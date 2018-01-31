Dünyanın terk edilmiş en gizemli yerleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya üzerinde birbirinden güzel yerler bulunuyor. Kimisi turist akınına uğruyor kimisi de dünyanın en güzel yerleri listelerine giriyor. Ancak bazı yerler var ki, bir zamanlar doğal güzellikleri, yeraltı zenginlikleri ya da sanayi tesisleri ile bulundukları yerlerin gözdeleri konumundayken, bugün tamamen terk edilmiş haldeler. İşte dünyanın terk edilmiş en gizemli yerleri…
Dünya üzerinde birbirinden güzel yerler bulunuyor. Kimisi turist akınına uğruyor kimisi de dünyanın en güzel yerleri listelerine giriyor. Ancak bazı yerler var ki, bir zamanlar doğal güzellikleri, yeraltı zenginlikleri ya da sanayi tesisleri ile bulundukları yerlerin gözdeleri konumundayken, bugün tamamen terk edilmiş haldeler. İşte dünyanın terk edilmiş en gizemli yerleri…
Fotoğraflar: Alamy, Panaromio, Wikimedia Commons, BBC
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ABD'nin Chesapeake Körfezi'nde bulunan Holland Adası… Günün her saati kuş ve dalga seslerinin eksik olmadığı, dört bir tarafı okyanus sularıyla çevrili bir ev burası...
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1600’lü yıllarda kıtalararası seyahat yapıp, kendine uygun bulduğu yeri işgal ederek oralara yerleşenleri bir kez de olsa mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ilginç yapıya ev sahipliği yapan Holland Adası’nın hikâyesi de böyle başlıyor.
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O yıllarda adaya gelip yerleşen Daniel Holland’ın soyadını alan ada, aradan geçen yaklaşık iki yüzyıl boyunca kolonistler tarafından kullanılmış.
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1850’lerden itibaren Chesapeake Körfezi’ndeki adaları satın almaya başlayan ve genellikle balıkçılıkla uğraşan insanlar, 1890’da geniş kitlelere dönüştüler.
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1910 yılına gelindiğindeyse, neredeyse 360 sakinin ikamet ettiği Holland Adası giderek popülerleşti. Böylece adada; ev, dükkân, postane, kilise ve okul gibi birçok yapı oluşturuldu. Bu evde 1888 yılında inşa edilerek konuklarını ağırlamaya başladı.
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O yıllarda Chesapeake Körfezi, inşaat anlamında sağlamlık teşkil eden bir alan olmaktan çok uzaktı. Bu durum, Holland Adası’nı kıyı erozyonuna ve şiddetli dalgalara açık hale getiriyordu. Korkulan oldu, 1914 yılında adanın ciddi bir bölümü erozyonlar nedeniyle kaybedilmeye başlandı.
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Kendi haline terk edilmiş ve bakımsız bırakılmış Holland Adası, onlarca yıllık yalnızlığının ardından, yine bir adada büyümüş olan Stephen White tarafından, 1995 yılında 70 bin dolara satın alındı.
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Zamanla doğal afetler sonucu adada yaşanmaz hale gelindi. White ailesi de adayı Concorde Vakfı’na sattı. Vakfın görevlendirdiği fotoğrafçı tarafından özenle çekilen kareler ise görenleri şaşkına çeviriyor.
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Japonya'nın Kawaguchi şehrindeki hayalet park Japonya'nın Fuji Dağı yakınlarındaki bu tema park, diğer parklardan oldukça farklı... 'Gulliver'in Gezileri' adlı romandan ilham alınarak 1997 yılında inşa edilen park, Japon hükümeti tarafından 2007'de terk edilmiş.
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Japonya’da Fuji Dağı’nın eteklerinde inşa edilmiş cüretkâr bir tema parkı; Gulliver’in Krallığı... Devletin ve bankaların teşvikleriyle hayata geçirilen girişim on yıl boyunca ilgi odağı olduktan sonra terkedilmeye bırakılmış.
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Tema parkından geriye kalanlarsa, Japonca’da ‘haiyko’ denen ‘harabe’ kâşiflerinin kameralarına yansıyan ıssız ve irite edici manzaralar. ‘Gulliver’in Krallığı’, kriz sonrası Japonya’da hayata geçirilen, kısa vadede getiri sağlaması beklenen büyük projelerden biriydi.
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90’larda beklenen getiriyi sağlayan park, projeyi finanse eden Niigata Chuo Bank’ın iflas etmesi sonucu 2001 yılında apar topar kapatıldı. Ancak bu parkın geleceği banka iflas etmeden çok önce ‘lanetliydi’. Hipnotize edici güzelliğe sahip Fuji Dağı manzarası yanı sıra parkın bir diğer komşusu ‘Aokigahara Ormanı’, daha yaygın adıyla ‘İntihar Ormanı’.
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San Francisco’daki Golden Gate köprüsünden sonra dünya üzerinde en çok intihar edilen ikinci yer olan bu orman parkın imajını oldukça zedeliyordu. Kötü komşu sorunları burada bitmeyen parkın bir diğer çok yakın komşusu da Kamikuishiki köyü. Burası Japonya’da korkunç bir üne sahip.
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1995’te Tokyo metrosundan sarin gazı kullanarak 19 kişiyi öldüren kıyamet günü tarikatı ‘Aum Shinrikyo’nun merkezi. Ekonomik kalkınma hedefleriyle, çocukların eğlenmesi için yapılan bir eğlence parkı bunca karanlık unsur arasında tüm başarı şansını yitirmiş.
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2010’da gerçekleştirilen kapsamlı bir yıkım ve temizleme operasyonundan sonra parktan geriye birkaç duvar yıkıntısından ve ‘harabe kâşifleri’nin fotoğraflarından başka hiçbir şey kalmamış.
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Villa Epecuen bir zamanlar bir turistik merkezdi… Buenos Aires’e yakın bir yerde yer alan ünlü sağlık ve dinlence merkezi Villa Epecuen doğanın hışmına uğrayan mekânlar arasında yer alıyor.
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İklim değişiklikleri bu bölgeyi sürekli yağan yağmurların merkezi haline getirdi. On yılda yıllık yağış oranlarında birkaç kez artış görüldü.
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Yağışlar gölün tamamen dolmasına ve taşan suların şehri basmasına yol açtı.
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Suların taşması sonucu Villa-Epucuen’in büyük bir bölümü birkaç saat içinde sular altında kaldı.
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Tayvan'ın Wanli Tatil Kasabası'nda bulunan bu çürüyen kabinler eskiden otel olarak kullanılıyordu…
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Oldukça popülerdi, şimdi ise harabe bir halde...
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Nükleer seyahat bölgesi Pripyat 1986 yılında yaşanan Çernobil faciasının ardından Ukrayna'nın Kiev'e bağlı Pripyat bölgesi tamamen terk edilmiş durumda.
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Issız bölge artık turistlerin ilgi odağı. İnsanı tedirgin eden manzaralar eşliğinde fotoğraf makinelerine poz veriyorlar.
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Hayalet şehir: Hashima Adası Japonya'nın güneyinde, Kyushu adasının güneybatısında yer alıyor. James Bond filminin bir bölümünün de çekildiği adanın hikayesi dünya endüstri tarihinin kısa özeti gibi. Japonya'ya ait olan ada dev bir savaş gemisine benzemesinden ötürü 'Battleship Island' olarak da anılıyor.
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Adayı ilginç kılan ise tam 43 yıldır hayalet şehir olarak bilinmesi… Ada aslında 480x160 metre büyüklüğü ile minik bir şehir kadar bile değil. Ancak 1887 yılında adada kömür madeninin bulunması ile göç almaya başlıyor.
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Hızla çoğalan nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehri unvanını kazanıyor. 1800'lerin sonu Japonya'nın endüstrileşmenin en yoğunluklu yaşandığı dönemler. Hashima'dan çıkan kaliteli kömür, adanın kısa sürede Mitsubishi tarafından satın alınmasını sağlıyor.
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1890'dan itibaren tamamen Mitsubishi tarafından işletilen maden ocakları deniz altında 1100 metreye kadar iniyor. Bu verimli kömür madeninde çalışan işçiler, aileleri, pazar yeri, hastane, oyun parkları, sinema derken adanın nüfusu 5 bin 300'e dayanıyor.
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Bu da adaya dünya üzerinde en yüksek yoğunluklu insan nüfusu rekorunu kazandırıyor. Ada tayfunlardan ve tsunamilerden etkilenmesin diye etrafı yüksek beton duvarlarla çevriliyor. Hatta dünyanın ilk betonarme binası bu adada yapılıyor ve tam dokuz katlı... Zamanla dünyada kömür enerjisi yerini petrole bırakıyor ve 1960'larda Japonya sanayinde kullanılan enerji tamamen petrol merkezli hale dönüşüyor. Petrolün enerji pazarına hakimiyeti adanın sonunu hazırlıyor. Mitsubishi 1974'de madeni kapatıyor.
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Adada yapacak iş bulamayan sakinler çamaşır makinelerini, koltuklarını, oyuncaklarını ve daha aklınıza ne gelirse geride bırakıp adayı terk ediyor. 1974'de nüfusu sıfıra inen Hashima adası o zamandan beri hayalet şehir olarak anılıyor.
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38 yıl boyunca Mitsubishi mülkiyeti olmaya devam eden ada 2009'da Nagazaki şehri yönetimine bedelsiz olarak verildi. Adanın sanayi devriminin önemli bir göstergesi olması sebebiyle Temmuz 2015 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.