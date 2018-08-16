Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
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Ege'nin en güzel adresi! 2010'da 'Sakin Kent' seçilmişti...
Sessiz ve sakin bir tatil hayal edenler için yanı başımızdaki cennet belde, Akyaka... 2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesi, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Üstelik suyu da şifalı...
Sessiz ve sakin bir tatil hayal edenler için yanı başımızdaki cennet belde, Akyaka... 2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesi, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Üstelik suyu da şifalı...
Fotoğraflar: Alamy, AA
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor. Son yıllarda dikkat çekmesinin üzerine Muğla'nın tatil beldelerinden biri haline geldi.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden…
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Nerede konaklamalı? Akyaka’da konaklama seçenekleri çok fazla... Talepte artış olunca birçok ev otele dönüştürülüşmüş. Otel, pansiyon, apart ve kamp alanları çok fazla var.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Ama bu kadar seçenek bile ne yazık ki yeterli olmuyor. Her yıl yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisinden dolayı doluluk oranı çok fazla artıyor.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Kerme Ottoman Konak, konum olarak Azmak Nehri’nin tam kenarında bulunan ve Azmak’a yakın tek otel. İçerisi ve odaları Osmanlı motifleriyle tasarlanmış. Akyaka'nın en gözde oteli diyebilirim.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Parmak ısırtan lezzetler Alışveriş için neredeyse hiç seçeneğiniz yok. Yalnız yeme içme konusundan oldukça başarılılar. Özellikle Azmak Nehri kenarında bulunan restoranlarda istediğiniz birçok seçeneği tadabilirsiniz.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Özellikle deniz mahsulleri konusunda çok alternatif var. Akşam yemek yediğiniz restoranların neredeyse hepsinde sabah köy kahvaltısı bulabilirsiniz. ‘
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Vira Vira Restaurant’ bu konuda en iyilerden... Fiyat olarak hepsi ortalama aynı civarda... Akyaka'nın çarşı kısmına geçtiğiniz zaman burada da alternatifler fazla.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Ama genelde aperatif tarzda yiyebileceğiniz çeşitler var. Pizza yemek isterseniz ‘Pizza Falles' te yediğim pizzanın lezzeti çok iyiydi.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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İtalya'da bile bu kadar lezzetli bir pizza yediğimi hatırlamıyorum. Akşam olunca müziğin sesini her yerde duyacaksınız. Çarşı tarafında birçok yerde canlı müzik yapan gruplar sahne alıyor.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Ama Akyaka'nın bu anlamda en iyisi, ‘No:22 Riders Inn...’ Çarşının hemen arka tarafında yer alan mekânda ünlü isimler sahne alıyor. Ama müziğin sesi hangi mekanda olursanız olun 12’de kesiliyor.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Adrenalin tutkunlarına… Akyaka, aynı zamanda birçok etkinliği de içinde barındırıyor. Çok fazla rüzgâr almasından kaynaklı Ege'nin en iyi uçurtma sörfü okullarından bazıları burada yer alıyor.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Etkinlik için ayrı bir uçurtma sörfü sahili var. Burada en deneyimsiz kişiler bile birkaç günlük eğitim sonucunda sörf yapabiliyorlar.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Daha kolay bir etkinlik tercih ediyorsanız da kano kiralayarak sakin bir gezintiye çıkabilirsiniz. Azmak Nehri’nin kenarında sürekli azmak turu için tekneler hareket ediyor.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Yaklaşık 15 dakika süren bir tekne turu tercih edip, sazlıkların arasından geçerek nehrin birçok yerini de görebiliyorsunuz.
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Eğer aracınız varsa yüzmek için tercihiniz mutlaka Akyaka'nın meşhur koyları olmalı…
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Değirmenbükü ve Akbük Koyu en çok tercih edilenlerinden...
Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan
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Yakın çevrede bulun Sedir Adası’na da uğramadan sakın dönmeyin…