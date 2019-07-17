Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ege'nin başladığı yer! Şehirden uzaklaşmak isteyenler burası tam size göre...
Antik dönemlerden bu yana birçok efsaneye konu olan, göz alabildiğine zeytin ağaçlarıyla kaplı, oksijen bolluğuyla insanın başını döndüren, yeşil cennet Kaz Dağları eteklerine çok sayıda tatil beldesi kurulu. Küçükkuyu da bu dingin köşelerden en güzeli.
Ege’nin başladığı yer kabul edilen eski adı ‘Gargaron’ olan Küçükkuyu, tarihi dağ köyleri, berrak denizi ve zümrüt yeşili ormanlarıyla kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin en doğru adreslerinden. İşte size Küçükkuyu gezi rehberi…
Kalabalık tatil beldelerinin aksine bir huzur durağı Küçükkuyu... Popüler tatil yörelerinin yüksek sesli müzik içeren, birisine çarpmadan yürümenin imkansız hale geldiği sokaklarının aksine dingin köşeleriyle sizi çağıran küçük belde...
Yunan Adaları’ndan Midilli’ye yakınlığıyla Rumların da etkisinde kalan beldede birçok kültürün izini sürmek hâlâ mümkün… Ünlü tatil beldelerinden Assos, Altınoluk ve Akçay’a çok yakın olan, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu’nun listenize mutlaka eklemenizi önerdiğim köşeleri ise şöyle:
Adatepe Köyü’ne varmadan hemen önce bulunan Zeus Altarı’na ulaşmak için ağaç gölgesine kurulu, inişli çıkışlı bir yolu yürümeniz gerekiyor. Yolun sonunda sizi bekleyen manzara ise tüm yorgunluğunuzu alıp götüren cinsten.
Yolun sonunda sizi bekleyen manzara ise tüm yorgunluğunuzu alıp götüren cinsten. Mitolojiye göre Tanrı Zeus’un ayak izlerinin de bulunduğu düşünülen, taş duvarlarla örülü küçük bir oda yer alıyor burada.
Bu kısmın içinde bir de su sarnıcı var ancak merdivenleri yıkıldığı için inmek mümkün değil. Eski Yunan’da her türlü felaketten kurtulmak için burada tanrılara kurban kesiliyordu. Onlar için manevi ruhu yüksek bir noktaydı.
Adatepe Köyü ile birleştirebileceğiniz güzel bir akşamüstü gezisi olacak Zeus Altarı Edremit Körfezi’ni ve Ege’nin doyumsuz maviliğini seyredebileceğiniz en güzel duraklardan. Yolun tekerlekli sandalye ve bebek arabası kullanıcıları için maalesef çok uygun olmadığını unutmayın. Rahat ayakkabı giyip yanınızda da su bulundurmayı ihmal etmeyin.
Adatepe Zeytinyağı Müzesi Bölgenin en önemli geçim kaynağı zeytin hakkında her türlü bilgiyi bulabileceğiniz müze 2011 yılından beri faaliyette. Eski zeytinyağı presleri, zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama kaplarına kadar zeytin ve zeytinden yapılan ürünler hakkında detaylı bilgi sunan müze Küçükkuyu merkezde bulunuyor.
Balıkçılık ve zeytinciliğin temel geçim kaynağı olduğu Küçükkuyu sahip olduğu zeytin ağacı kaplı ormanları, tertemiz denizi, tarihi zenginliği, enfes zeytinyağlı yemekleri ve taze balık sofraları ile sizleri bekliyor.