİNCE İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık. Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran 40 kişi nedeniyle almış bu ismi. Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şirince’nin meydanında bir çarşısı mevcut. Burada el işçiliğinin bin bir çeşidini bulabiliyorsunuz. İlginç İlk Çağ örneklerinin bulunduğu bölgenin kırmızı eti meşhur.