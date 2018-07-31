Ege'nin el değmemiş koylarıyla ünlü adası! Sessiz sakin deniz tatili için en doğru adres...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Ege'nin el değmemiş koylarıyla ünlü adası! Sessiz sakin deniz tatili için en doğru adres...
Yunan adaları son dönem çok gözde. Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri ise Samos… Hemen Kuşadası'nın karşısında Ege'nin turkuaz kıyılarına sahip bakir koylarıyla ünlü... Gittim, gezdim ve çok güzel lezzetler tattım. İşte size hem denize doyacağınız hem de kafanızı dinleyip tüm stresinizi unutacağınız Samos gezi rehberi…
Yunan adaları son dönem çok gözde. Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri ise Samos… Hemen Kuşadası'nın karşısında Ege'nin turkuaz kıyılarına sahip bakir koylarıyla ünlü... Gittim, gezdim ve çok güzel lezzetler tattım. İşte size hem denize doyacağınız hem de kafanızı dinleyip tüm stresinizi unutacağınız Samos gezi rehberi…
Fotoğraflar: Sıla Uçan, Alamy, Around Greece
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
2 / 29
Kuşadası’ndan ya da Seferihisar’dan yapacağınız bir buçuk saatlik yolculuğun ardından kendinizi mavinin derinliğine, yeşilin huzuruna bırakabileceğiniz Yunanistan’ın Samos Adası’na ulaşabilirsiniz. Samos, daha çok matematik alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız Pisagor’un da doğduğu ada.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
3 / 29
Eğer Samos’a günübirlik gitmeyi planlıyorsanız ‘Pythagoreion’ limanına giden feribotu tercih etmelisiniz.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
4 / 29
Pythagoreion, adanın başkenti olan ve feribotların yanaştığı bir diğer liman Vathi’ye göre daha canlı, daha keyifli, daha sıcak.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
5 / 29
Pythagoreion’da kendinizi keyifli ada hayatının akışına bırakın. Elinize dondurmanızı alıp sahil yolunda yelkenlilerin direklerinin çıkarttığı tını eşliğinde keyifli bir yürüyüş yapın.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
6 / 29
Şehre adını veren Pisagor’un heykelinin bulunduğu meydanı ziyaret edin, karşılıklı sıralanmış mağazalara göz atın küçük hediyelikler alın.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
7 / 29
Esnafla sohbet etmeyi de asla es geçmeyin. Çünkü benim şimdiye kadar gördüğüm adalar içerisinde en sıcak en samimi adalılar Samos’da.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
8 / 29
Karnınız acıkmaya başladığında ise limanın solundan en sonuna doğru yürüyerek denizin dibindeki Faros’da yemek yiyin.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
9 / 29
Burası uzun yıllar önce Türkiye’den göçen bir aile tarafından kurulmuş olsa da genç kuşak Türkçe bilmiyor ama son derece sıcak ve samimi bir şekilde sohbet edip Faros’un fener demek olduğunu da söylemeyi ihmal etmiyorlar.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
10 / 29
Uzun uzadıya bir şeyler yemek istemezseniz de ‘Restaurant Pythagorio’nun nefis pizzalarından veya gyrosundan tadabilirsiniz, beğeneceğinize eminim.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
11 / 29
Konaklamak için hareketli şehir merkezine yakın ama sessiz bir yer istiyorsanız tercihinizi adanın en güzel güney plajlarına kolaylıkla ulaşabileceğiniz Ireon’dan yana kullanabilirsiniz. Ireon
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
12 / 29
Pythagoreion’a arabayla 10 dakika uzaklıkta şirin bir köy. Kendi meydanı, güzel plajları ve şirin tavernaları var. (Ireon’da kalırsanız adanın en güzel plajlarından Psilli Ammos’da keyif yapmayı da ihmal etmemelisiniz)
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
13 / 29
“Yok ben tamamen inzivaya çekilmek istiyorum” derseniz de adanın kuzeyinde yer alan, Kokkari merkeze 2-3 kilometre uzaklıktaki Avlakia Bölgesi’nde de kalabilirsiniz.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
14 / 29
Burası dalga ve kuş seslerinin olduğu muhteşem bir koy. Koyda sadece bir otel, bir restoran, bir kilise ve birkaç ev var.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
15 / 29
Avlakia’dan adanın kuzeyindeki güzel plajlara kısa bir araba yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. (Lemonakia, Tsamadou).
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
16 / 29
İsterseniz de otelin sahilinde bütün gün denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
17 / 29
Akşam yemeği için ise sahilden yapacağınız birkaç adımlık bir yürüyüşün ardından tam bir aile işletmesi olan koyun tek restoranına gidebilirsiniz. Burada menü yok.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
18 / 29
O gün ellerinde taze ne varsa onlarla pişirdikleri yemekleri servis ediyorlar ve bitti mi bitiyor, devamı yok. Yemekler klasik Yunan Mutfağı olduğu için uzun uzadıya anlatmaya gerek yok ancak burada yemelere doyamadığım bir lezzet var. O gün şansımıza olan üzerine mis kokulu kekik balı gezdirilmiş ve çıtır çıtır susamla süslenmiş, ızgarada pişirilmiş tuzsuz peynir. Bu peynir öyle bir peynir ki insanın yedikçe yiyesi geliyor.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
19 / 29
Yazarken bile tadından içim geçiyor. Size tavsiyem Samos’da ya da başka bir Yunan Ada’sında ballı ızgara peynire menüde rastlarsanız mutlaka tadın, asla pişman olmayacaksınız…
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
20 / 29
Bir araba kiralayın ve kendinizi dağ köylerine doğru yollara vurun. Monolates’e gidip köy kahvesinde kahvenizi için ya da merdivenlerden köyün tepesine çıkıp Lukas’da bir kadeh Samos şarabı için.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
21 / 29
Bir başka dağ köyü olan Platanos’da Yunan Mutfağı ile İtalyan Mutfağı’nı şahane bir şekilde harmanlamış Orizontas’a oturun, Yunan Salatası ve patlıcan ezmeyle başlangıç yapıp deniz ürünlü enfes bir risotto ile de kendinizi şımartın.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
22 / 29
Orizontas’ın bir diğer özelliği ise sanki bir yarımadanın ortasında oturuyormuşçasına, adanın hem sağ hem de soldaki koylarını görebiliyor olmanız.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
23 / 29
Ayrıca adalıların da dediği gibi Samos’un en güzel gün batımını izlemek istiyorsanız adresiniz Platanos Köyü olmalı.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
24 / 29
Şayet yolunuz Koumaradei Köyü’ne düşerse de ‘Balkoni’de muhteşem bir ova ve ardından görünen Marathokampos Koyu’na karşı ev yapımı şekersiz buz gibi bir limonata için.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
25 / 29
Samos’un dağ köylerine güneşi zor gördüğünüz ormanlar, ırmaklar arasından gidiyor olmak eminim sizi de benim kadar şaşırtacak. Bir yanda üzüm bağları bir yanda selviler ve çamlar sizi ağırlıyor.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
26 / 29
Samos gastronomi açısından tam bir cennet desem yeridir. Öyle zengin bir toprak yapısı var ki adada tezgahlarda gördüğünüz her türlü sebze ve meyve yetişiyor. Köy ve dağ yollarında yerel üreticilerin kendi yaptığı bal, şarap ve peynirleri sattıkları dükkanlara rastlarsanız mutlaka uğramalı hem tadım hem de alışveriş yapmalısınız. Damakta bıraktığı muhteşem aroma ile adaların kekik balı kesinlike benim favorim.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
27 / 29
Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kopmak, hayata kısa bir mola vermek isteyenler için, yaz aylarında Yunan Adalar’ı en keyifli rotaların başında geliyor, özellikle de Türkiye’ye yakın olanlar.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
28 / 29
Sizin de yolunuz Kuşadası’na ya da Seferihisar’a düşerse Samos’u görmeden dönmeyin derim.
Sıla UÇAN | silaucann@gmail.com
SON GÜNCELLEME
29 / 29
Vizeniz olmasa bile kapıda vize uygulaması ile kolaylıkla işlemlerinizi halledebilir çokça keyifli, bolca huzurlu bir tatil yapabilirsiniz.