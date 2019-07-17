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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatÇanakkaleEge'nin başladığı yer! Şehirden uzaklaşmak isteyenler burası tam size göre...
Seyahat

Ege'nin başladığı yer! Şehirden uzaklaşmak isteyenler burası tam size göre...

Antik dönemlerden bu yana birçok efsaneye konu olan, göz alabildiğine zeytin ağaçlarıyla kaplı, oksijen bolluğuyla insanın başını döndüren, yeşil cennet Kaz Dağları eteklerine çok sayıda tatil beldesi kurulu. Küçükkuyu da bu dingin köşelerden en güzeli.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Ege’nin başladığı yer kabul edilen eski adı ‘Gargaron’ olan Küçükkuyu, tarihi dağ köyleri, berrak denizi ve zümrüt yeşili ormanlarıyla kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin en doğru adreslerinden. İşte size Küçükkuyu gezi rehberi…

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Kalabalık tatil beldelerinin aksine bir huzur durağı Küçükkuyu... Popüler tatil yörelerinin yüksek sesli müzik içeren, birisine çarpmadan yürümenin imkansız hale geldiği sokaklarının aksine dingin köşeleriyle sizi çağıran küçük belde...

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Gündüz tertemiz denizin keyfini çıkarıp akşam marinada Ege’den henüz çıkmış tazecik balıkları yiyebileceğiniz yer.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Stratejik konumu nedeniyle tarihte birçok medeniyetin gözdesi olmuş, eski adı Gargaron olan Küçükkuyu, geçmişte Lidya, Pers, Bergama ve Bizans Krallıklarının hâkimiyetine girdi.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Yunan Adaları’ndan Midilli’ye yakınlığıyla Rumların da etkisinde kalan beldede birçok kültürün izini sürmek hâlâ mümkün… Ünlü tatil beldelerinden Assos, Altınoluk ve Akçay’a çok yakın olan, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu’nun listenize mutlaka eklemenizi önerdiğim köşeleri ise şöyle:

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Adatepe Köyü
Küçükkuyu merkezden Kaz Dağları’na doğru kıvrılan bir yolla varılan, zeytin ağaçlarıyla çevrili güzeller güzeli Adatepe...

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Osmanlı döneminin zengin köylerinden Adatepe zamanla ıssızlaşmış, evler harabeye dönmüş. Bir kaç yıl evvel bir grup insan tarafından tekrar keşfedilmiş.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Şimdi ise yapılan restorasyon çalışmalarının ardından bölgenin en çok turist çeken köşesi halinde. Taş evlerin güzelliği İtalya’nın ünlü köylerinden farksız.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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İnci gibi dizili Osmanlı konakları ve taş Rum evleri, dantel perdeli pencereleri, sessiz sokaklarıyla ruhunuzu okşayacağı kesin.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Konaklamak isteyenler için birkaç butik otel de mevcut. Köy sokaklarını keşfettikten sonra meydanındaki ağaçlar altında çay molası verebilir, teyzelerin el açması gözlemelerini tadabilirsiniz.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Zeus Altarı
Adatepe Köyü’nün denize bakan kısmında bulunan, birçok efsanede geçen, mitolojide önemli bir yeri olan Zeus Altarı’ndan muhteşem bir manzara seyretmeye hazır olun.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Adatepe Köyü’ne varmadan hemen önce bulunan Zeus Altarı’na ulaşmak için ağaç gölgesine kurulu, inişli çıkışlı bir yolu yürümeniz gerekiyor. Yolun sonunda sizi bekleyen manzara ise tüm yorgunluğunuzu alıp götüren cinsten.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Yolun sonunda sizi bekleyen manzara ise tüm yorgunluğunuzu alıp götüren cinsten. Mitolojiye göre Tanrı Zeus’un ayak izlerinin de bulunduğu düşünülen, taş duvarlarla örülü küçük bir oda yer alıyor burada.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Bu kısmın içinde bir de su sarnıcı var ancak merdivenleri yıkıldığı için inmek mümkün değil. Eski Yunan’da her türlü felaketten kurtulmak için burada tanrılara kurban kesiliyordu. Onlar için manevi ruhu yüksek bir noktaydı.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Adatepe Köyü ile birleştirebileceğiniz güzel bir akşamüstü gezisi olacak Zeus Altarı Edremit Körfezi’ni ve Ege’nin doyumsuz maviliğini seyredebileceğiniz en güzel duraklardan. Yolun tekerlekli sandalye ve bebek arabası kullanıcıları için maalesef çok uygun olmadığını unutmayın. Rahat ayakkabı giyip yanınızda da su bulundurmayı ihmal etmeyin.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Yeşilyurt Köyü
Adatepe gibi turizmin oldukça canlandığı Yeşilyurt, benim Küçükkuyu’da en sevdiğim köşe.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Çok daha az turistin olduğu köyün sokakları pırıl pırıl, yeşille iç içe. Birçok butik otel seçeneğinin yanında köy halkının kiraladığı odalar mevcut.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Şehirden uzaklaşmaya ihtiyacı olanlar için tam anlamıyla doğru adres.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Rahmetli Tayfun Talipoğlu’nun bir zamanlar sahip olduğu ‘Bam Teli Yol Konağı’ da tüm güzelliğiyle bu köyde bulunuyor.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Köy halkının kendi ürünleri olan zeytin çeşitleri ve zeytinden yapılan ürünleri de oldukça kaliteli.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Adatepe Zeytinyağı Müzesi
Bölgenin en önemli geçim kaynağı zeytin hakkında her türlü bilgiyi bulabileceğiniz müze 2011 yılından beri faaliyette. Eski zeytinyağı presleri, zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama kaplarına kadar zeytin ve zeytinden yapılan ürünler hakkında detaylı bilgi sunan müze Küçükkuyu merkezde bulunuyor.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Zeytinin dalından sofralarımıza kadar uzanan uzun yolculuğunu öğrenmek, zeytin ürünleri tatmak ve satın almak isteyenlerin listesine alması gereken duraklardan.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Balıkçılık ve zeytinciliğin temel geçim kaynağı olduğu Küçükkuyu sahip olduğu zeytin ağacı kaplı ormanları, tertemiz denizi, tarihi zenginliği, enfes zeytinyağlı yemekleri ve taze balık sofraları ile sizleri bekliyor.

Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos
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Edremit Koca Seyit Havalimanı’na 45 km mesafede bulunan Küçükkuyu, Assos Antik Kenti’ne de yarım saat uzaklıkta. 'Ege’nin başladığı yer' unvanına sahip bu rotayı yaz bitmeden planlarınıza ekleyin.

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Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar | Fotoğraflar: Nadiye Çağlar, Alamy, DepoPhotos

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