Edirne'de bulunmuştu Ege'ye sularına bırakıldı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, su altı müzesi ve yapay resif çalışmaları kapsamında ilçedeki kazılarda bulunan heykellerin kopyaları denize batırıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, su altı müzesi ve yapay resif çalışmaları kapsamında ilçedeki kazılarda bulunan heykellerin kopyaları denize batırıldı.
2
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Özkan Günenç, yetkililer ve basın mensupları Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla heykellerin batırılacağı alana getirildi.
3
Bakan Yardımcısı Kaymakcı,heykeller batırılmadan önce dalgıç kıyafeti giydi ve bir eğitmenle batığın gerçekleşeceği alana daldı.
4
Enez sahilindeki Altınkum mevkisinde kıyıdan 1 mil uzaklıkta "Tanrıça" ve "Nike" heykelleri ve Enez Kalesi rölyefinin kopyaları 18 metre derinliğe bırakıldı.
5
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, dalışın ardından basın mensuplarının bulunduğu Sahil Güvenlik Botu'na çıktı.
6
Kaymakcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye-Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında Bulgaristan ve Karadeniz havzasında yaptıkları iş birliği programının bir adımını gerçekleştirdiklerini söyledi.
7
Projeyle Enez'de bir su altı dalış merkezi oluşturmak istediklerini belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:
8
"Su altında bir müze oluşturmak istiyoruz çünkü Enez köklü bir tarihe sahip. Enez'in neresini kazsanız bir tarihi eser çıkıyor.
9
Dolayısıyla biliyoruz, bazı eserler başka illerdeki müzelerde sergileniyor. Ama biz Enez'den çıkmış tarihi eserlerin kopyalarını su altına indiriyoruz.
10
Yapay resifler bunlar. Böylelikle hem tarihi öğreniyoruz hem de Enez açısından, dalgıçlık sporunu geliştirmek açısından çok yararlı."