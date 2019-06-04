Ege’nin deniz kokan sakin köyü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatEge’nin deniz kokan sakin köyü
Seyahat

Ege’nin deniz kokan sakin köyü

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Urla seyahatinden sonra bu kez huzur katsayımızın biraz daha yükselmesine sebep olan; filmlerdeki meşhur sakin Ege köylerinden Sığacık’a gittik. Bir gün de olsa konaklayamamak ve tabi ki meşhur Sığacık pazarını yakalayamamanın yaşattığı bir burukluk olsa da; günübirlik Sığacık’ta nefes almak, sokaklarında kaybolmak ve taptaze deniz mahsullerinin tadına bakmak bile çok keyifliydi. İşte size Sığacık gezi rehberi

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
X
Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
1 / 28

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Urla seyahatinden sonra bu kez huzur katsayımızın biraz daha yükselmesine sebep olan; filmlerdeki meşhur sakin Ege köylerinden Sığacık’a gittik. Bir gün de olsa konaklayamamak ve tabi ki meşhur Sığacık pazarını yakalayamamanın yaşattığı bir burukluk olsa da; günübirlik Sığacık’ta nefes almak, sokaklarında kaybolmak ve taptaze deniz mahsullerinin tadına bakmak bile çok keyifliydi. İşte size Sığacık gezi rehberi…

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 28

Özellikle benim gibi kalabalıkları sevmeyen, hayali Akdeniz ya da Ege’de bir sahil kasabası, biraz toprak, ahşap bir ev, sebze-meyve ve hayvanlarıyla sade, huzurlu bir hayatın hayalini kuranlar için Sığacık biçilmiş kaftan…

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 28

Dedim ya filmlerdeki meşhur kasaba diye. Hakikaten öyle. Sadeliği ve müthiş huzurlu sokakları tam kaybolmalık.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 28

Yürüyerek rahatlıkla gezebileceğiniz Sığacık’ta; tarihi sokaklarının yanı sıra, kale, hamam, cami ve Teos Antik Kent gibi önemli yapılar bulunuyor.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 28

Ayrıca bakir koylara da sahip olan Sığacık, sahip olduğu güzelliklerin yanında deniz, kum ve güneş üçlemesi için de son derece ideal.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 28

Sığacık’ın tarihi
Sığacık’ın tarihinden söz ederken sanıyorum Teos Antik Kenti’nden bahsetmessek olmaz. 12 İyon kentinden biri olan Sığacık’ın tarihi MÖ 1080’lere uzanıyor.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 28

Geçmiş çağlarda önemli bir ticaret noktası olan Teos içinde, Dionysos Tapınağı gibi önemli eserler mevcut. Antik kenti detaylı olarak gezilecek yerler kısmında anlatacağız.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 28

Sığacık, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı bir mahalle, bir günde rahatlıkla gezebileceğiniz büyüklükte. Tabi benim tavsiyem; vaktiniz varsa bir gece konaklayın. 2018 verilerine göre nüfusu yaklaşık 3 bin 500 kişi, yaz aylarında gelen turist sebebiyle muhtemelen ciddi oranda artıyordur.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 28

Gezilecek yerler
Mutlu insanların yaşadığı Sığacık birkaç günlük, kafa dinlemelik, şehrin kasoundan kaçıp, sokaklarında huzur bulacağınız bir yer. Sığacık’ı üç bölüme ayırabiliriz. Teos Antik Kenti, Kaleiçi ve Akkum Plajı tarafı. Biz Akkum kısmına geçmedik.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 28

TEOS ANTİK KENTİ: Yukarıda da bahsettiğim gibi Teos Antik Kenti yüzyıllar öncesinde kurulan 12 İyon kentinden biri. Giritliler tarafından kurulmuş.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 28

Büyük bir alan üzerine inşa edilmiş olup; hala kazı çalışmaları devam ediyor. Devam ediyor derken; kazı yapan üç kişi gördüm sadece.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 28

İçinde dünyanın en büyük Dionysos Tapınağı, su deposu, tiyatro ve agora gibi yapılar mevcut. Giriş 6 TL olup, görevli birkaç dakika da olsa kent ile ilgili bilgi veriyor.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 28

Ayrıca broşürler mevcut. İstemeyi unutmayın. Sığacık merkezden 10 dakika mesafede.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 28

SIĞACIK KALESİ: Sığacık merkezde taze ve leziz balık mahsullerini bulabileceğiniz restoranlar var. Kale tam sahil kenarında, hemen bu restoranlardan sonra geliyor.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 28

Ama kale deyince aklınıza öyle çok büyük bir yapı gelmesin. Sahilde yer alan, küçük bir yapı. İçine girdiğiniz gibi bitiyor. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 28

KALEİÇİ / SIĞACIK SOKAKLARI: Kaleiçi, hemen limanın yanında başlayan rest ve kalenin hemen arkasındaki keyifli sokakların olduğu yer olarak geçiyor.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 28

Köyün kalbi desek yanlış olmaz sanırım. Tarihi evleri, kosnept dükkanları, kafeleri ve butik otelleriyle Sığacık sokakları film platosu gibi.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 28

Bu arada Ata Demirer’in ‘Olanlar Oldu’ filmi burada çekilmiş. Ayrıca kaleiçinde Süleyman Han Camisi de göreceğiniz yerlerden bir diğeri.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 28

AKKUM PLAJI: Sığacık’taki en önemli plajlardan biriymiş Akkum Plajı. Biriymiş diyorum zira ben gitmedim. Oradaki bir esnafla konuştuk.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 28

Plaj mavi bayraklı olup; merkeze çok yakın bir mesafedeymiş. Akkum dışında Ekmeksiz, Akarca ve Azmak gibi farklı seçenekler de mevcut. Aynı zamanda Sığacık’ta dalış ve rüzgar sörfü de yapabiliyorsunuz. Aklınızda olsun.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 28

SIĞACIK PAZARI: Pazar günleri Sığacık pazarı kuruluyor. Maalesef biz kaçırdık.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 28

Pazarda Ege’nin yöresel meşhur otları ve yöre kadınlarının ellerinden çıkan lezzetleri bulabiliyorsunuz.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 28

YEME-İÇME
Merkezde birçok seçenek mevcut ama biz Ege’ye gelmişken deniz mahsulünden yana kullandık hakkımızı. Hemen merkezde kaleiçine girmeden balık restaurantları var. Bülent Abi’nin Yeri’ni tavsiye ederim.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 28

Balık ekmek ve kalamar yedik. Hayatımda yediğim en taze kalamarı orada yedim. Fiyatlar da gayet makul. Kaleiçi’nde gezerken konsept kafeler göreceksiniz, aynı zamanda sahil kısmında da çay bahçeleri ve birkaç şarap evi mevcut. Seçim sizin.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
25 / 28

KONAKLAMA
Maalesef günübrlik geldiğimiz için herhangi biri konaklama tavsiyesi paylaşamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki seçenek çok fazla. Genelde Kaleiçi’ndeki taşevlerin altı dükkan ya da kafe, üstü pansiyon. Özellikle Haziran sonrası gidecekseniz gitmeden rezervasyonunuzu yaptırın. Seçenek çok da olsa, oda kapasitesi az sayıda.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
26 / 28

Ayrıca Sığacık’ta tekne turlarına katılabiliyorsunuz. Dolayısıyla günübirlik değil de en azından iki gün ayırabilirseniz kapsamlı bir Sığacık tatili yapmış olursunuz. Belirttiğim gibi konaklamayı Kaleiçi’ndeki bir yerde yapın.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
27 / 28

ULAŞIM
Bu kısıma kadar geldiyseniz Sığacık’ın Seferihisar’a bağlı olduğunu biliyorsunuz demektir. Seferihisar-Sığacık arası yaklaşık 7 km. Biz şahsi aracımızla Karşıya’dan 1 saat civarında Sığacık’a vardık. Ayrıca Seferihisar Sığacık arasında dolmuşlar mevcut.

Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy
SON GÜNCELLEME
28 / 28

Manisa doğumlu bir Egeli olarak bu yaşıma kadar; yanıbaşımdaki bu güzellikleri keşfetmemiş olmanın üzüntüsü artık yerini sevince bıraktı. Geçen sene Urla, bu sene Sığacık, seneye de planımız Eski Foça. Değmeyin keyfime. Gidiniz görünüz efendim, hayat sadece Alaçatı, Çeşme, Bodrum’dan ibaret değil.

GezginEgeIzmirsığacık gezilecek yerlersığacık neredeseyahatdunyagezi
Gökhan GÜNAY / Instagram: @corabidelikadam | Fotoğraflar: Gökhan Günay, Alamy

DİĞER GALERİLER