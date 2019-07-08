Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...  

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Özellikle kadınların ellerinden çıkan mis gibi zeytinyağlı dolmalar, enginarlar, börekler için her İzmir'e gittiğimde koşuverdiğim bir yer Sığacık. Aynı zamanda ‘citta slow’ yani yavaş şehir olarak anılan, kimseye benzemeyen, zamanın en azından bir süre durduğu Sığacık'ta keşfettiklerim eminim sizleri de heyecanlandıracak.
Özellikle kadınların ellerinden çıkan mis gibi zeytinyağlı dolmalar, enginarlar, börekler için her İzmir'e gittiğimde koşuverdiğim bir yer Sığacık. Aynı zamanda ‘citta slow’ yani yavaş şehir olarak anılan, kimseye benzemeyen, zamanın en azından bir süre durduğu Sığacık'ta keşfettiklerim eminim sizleri de heyecanlandıracak.
Sığacık'a defalarca getirten pazar Pazar günleri Sığacık Kaleiçi'ne kurulan Sığacık üretim pazarı Sığacık'ın en coşkulu toplanma alanı. Çocuklar, yaşlı nineler, bastonlu dedeler, beyazyakalılıktan usanmış gençler, marifetli kadınlar sırasıyla yerlerini almışlar.
MÖ 3. yüzyıla ait Teos Antik Kenti’nde 600 yıllık zeytin ağaçlarının arasında bir gezintiye çıktım. Yunan mitolojisinde şarap, bağcılık, coşku tanrısı olan Dionysos'un bilinen en büyük tapınağı burada.
Teos’ta gezinirken dikkatinizi çeken bir diğer şey de kentin müthiş zengin bir habitata sahip oluşu. Tam 350 bitki çeşidi varmış burada. Tabelalarda bu bitkilerin bir kısmını tanımanız için bilgiler de oluşturulmuş. En belirginleri zeytin ve asmalar.
Bu ağaçlarla kucaklaşacağınıza eminim. Umay Nine dünyanın en yaşlı zeytin ağacı. Tahminen 1800 yaşında. Geçtiğimiz yıl Seferihisar belediyesinin düzenlediği müzayede bu ağaçtan elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya alıcı bulmuş.
Teos Antik Kenti şairlerin, sanatçıların kentiymiş aynı zamanda. Öyle ki bu kentte Dionysos Sanatçılar Birliği bile kurmuşlar. Siyah mermeri ise hala çıkarılıyor ve oldukça popülermiş. Demem o ki keşfedilecek çok şey burada. Şapkanızı, gözlüğünüzü, suyunuzu alın mutlaka burayı görün.
Doğaya ilginiz büyükse, Sığacık’a yarım saat uzaklıkta bulunan Orhanlı Köyü‘ndeki altı dönümlük zeytinlik ve makiliğin içinde, eski Orhanlı İlkokulu’nun restorasyonu ile oluşturulmuş Doğa Okulu'nda vakit geçirin. Burası bir usta-çırak usulü öğrenim yeri ve sınıfları da doğanın tam ortası. Her şey paylaşıma açık ve imece usulüyle işliyor. Daha fazla detaya www.kesfettik.com adresinden ulaşabilirsiniz.