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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat

Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...  

Özellikle kadınların ellerinden çıkan mis gibi zeytinyağlı dolmalar, enginarlar, börekler için her İzmir'e gittiğimde koşuverdiğim bir yer Sığacık. Aynı zamanda ‘citta slow’ yani yavaş şehir olarak anılan, kimseye benzemeyen, zamanın en azından bir süre durduğu Sığacık'ta keşfettiklerim eminim sizleri de heyecanlandıracak.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Özellikle kadınların ellerinden çıkan mis gibi zeytinyağlı dolmalar, enginarlar, börekler için her İzmir'e gittiğimde koşuverdiğim bir yer Sığacık. Aynı zamanda ‘citta slow’ yani yavaş şehir olarak anılan, kimseye benzemeyen, zamanın en azından bir süre durduğu Sığacık'ta keşfettiklerim eminim sizleri de heyecanlandıracak.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Kaleiçi'nde kaybolun
Sonu denize kavuşan Kaleiçi evleri, beyaz sıvalı ve rengârenk panjurlarıyla zamanın yavaşladığını ve senin de durup kendilerine bakmanı hatırlatır gibiler.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Pazarın da kurulduğu Kaleiçi'nde pek çok restoran, kafe ve otel bulunuyor.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Tüm evlerin aynı şekilde görünmesindeki çaba ve özen ise Seferihisar belediyesine ait.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Sığacık'a defalarca getirten pazar
Pazar günleri Sığacık Kaleiçi'ne kurulan Sığacık üretim pazarı Sığacık'ın en coşkulu toplanma alanı. Çocuklar, yaşlı nineler, bastonlu dedeler, beyazyakalılıktan usanmış gençler, marifetli kadınlar sırasıyla yerlerini almışlar.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Seferihisar mantısı, gözleme, yaprak sarma, enginarlı oklavadan sıyırma, salça gibi ev yapımı yiyeceklerin yanı sıra, el işi dokumalar, hediyelik eşyalar da alabilirsiniz.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Pazarın en önemli özelliği sadece Seferihisar'da üretilen ürünlerin satılıyor olması.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Kahvaltımızı hatta öğle yemeğimizi biz bu güzel pazara ayırmıştık.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Dionysos'un Tapınağı'nı mutlaka görmelisiniz
Antik kentlerin enerjisini çok seviyorum. Kentin enerjisi, gizemi kadar onları ortaya çıkaranların uğraşlarını, heyecanlarını görmeyi de...

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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MÖ 3. yüzyıla ait Teos Antik Kenti’nde 600 yıllık zeytin ağaçlarının arasında bir gezintiye çıktım. Yunan mitolojisinde şarap, bağcılık, coşku tanrısı olan Dionysos'un bilinen en büyük tapınağı burada.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Bu tapınak İş Bankası'nın desteğiyle kazı başkanı Prof. Doktor Musa Kadıoğlu ve ekibi tarafından ortaya çıkarılacak. Emekleri müthiş gerçekten.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Teos’ta gezinirken dikkatinizi çeken bir diğer şey de kentin müthiş zengin bir habitata sahip oluşu. Tam 350 bitki çeşidi varmış burada. Tabelalarda bu bitkilerin bir kısmını tanımanız için bilgiler de oluşturulmuş. En belirginleri zeytin ve asmalar.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Bu ağaçlarla kucaklaşacağınıza eminim. Umay Nine dünyanın en yaşlı zeytin ağacı. Tahminen 1800 yaşında. Geçtiğimiz yıl Seferihisar belediyesinin düzenlediği müzayede bu ağaçtan elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya alıcı bulmuş.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Teos Antik Kenti şairlerin, sanatçıların kentiymiş aynı zamanda. Öyle ki bu kentte Dionysos Sanatçılar Birliği bile kurmuşlar. Siyah mermeri ise hala çıkarılıyor ve oldukça popülermiş. Demem o ki keşfedilecek çok şey burada. Şapkanızı, gözlüğünüzü, suyunuzu alın mutlaka burayı görün.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Maviye kavuşmak
Sığacık'ta neredeyse her saat farklı yerde denize girebileceğiniz kadar çok plaj var. Sığacık merkeze 10 dakika uzaklıktaki Büyük Akkum Plajı bu plajların en büyüklerinden.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca Teos Marina'da denize girmek de pek keyifli. Belki de bugüne kadar yediğimiz en güzel patates kızartmasıyla karşılaştığımız salaş restoran da tam limanın olduğu plajda.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Bunun yanı sıra Akarca, Küçük Akkum, Ekmeksiz , Bahadır, Çıfıt kalesi, Doğanbey-Payamlı, İpek kum ve Ürkmez Plajları Sığacık için güzel seçenekler.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Sığacık'a gelmişken bunları yapmadan sakın dönmeyin
Akvaryum Koyu , Çamur Banyosu, Harabeler Koyu, Mağaralar, Taş Ada gibi yerlere uğrayan tekne turlarına katılın.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Teos Marina'dan Samos Adası’na giden feribotlara binip, bu şirin Yunan adasının tadını çıkarın.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Büyük Akkum Plajı’nın yanında Ion Club sörf okulu bulunuyor. Daha sakin bir yerde sörf öğrenmek istersen tam yeri.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Kaleiçi'ndeki kafelerde buz gibi bir karadut suyu için.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Dalış yapmayı seviyorsan ve bu güzel koyları da değerlendirmekten yanaysan Serenad Diving Center'da dalışa geçebilirsin.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Tam bir Enginar cenneti olan Artemis restoranda 15 çeşit enginar yemeğinin tadına bakın.

Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos
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Doğaya ilginiz büyükse, Sığacık’a yarım saat uzaklıkta bulunan Orhanlı Köyü‘ndeki altı dönümlük zeytinlik ve makiliğin içinde, eski Orhanlı İlkokulu’nun restorasyonu ile oluşturulmuş Doğa Okulu'nda vakit geçirin. Burası bir usta-çırak usulü öğrenim yeri ve sınıfları da doğanın tam ortası. Her şey paylaşıma açık ve imece usulüyle işliyor. Daha fazla detaya www.kesfettik.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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Sevda SERBEST / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Sevda Serbest, Alamy, DepoPhotos

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