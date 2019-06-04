Ege’nin deniz kokan sakin köyü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Urla seyahatinden sonra bu kez huzur katsayımızın biraz daha yükselmesine sebep olan; filmlerdeki meşhur sakin Ege köylerinden Sığacık’a gittik. Bir gün de olsa konaklayamamak ve tabi ki meşhur Sığacık pazarını yakalayamamanın yaşattığı bir burukluk olsa da; günübirlik Sığacık’ta nefes almak, sokaklarında kaybolmak ve taptaze deniz mahsullerinin tadına bakmak bile çok keyifliydi. İşte size Sığacık gezi rehberi…
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Urla seyahatinden sonra bu kez huzur katsayımızın biraz daha yükselmesine sebep olan; filmlerdeki meşhur sakin Ege köylerinden Sığacık’a gittik. Bir gün de olsa konaklayamamak ve tabi ki meşhur Sığacık pazarını yakalayamamanın yaşattığı bir burukluk olsa da; günübirlik Sığacık’ta nefes almak, sokaklarında kaybolmak ve taptaze deniz mahsullerinin tadına bakmak bile çok keyifliydi. İşte size Sığacık gezi rehberi…
Özellikle benim gibi kalabalıkları sevmeyen, hayali Akdeniz ya da Ege’de bir sahil kasabası, biraz toprak, ahşap bir ev, sebze-meyve ve hayvanlarıyla sade, huzurlu bir hayatın hayalini kuranlar için Sığacık biçilmiş kaftan…
Sığacık, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı bir mahalle, bir günde rahatlıkla gezebileceğiniz büyüklükte. Tabi benim tavsiyem; vaktiniz varsa bir gece konaklayın. 2018 verilerine göre nüfusu yaklaşık 3 bin 500 kişi, yaz aylarında gelen turist sebebiyle muhtemelen ciddi oranda artıyordur.
Gezilecek yerler Mutlu insanların yaşadığı Sığacık birkaç günlük, kafa dinlemelik, şehrin kasoundan kaçıp, sokaklarında huzur bulacağınız bir yer. Sığacık’ı üç bölüme ayırabiliriz. Teos Antik Kenti, Kaleiçi ve Akkum Plajı tarafı. Biz Akkum kısmına geçmedik.
Plaj mavi bayraklı olup; merkeze çok yakın bir mesafedeymiş. Akkum dışında Ekmeksiz, Akarca ve Azmak gibi farklı seçenekler de mevcut. Aynı zamanda Sığacık’ta dalış ve rüzgar sörfü de yapabiliyorsunuz. Aklınızda olsun.
YEME-İÇME Merkezde birçok seçenek mevcut ama biz Ege’ye gelmişken deniz mahsulünden yana kullandık hakkımızı. Hemen merkezde kaleiçine girmeden balık restaurantları var. Bülent Abi’nin Yeri’ni tavsiye ederim.
Balık ekmek ve kalamar yedik. Hayatımda yediğim en taze kalamarı orada yedim. Fiyatlar da gayet makul. Kaleiçi’nde gezerken konsept kafeler göreceksiniz, aynı zamanda sahil kısmında da çay bahçeleri ve birkaç şarap evi mevcut. Seçim sizin.
KONAKLAMA Maalesef günübrlik geldiğimiz için herhangi biri konaklama tavsiyesi paylaşamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki seçenek çok fazla. Genelde Kaleiçi’ndeki taşevlerin altı dükkan ya da kafe, üstü pansiyon. Özellikle Haziran sonrası gidecekseniz gitmeden rezervasyonunuzu yaptırın. Seçenek çok da olsa, oda kapasitesi az sayıda.
Ayrıca Sığacık’ta tekne turlarına katılabiliyorsunuz. Dolayısıyla günübirlik değil de en azından iki gün ayırabilirseniz kapsamlı bir Sığacık tatili yapmış olursunuz. Belirttiğim gibi konaklamayı Kaleiçi’ndeki bir yerde yapın.
ULAŞIM Bu kısıma kadar geldiyseniz Sığacık’ın Seferihisar’a bağlı olduğunu biliyorsunuz demektir. Seferihisar-Sığacık arası yaklaşık 7 km. Biz şahsi aracımızla Karşıya’dan 1 saat civarında Sığacık’a vardık. Ayrıca Seferihisar Sığacık arasında dolmuşlar mevcut.
Manisa doğumlu bir Egeli olarak bu yaşıma kadar; yanıbaşımdaki bu güzellikleri keşfetmemiş olmanın üzüntüsü artık yerini sevince bıraktı. Geçen sene Urla, bu sene Sığacık, seneye de planımız Eski Foça. Değmeyin keyfime. Gidiniz görünüz efendim, hayat sadece Alaçatı, Çeşme, Bodrum’dan ibaret değil.