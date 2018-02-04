Dünyanın yasaklı beş bölgesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyada gezilip görülebilecek birçok alternatif rota var. Ama bunun yanında özellikle maceraya tutkun olanların tercih ettiği, girilmesi yasaklı yerler de bulunuyor. Bazılarının içinde gizli belgeler bazılarında ise ne olduğu hala büyük bir muamma… İşte dünyanın beş yasaklı bölgesi...
Dünyada gezilip görülebilecek birçok alternatif rota var. Ama bunun yanında özellikle maceraya tutkun olanların tercih ettiği, girilmesi yasaklı yerler de bulunuyor. Bazılarının içinde gizli belgeler bazılarında ise ne olduğu hala büyük bir muamma… İşte dünyanın beş yasaklı bölgesi...
Fotoğraflar: Alamy
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Svalbard Tohum Deposu / Norveç Düşünün büyük bir doğal felaket sonucu dünya tümüyle değişime uğradı. Nüfus azaldı, altyapı çöktü, gıda kaynakları dağıldı. Hayatta kalan az sayıda insan her şeyi yeniden kurmak zorunda. Hollywood’a özgü böylesi bir felaket senaryosu durumunda kahramanımız nereye baş vurmalı? Tabii ki Svalbard Tohum Deposu’na...
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Norveç’in Arktik Svalbard takım adalarından biri olan Spitsbergen Adası'nda 120 metre derinlikte kum taşı içinde gömülüdür bu depo... Kuzey Kutbuna 1300 km. mesafedeki tohum deposu dünyanın en iyi korunan, en güvenli yerlerinden biri.
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Şubat 2008’de açılan depoda dünyanın her bölgesinden 250 milyon adet tohum bulunuyor. Bunlar rutubet, ısı gibi her tür koşulda tohumu koruyacak şekilde dört kat paketlenmiş halde saklanıyor.
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Bu depo için Spitsbergen Adası'nın seçilme nedeni, korumayı kolaylaştıracak donmuş topraklarının olması ve deniz seviyesinden 130 metre yüksekte olması.
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Buradaki tohumların yüzlerce, hatta binlerce yıl korunabileceği belirtiliyor. Ama özel araştırma ya da bitki yetiştirmekle görevlendirilmiş değilseniz depoya girmeniz yasak.
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Yeniden inşa edilecek Tesis son günlerde girişinin su basması ile yeniden gündemde… Geçtiğimiz aylarda Küresel ısınma nedeniyle tesisin üzerindeki buz tabakası erimiş, ambarı su basmıştı.
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İnsanlığı etkileyecek bir afet halinde bitki türlerinin korunması için inşa edilen ve 'insanlığın son umudu' olarak da anılan tesise, aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen buzlardan su sızmıştı.
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Niihau Adası / Hawaii Niihau, yerleşim olan en küçük Hawaii adasıdır. Palmiyeleri, nesli tükenmekle yüz yüze olan hayvanları ve turistlerin uğrak yeri olmaması gibi özellikleriyle ideal tatil yeri gibi görünebilir.
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Ama 180 km. kare büyüklüğündeki bu adaya dışarıdan insan gelmesi yasak! Hawaii Kralı Kamehameha 1863’te plantasyon sahibi zengin Robinson ailesine adayı satmış. 1915’e kadar ada yabancılara kapalı kalmış. Bugün adada yerli Hawaiili 130 kişi yaşıyor.
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Adada yol, telefon, kanalizasyon, çeşme suyu hatta bir bakkal bile yok. Ulaşım at ve bisikletle, elektrik güneş enerjisiyle, erzak ise başka bir adadan botla getiriliyor. Çocuklar her hafta eğitim için kanolarla Kauai Adası’na taşınıyor.
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Fakat bu küçük ada tarihte önemli bir rol oynamış. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon uçakları ABD’nin Hawaii’deki Pearl Harbour limanını bombalarken bir Japon pilot adaya düşmüş ve yerlileri bir hafta boyunca terörize etmiş.
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Ayrıca 1944’te ABD başkanı Franklin Roosevelt Niihau Adası’nı Birleşmiş Milletler merkezi olmaya aday yerler arasında değerlendirmişti. Bugün ada sakinleri tarafından davet edilmediği takdirde dışarıdan kimsenin adaya girmesine izin verilmiyor.
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Ama buna rağmen ada üzerinde helikopter turu ya da gemi turları yoluyla uzaktan da olsa ada hakkında bir fikir edinmek mümkün.
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RAF Menwith Hill / İngiltere Kuzey Yorkshire bölgesinde askeri bir üs olan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) dünyanın en büyük elektronik gözetim merkezi olarak biliniyor.
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Burada bütün haberleşmelere müdahale edilerek İngiltere ve ABD için istihbarat toplanıyor. Bu gizli merkez 1954’te, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ndeki iletişim ağlarını denetlemek üzere kuruldu. Bugün ne amaçla kullanıldığını ise kimse bilmiyor.
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Uluslararası terörizm ve uyuşturucu ticareti eylemlerinin gözetlendiğine, Amerikan uyduları için istasyon olarak kullanıldığına inanılıyor.
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ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’nın taraf olduğu ECHELON ya da 'Beş Göz' olarak adlandırılan dinleme sistemiyle bağlantılı olduğu da söyleniyor. Ayrıca RAF'ın Menwith Hill üssünde çok sayıda radar bulunuyor.
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Gizli Arşivler / Vatikan Vatikan'da bulunan bu merkezi deponun bulundurduğu arşiv 8. yüzyıla kadar gidiyor. İlkesel olarak arşivin sahibi olma yetkisi görevde bulunan Papa'nın yerine gelecek kişinin, Papalık kardinaller meclisi tarafından seçilmesi veya görevdeki Papanın ölmesini ve istifa etmesini beklemelidir.
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Vatikan Gizli Arşivlerinde devlet belgeleri, yazışmalar, papalığın ve kilisenin yayımladığı kitaplar ile yüzyıllar boyunca birikmiş pek çok değerli belge bulunuyor.
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Gizli Arşiv'e 17'nci yüzyılda Papa Paul V'in talimatları doğrultusunda akademisyenler için çok sınırlı erişim izni bulunuyordu.
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Yabancılar için erişim izni ise hiç bulunmuyordu. Ancak 1881 yılında Vatikan Kütüphanesi açıldığında XIII. Leo arşivi araştırmacılara açtı. Günümüzde her yıl kimi zaman binden fazla araştırmacı arşivleri inceleyebiliyor.
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Fakat bu kilit altında tutulan arşivlere bugün ulaşmak için uzun ve ayrıntılı bir başvuru sürecinden geçmek gerekiyor.
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Vatikan Gizli Arşivleri, başlığındaki 'Gizli' kelimesi günümüzde kullanımı ile gizliliği ifade etmemektedir.
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Gizli kelimesinin buradaki anlamı, arşivin 'Kutsal Makam'ın kişisel mülkiyeti olduğu ve ona yardımcı konumda olan Roma Curia'ya ait olan 'Özel' anlamına geldiğini ifade eder.
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Aynı zamanda buradaki gizli kelimesi 'gizli görevliler', 'gizli taşıyıcı' ve 'gizli hakkâk' anlamları taşıyabilecek çok onurlu bir görevin yansıması olarak kullanılmıştır.
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51. Bölge / Nevada, ABD Las Vegas'ın 153 km. kuzeyinde, Groom Gölü yakınında bulunan 51. Bölge, Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahasıyla çevrelenmiş şekilde bulunuyor.
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51. Bölge genel olarak anlatıldığında üst düzey devlet sırlarının saklandığı askeri bir üs olarak tanımlanabilir.
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Adını ise Vietnam Savaşı sırasında ortaya çıkan bir CIA belgesinden alıyor.
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CIA bu konuda herhangi bir bilgi vermediği için bu bölgede olup bitenler çoğunlukla komplo teorilerine konu oluyor. Bu gizli bölgeye giriş kesinlikle yasak.
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Nevada Çölü'ndeki bu bölgede uçak ve düşman silahlarının incelenip araştırıldığı söylenmektedir. Ancak Area 51 kurulduğu günden bu yana gizemini korumakta. Kaynak: BBC