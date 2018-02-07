Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın ucunda ilginç yaşam! Çiğ etle besleniyorlar...
Burası Yamal ya da diğer bir adıyla Yamalya… Toprağı Tümen Oblastı'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası ve bazı komşu bölgelerle oluşan bir özerk okrug olarak Rusya Federasyonu'na bağlı bir federal bölge… İngiliz fotoğrafçı Timothy Allen ‘İnsan Gezegeni- Human Planet belgeseli’ için dünyanın en soğuk bölgesi olarak bilinen buraya gitti. Yamalya’da yaşayan ve çiğ etle besleyen göçebe kabilenin hayatlarına tanık oldu. Allen öyle fotoğraflar çekti ki, çok şaşıracaksınız…
Burası Yamal ya da diğer bir adıyla Yamalya… Toprağı Tümen Oblastı'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası ve bazı komşu bölgelerle oluşan bir özerk okrug olarak Rusya Federasyonu'na bağlı bir federal bölge… İngiliz fotoğrafçı Timothy Allen ‘İnsan Gezegeni- Human Planet belgeseli’ için dünyanın en soğuk bölgesi olarak bilinen buraya gitti. Yamalya’da yaşayan ve çiğ etle besleyen göçebe kabilenin hayatlarına tanık oldu. Allen öyle fotoğraflar çekti ki, çok şaşıracaksınız…
Fotoğraflar: Timothy Allen
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Yamal Nenets Özerk Okrugu ya da Yamalya, toprağı Tümen Oblastı'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası ve bazı komşu bölgelerle oluşan bir özerk okrug olarak Rusya Federasyonu'na bağlı bir federal bölge…
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Allen, dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yamalya için, dondurucu soğukları hiçe sayarak yola koyuldu.
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Burada yaşayan kabile, ren geyiği ile besleniyor ve her yıl el yapımı ahşap kızaklarla 1800 km yol kat ediyor.
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Allen ise bu kabilenin yaşantısını belgesel haline getirebilmek için 16 gün onlarla beraber yaşadı.
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Dünyanın ucu anlamına gelen ‘Yamal-Nenet’ bölgesi kışın eksi 50 dereceye kadar soğuyor. Bölge halkı binlerce senedir göçebe geleneklerine bağlı olarak yaşıyor.
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Çiğ et yemeyi alışkanlık haline getiren bu halk gerçekten ilginç…
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Büyük küçük herkes çiğ et tüketiyor.
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Dondurucu soğuktan korunmak için ren geyiklerinden elde ettikleri kürklerden kıyafetler yapıyorlar.
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Ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyorlar.
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NENETLER'İN İLGİNÇ YAŞAMLARI Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan bu insanlar, geyik bakıcıları olarak biliniyor.
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Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait...
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Burada 2002 sayımına göre 40 binden fazla Nenet yaşıyor. Tek amaçları var, o da hayatta kalmak!
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PEKİ NENETLER ASLINDA KİM? Samoyedler’den gelen Nenetler Nenetçe konuşuyor. Samoyed Halkları (Samodi-Halklar, Samoyedler, Samoyadi) günümüzde ve tarihte Samoyed dillerini konuşmuş olan halk ve topluluklara verilen toplu isim.
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Dil akrabalığından dolayı Ural halklarının Fin-Ogur kolundan sayılırlar. MÖ 3000’lerde Fin-Ural dillerini konuşan gruplardan ayrıldılar.
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MÖ 200’lerde ise Türkçe ve Altayca konuşan halklarla karıştılar ve doğuya göç ettiler.
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ÇİĞ ET YİYORLAR! Nenetler'in en büyük özelliği eti çiğ çiğ yemeleri. Dondurucu soğukta yaşıyorlar ve modern yaşamı reddediyorlar.
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Modern yaşamı reddetseler topluluk üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre de sahip… Çadırlarda yaşayan bu göçebe topluluk hayatlarını hayvanlarını otlatarak ve avlanarak geçiriyor.
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Toprağa ve doğal kaynaklara saygı üzerinde duran şamanist ve animist bir inanç sistemine sahipler.
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STALİN DÖNEMİNDE KATLİAMA UĞRAMIŞLARDI! ŞİMDİ İSE… Bir dönem Stalin'in tarafından katilama uğrayan Nenetlerin bulunduğu bölge artık dünya için çok önemli.
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Dünyanın bilinen doğalgaz rezervlerinin dörtte biri burada bulunuyor. Uzun yıllar dünyadan olabildiğince kopuk yaşayan Nenetler, doğalgaz rezervi nedeniyle inşa edilen raylarla artık dünyayla daha iç içeler...
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Klan temelli bir sosyal yapılanmaları var. Yeryüzünde iki büyük Nenet grubu bulunuyor. Bunlar: Tundra Nenetleri ve Orman Nenetleri.
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Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyor.
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Nenetler hayvanlarını otlatmak için tam 1100 kilometre yol alıyor.
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Bir ilginç özellikleri de Nenetli gelin adayları için başlık parası uygulamalarının olması… Gelinlerin bedelleri ise ren geyiği cinsinden hesaplanıyor.
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Eksi 50'lere varan soğuklarda çadırlarda yaşayan Nenetler, huzur içindeki yaşamlarını dünyadaki enerji krizi nedeniyle artık kaybetmek üzereler...