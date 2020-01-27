'Dünyanın sonuna' kasaba kurdular! Ülkeye çok ciddi katkı sağlıyor...
Rusya'nın Kuzey Kutup Dairesi içerisinde bulunan Yamal yarımadasındaki Sabetta kasabası sert iklimi ve coğrafi koşullarıyla farklı bir dünyayı andırıyor. Yalnız burası özel koşullara yönelik inşa edilerek, ülkeye katkı sağlıyor... İşte Sabetta kasabası hakkında ilginç bilgiler...
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Rusya'nın en önemli doğal gaz yatakları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme merkezinin bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Okrugu ismindeki bölgede bulunan kasaba, yaşam koşulları nedeniyle turistlerin de ilgisini çekiyor.
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Dünyanın en kuzeyinde bulunan yerlerden birisi olması nedeniyle Sabetta ismi, bölgede yaşayan Nenetler adlı yerli halkın dilinde ‘dünyanın sonu’ anlamına geliyor. 2000'li yıllarda yerli halktan sadece 19 kişinin yaşadığı Sabetta yerleşim birimi, bölgede doğal gaz işleme tesislerinin kurulma çalışmasıyla bugün 30 bin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan bir kasaba haline geldi.
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Özel bir bölgede özel koşullara yönelik inşa edilen kasabanın nüfusu doğal gaz tesislerinde çalışan işçilerden ve bölgeye hizmet götüren kimselerden oluşuyor.
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Yazları güneşin hiç batmadığı, kışın ise güneşin hiç gözükmemesi nedeniyle gün boyu karanlık olan bölgede, ne ağaç ne de çalılık bulunuyor. Kış aylarında kasabadan görünen ise sadece kar ve LNG taşıyan gemilerin yanaştığı buzlu deniz üzerindeki liman.
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İnsanlar ve hayvanlar iç içe yaşıyor. Zaman zaman kutup ayıları ve beyaz tilkilerin görüldüğü kasabada halk, kendilerine alışan ve zarar vermeyen bu hayvanları besliyor.
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Doğal gaz tesislerindeki işlerin zorluğu nedeniyle kasabanın nüfusunu ağırlıklı erkekler oluşturuyor.
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En fazla saatte 40 kilometre hızda araç kullanılan Sabetta'da yaşayanlar belirlenen özel kulübeler dışında evde, sokakta, ofiste sigara içemiyor. Sabetta’nın dünya ile iletişimi ise bölgeye kurulan Uluslararası Sabetta Havalimanı üzerinden sağlanıyor. Havalimanı, Rus İl-76 model stratejik nakliye uçağı büyüklüğündeki uçaklara da hizmet verebiliyor.
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Yamal yarımadasının kuzey doğusunda bulunan Sabetta'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi, yıllık 16,5 milyon ton LNG üretim kapasitesi ile Rusya'da son dönemde ön plana çıkan projelerin başında geliyor.
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Dünyada Sabetta gibi sert iklimi ve coğrafi koşullarıyla farklı bir gezegeni andıran birçok yer var. İşte onlardan bazıları...
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Rogers Pass / ABD Amerika'nın kuzeyindeki Montana eyaleti sınırları içinde yer alan Rogers Pass, dünyanın en soğuk bölgelerinden biri. Deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikteki Rogers Pass, 1954 yılında eksi 57 dereceyi gördü.
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Fort Selkirk-Yukon / Kanada Fort Selkirk, öncesinde ticaretin hakim olduğu Yukon Nehri’nin ve Pelly Nehri’nin birleştiği Kanada Yukon’da yer alıyor. Kanada'nın bu zorlu bölgesine demiryolu dışında herhangi bir şekilde ulaşmak mümkün değil.
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Dünyanın en tehlikeli demiryolu hatlarından birinin geçtiği bölge yılın büyük bir bölümünü aşırı soğuklarla geçirmekte. 1950’lerde bu yer ekstrem soğuklar yüzünden terkedildi. Fort Selkirk'te ölçülen en düşük hava sıcaklığı ise eksi 58 derece. Genelde bu dereceye yakın bir rakımı ocak ayında görüyor.
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Prospect Creek / ABD Amerika'nın Alaska eyaletinde Fairbanks yakınlarından bulunan Prospect Creek, kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz bir yer olmasının yanı sıra aşırı soğuk havasıyla da dikkat çekiyor.Prospect Creek'te ölçülen en düşün hava sıcaklığı eksi 62 derece. Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan bölge aynı zamanda bir boru hattına da ev sahipliği yapıyor.
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Snag- Yukon / Kanada Kanada toprakları içinde kalan ve Alaska'ya 45 kilometre uzaklıktaki Snag köyü dünyada ölçülen en düşük hava sıcaklığına sahip yerlerden biri. Eksi 63 derecelik bir hava sıcaklığının ölçüldüğü bölgede 1947'den beri yerleşim bulunuyor.
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Eismitte / Grönland Dünyanın en büyük adası olan Grönland'ta bulunan Eismitte, eksi 64.9 derecelik sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Eismitte'de Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklık eksi 2 dereceyi aşamadı.
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North Ice / GrönlandGrönland'tan listeye giren bir diğer bölge de North Ice. Görüntüsüyle dikkat çeken Norht Ice'ta ölçülen en düşük sıcaklık eksi 66 derece. Bölge denizden 2 bin 341 metre yükseklikte yer alıyor.
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Verkhoyansk / Rusya Rusya'nın kuzeyindeki Saha Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Verkhoyansk, eksi 69.8 derecelik bir sıcaklığa sahip. 1311 kişinin yaşadığı yerde bir de Soğuk Kutup Müzesi bulunuyor.
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Oymyakon / Rusya Listeye Rusya'dan giren bir diğer yer de yine ülkenin kuzeyinde yer alan Oymyakon. 1924 yılında ölçülen eksi 71.2 derecelik sıcaklık, uzun yıllar dünyanın en soğuk yeriydi.
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Bugün yaklaşık 500 kişinin ikamet ettiği Oymyakon köyü Rusça’ da 'Donmayan Su' anlamına geliyor. Oymyakon'da Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklık eksi 10 derece oldu. Bitkisel tüketim ürünlerinin yetişmediği köyde, marketlerin tezgâhları balık ve et ürünleriyle dolu...
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Evlerin içine soğuk nedeniyle su tesisatı döşemek imkansız olduğu için bölgede tuvaletler ev dışına inşa edilmiş. Bölgede otomobiller sadece garajlarda çalıştırılabiliyor.
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Garaj dışına çıkan araçlar, durmadan yollarına devam etmek zorunda. Çünkü aracınızı durdurursanız, muhtemelen soğuk nedeniyle tekrar çalıştıramazsınız. Köyde az çeşitlilikte ürün satan tek bir bakkal var ve herkes buradan alışveriş yapıyor. Ancak yine de dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşamıyorlar. Bilim insanları köylülerin sağlık sorunu yaşamamasını, geyik sütündeki besin değerlerinin yüksek olmasına bağlıyor.
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Plateau İstasyonu / Antartika Yerleşik nüfusun bulunmadığı sadece araştırma amacıyla bilim insanlarının yaşadığı Antartika, dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Plateau İstasyonu dünyada ölçülen en düşük ikinci sıcaklığa sahip bölge. 20 Temmuz 1968'de bölgede ölçülen sıcaklık eksi 86.2 derece oldu.
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Vostok / Antartika Dünyanın en soğuk yeri yine Antartika'da bulunan Rus araştırma merkezi Vostok. Vostok'ta ölçülen en düşük sıcaklık eksi 89.2 derece.
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Güney yarımkürede olması nedeniyle en soğuk günlerin Ağustos ayında yaşandığı Vostok'ta, Aralık ayında 22 saat boyunca güneş hiç batmıyor.