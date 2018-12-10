Dünyanın yaşaması en zor bölgeleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Artan soğuklar, hastalıklar ve yazın sıcağından bunalıp “kış gelsin” diyenleri pişman etmeye başladı. Ancak biz burada soğuktan bahsederken, dünyanın bazı yerleşim yerlerinde yılın dört-beş ayı, eksi 40-60 derece ortalamada seyrediyor. Peki hava sıcaklığının hep eksili değerlerde olduğu, kar yağmasa bile dondurucu soğuk nedeniyle her yerin buz tuttuğu yerler nereler? Bu bölgelerde hayat süren insanların yaşamlarını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte dünyanın en soğuk yerleri...
Artan soğuklar, hastalıklar ve yazın sıcağından bunalıp “kış gelsin” diyenleri pişman etmeye başladı. Ancak biz burada soğuktan bahsederken, dünyanın bazı yerleşim yerlerinde yılın dört-beş ayı, eksi 40-60 derece ortalamada seyrediyor. Peki hava sıcaklığının hep eksili değerlerde olduğu, kar yağmasa bile dondurucu soğuk nedeniyle her yerin buz tuttuğu yerler nereler? Bu bölgelerde hayat süren insanların yaşamlarını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte dünyanın en soğuk yerleri...
Fotoğraflar: Alamy
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Rogers Pass / ABD Amerika'nın kuzeyindeki Montana eyaleti sınırları içinde yer alan Rogers Pass, dünyanın en soğuk bölgelerinden biri.
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Deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikteki Rogers Pass, 1954 yılında eksi 57 dereceyi gördü.
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Fort Selkirk-Yukon / Kanada Fort Selkirk, öncesinde ticaretin hakim olduğu Yukon Nehri’nin ve Pelly Nehri’nin birleştiği Kanada Yukon’da yer alıyor.
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Kanada'nın bu zorlu bölgesine demiryolu dışında herhangi bir şekilde ulaşmak mümkün değil. Dünyanın en tehlikeli demiryolu hatlarından birinin geçtiği bölge yılın büyük bir bölümünü aşırı soğuklarla geçirmekte.
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1950’lerde bu yer ekstrem soğuklar yüzünden terkedildi. Fort Selkirk'te ölçülen en düşük hava sıcaklığı ise eksi 58 derece. Genelde bu dereceye yakın bir rakımı ocak ayında görüyor.
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Prospect Creek / ABD Amerika'nın Alaska eyaletinde Fairbanks yakınlarından bulunan Prospect Creek, kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz bir yer olmasının yanı sıra aşırı soğuk havasıyla da dikkat çekiyor.
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Prospect Creek'te ölçülen en düşün hava sıcaklığı eksi 62 derece. Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan bölge aynı zamanda bir boru hattına da ev sahipliği yapıyor.
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Snag- Yukon / Kanada Kanada toprakları içinde kalan ve Alaska'ya 45 kilometre uzaklıktaki Snag köyü dünyada ölçülen en düşük hava sıcaklığına sahip yerlerden biri.
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Eksi 63 derecelik bir hava sıcaklığının ölçüldüğü bölgede 1947'den beri yerleşim bulunuyor.
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Eismitte / Grönland Dünyanın en büyük adası olan Grönland'ta bulunan Eismitte, eksi 64.9 derecelik sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yerlerinden biri.
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Eismitte'de Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklık eksi 2 dereceyi aşamadı.
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North Ice / GrönlandGrönland'tan listeye giren bir diğer bölge de North Ice. Görüntüsüyle dikkat çeken Norht Ice'ta ölçülen en düşük sıcaklık eksi 66 derece.
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Bölge denizden 2 bin 341 metre yükseklikte yer alıyor.
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Verkhoyansk / Rusya Rusya'nın kuzeyindeki Saha Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Verkhoyansk, eksi 69.8 derecelik bir sıcaklığa sahip.
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1311 kişinin yaşadığı yerde bir de Soğuk Kutup Müzesi bulunuyor.
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Oymyakon / Rusya Listeye Rusya'dan giren bir diğer yer de yine ülkenin kuzeyinde yer alan Oymyakon. 1924 yılında ölçülen eksi 71.2 derecelik sıcaklık, uzun yıllar dünyanın en soğuk yeriydi.
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Bugün yaklaşık 500 kişinin ikamet ettiği Oymyakon köyü Rusça’ da 'Donmayan Su' anlamına geliyor. Oymyakon'da Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklık eksi 10 derece oldu. Bitkisel tüketim ürünlerinin yetişmediği köyde, marketlerin tezgâhları balık ve et ürünleriyle dolu...
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Evlerin içine soğuk nedeniyle su tesisatı döşemek imkansız olduğu için bölgede tuvaletler ev dışına inşa edilmiş. Bölgede otomobiller sadece garajlarda çalıştırılabiliyor.
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Garaj dışına çıkan araçlar, durmadan yollarına devam etmek zorunda. Çünkü aracınızı durdurursanız, muhtemelen soğuk nedeniyle tekrar çalıştıramazsınız.
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Köyde az çeşitlilikte ürün satan tek bir bakkal var ve herkes buradan alışveriş yapıyor. Ancak yine de dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşamıyorlar.
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Bilim insanları köylülerin sağlık sorunu yaşamamasını, geyik sütündeki besin değerlerinin yüksek olmasına bağlıyor.
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Plateau İstasyonu / Antartika Yerleşik nüfusun bulunmadığı sadece araştırma amacıyla bilim insanlarının yaşadığı Antartika, dünyanın en soğuk yerlerinden biri.
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Plateau İstasyonu dünyada ölçülen en düşük ikinci sıcaklığa sahip bölge. 20 Temmuz 1968'de bölgede ölçülen sıcaklık eksi 86.2 derece oldu.
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Vostok / Antartika Dünyanın en soğuk yeri yine Antartika'da bulunan Rus araştırma merkezi Vostok. Vostok'ta ölçülen en düşük sıcaklık eksi 89.2 derece.
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Güney yarımkürede olması nedeniyle en soğuk günlerin Ağustos ayında yaşandığı Vostok'ta, Aralık ayında 22 saat boyunca güneş hiç batmıyor.