Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın ulaşılması en zor yeri! 300 kişi yaşıyor, yılda sadece bir kez gemi geliyor ve..
Dünyada öyle bir yer var ki, ne savaşlar ne de ekonomik krizler orayı hiçbir zaman etkilemedi. Burası İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Tristan da Cunha… 300 kişinin yaşadığı yeri özel kılan ise dünyanın ulaşılması en zor yeri olması… İşte Tristan da Cunha ile ilgili ilginç bilgiler…
Dünyada öyle bir yer var ki, ne savaşlar ne de ekonomik krizler orayı hiçbir zaman etkilemedi. Burası İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Tristan da Cunha… 300 kişinin yaşadığı yeri özel kılan ise dünyanın ulaşılması en zor yeri olması… İşte Tristan da Cunha ile ilgili ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy
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Portekizli kaşif Tristao da Cunha tarafından 1506 yılında Ümit Burnu’na düzenlediği bir gezi sırasında keşfedidi Tristan Da Cunha Adası…
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Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı ve dünyanın ulaşılması en zor yeri olarak kabul ediliyor.
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Sadece 300 kişinin yaşadığı adaya en yakın yerleşim yeri ise 2800 kilometre uzaklıktaki Edinburgh of the Seven Seas…
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İlk yerleşen Amerikalı! Sadece iki yıl dayanabildi… Adaya ilk yerleşen 1810 yılında Amerikalı Jonathan Lambert olmuş ancak adada iki yıl yaşayabilmiş ve 1812’de boğulmuş. 1816’dan sonra ise adaya İngilizler yerleşmeye başlamışlar ve 1856’da ada nüfusu 71 kişi olmuş. Ancak bir sonraki yıl ada nüfusu açlıktan kaçanlar yüzünden 28’e düşmüş.
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1961’de ise yanardağ etkinliğinden dolayı kurtarılan ada sakinleri daha sonra yeniden yerleştirilse de Birleşik Krallık’taki yaşama alışıp dönmeyenler olmuş. Aralık 2015 verilerine göre ise Tristan da Cunha Adası’nda 300 kişilik soyutlanmış bir toplum yaşamını sürdürüyor.
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Şimdiler sadece adanın kuzeybatısındaki bir yaylada yerleşim var. Zaten halk da burada kümelenmiş… Adanın diğer bölümlerinde yaşayan bulunmuyor.
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Tristan da Cunha Adası’nda bir kafe, küçük bir market, yüzme havuzu, yerel bir radyo istasyonu (Haftada dört gün yayın yapıyor), bir okul, bir hastane, bir postane, ufak bir müze, iki kilise ve bir bar mevcut.
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Tristan da Cunha’daki tek liman ise Calshot Limanı… Yalnız adalara herhangi bir hava ulaşımı söz konusu değil. Yılda bir kez uğrayan RMS St. Helena adlı tek yük gemisi posta, konserve gıda, videolar, kitaplar-dergiler, tıbbi ürünler ve ara sıra ziyaretçi getiriyor
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Adaya girmek için İngiltere vizesi şart… Adanın tek olumsuz yanı halkın yarısından fazlasının astım hastası olması... Buraya turist olarak gelmek isterseniz bol bol balık tutabilir ve yüksek volkanik dağlarında rahatça kafa dinleyebilirsiniz. Unutmadan söyleyelim, adada pansiyon bulunmadığından çadıra veya bir tanıdığa ihtiyacınız olabilir.
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Atlantik fırtına kuşunun tek üreme alanı burası Uluslararası Kuş Yaşamı Derneğince, ‘Önemli Kuş Alanı’ olarak sayılan ada, 13 deniz ve iki kara kuşu türüne ev sahipliği yapıyor.
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Kuzey Rockhopper penguenleri, sarı burunlu Atlantik albatrosu, isli albatros, Atlantik fırtına kuşu, büyük kanatlı fırtına kuşu, yumuşak tüylü fırtına kuşu, geniş gagalı prion, gri fırtına kuşu, büyük yelkovan kuşu, isli yelkovan kuşu, Tristan yırtıcı martısı, Antarktika deniz kırlangıcı, kahverengi deniz kırlangıcı deniz kuşu türlerini oluşturuyor. Ayrıca burası Atlantik fırtına kuşu için yeryüzündeki tek üreme alanları olarak biliniyor.
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Dünyada Tristan da Cunha gibi ulaşıması güç ve ilginç hikayeleri barındıran adalar bulunuyor. İşte onlardan bazıları...
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PİTCAİRN ADASI Pasifik Okyanusu’nun ıssız adası Pitcairn'de, ne yerel halk, ne de araştırmacı bulunmuyor. Batısında kalan en yakın komşuları Gambier Adaları ve Tahiti, Pitcairn Adası'ndan yüzlerce kilometre ötede bulunuyor.
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Pitcairn, 1784'de denize indirilen ünlü İngiliz kargo gemisi HMS Bounty'nin öyküsünü taşıyor. 1789'da adaya uğrayan gemide çıkan ayaklanmada kaptanlarını deviren 50 denizcinin adaya yerleştiği biliniyor. Günümüzde adada yaşayan ve çiftçilikle geçinen yaklaşık 100 insanın, ayaklanmacı denizcilerin soyundan geldiğine inanılıyor.
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Güney Pasifiğin orta yerindeki, dünyanın en ücra köşesindeki bu adanın tarihi ise ilginç… 1790 yılında İngiliz donanmasına ait Bounty adlı gemide bir isyan çıkar. Denizciler gemiyi ele geçirir. İsyan başarıya ulaşmıştır ama artık dönecek bir ev yoktur. İngilizlerin gazabından, idamdan kaçmak için haritada bile görünmeyen bu adaya çıkan denizciler oraya vardıklarında ülkelerine bir daha dönememek için gemilerini yakarlar.
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Adaya çıkan denizci sayısı sekizdir. Mürettebatın geri kalanı adayı bulana kadar kendi içlerindeki kavgalarda telef olmuştur. 1838 yılında bir İngiliz kolonisine dönüşen ada 1952’de bir diğer İngiliz kolonisine, Fiji’ye bağlanır. Fiji’nin 1970’te bağımsızlığını kazanması üzerine, Yeni Zelanda’daki İngiliz büyükelçisi Pitcairn Valisi sıfatıyla adanın yönetimini üstlenir.
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KERGUELEN ADALARI Hint Okyanusu'nda bulunan küçük bir takımada olan Kerguelen Adaları ‘Issızlık Adaları’ olarak da biliniyor.
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Hava yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı adalara gitmek için, Madagaskar'da bulunan Reunion Adası'ndan altı günlük bir tekne yolculuğu yapmanız gerekiyor. Ada'da tıpkı yüzlerce kilometre güneyindeki Antarktika gibi yerel halk değil ancak Fransa'dan gelen araştırmacılar bulunuyor.
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1776 yılında ünlü kaşif James Cook'un ayak bastığı takımadalar, bugün bir uydusu bulunan Fransa'nın füze savunma sisteminin bir parçası...
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ITTOQQORTOORMİİT Yaklaşık iki milyon 200 bin metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olmasına rağmen Grönland'da sadece 57 bin insan yaşıyor.
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Adanın en ıssız ve bilinmeyen kasabası ise, İzlanda'nın kuzeyinde kalan, adanın doğu ucundaki balıkçılık ve avcılıkla geçinilen Ittoqqortoormiit. Kasaba, Grönland'ın İngiltere büyüklüğündeki bir ilinde yer alıyor.
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500 kişinin yaşadığı kasabada, kişi başına 388 kilometre kare alan düşüyor.
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PASKALYA ADASI Şili kıyılarından 6 bin 500 km mesafede bulunan Paskalya Adası, nam-ı diğer Rapa Nui, uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nun en ıssız yerlerinden biri.
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Yaklaşık 180 kilometre kare büyüklüğündeki adada günümüzde sadece 4 bin kişi yaşıyor. 1722 yılında Holladalı kaşif Jacob Roggeveen tarafından bulunan Paskalya Adasının, çeşitli yerlerinde, bin 500 yıl önce yerli halk tarafından dev kayalardan oyulduğu düşünülen 887 tane heykel bulunuyor.
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Motai adındaki bu heykellerin nasıl yapıldıkları halen tam olarak anlaşılamadı.