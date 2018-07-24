Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın pek fazla bilinmeyen ilginç yerleri! Buralara gitmek cesaret istiyor...
Avrupa'ya gitmek, Amerika gezilerine çıkmak, Afrika'yı keşfetmek hemen hemen herkesin hayali. Görmediğimiz yeni yerler görmek, yeni kültürleri keşfetmekse paha biçilemez. Yalnız dünyada öyle yerler var ki, pek bilinmiyor bilinse bile gitmesi oldukça çok zor. Özellikle buralarda yaşayanların sayıları ve bu yerlerin hikâyeleri sizi çok şaşırtacak. İşte dünyada gidilmesi en zor yerler…
Avrupa'ya gitmek, Amerika gezilerine çıkmak, Afrika'yı keşfetmek hemen hemen herkesin hayali. Görmediğimiz yeni yerler görmek, yeni kültürleri keşfetmekse paha biçilemez. Yalnız dünyada öyle yerler var ki, pek bilinmiyor bilinse bile gitmesi oldukça çok zor. Özellikle buralarda yaşayanların sayıları ve bu yerlerin hikâyeleri sizi çok şaşırtacak. İşte dünyada gidilmesi en zor yerler…
Fotoğraflar: Alamy
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PİTCAİRN ADASI Pasifik Okyanusu’nun ıssız adası Pitcairn'de, ne yerel halk, ne de araştırmacı bulunmuyor. Batısında kalan en yakın komşuları Gambier Adaları ve Tahiti, Pitcairn Adası'ndan yüzlerce kilometre ötede bulunuyor.
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Pitcairn, 1784'de denize indirilen ünlü İngiliz kargo gemisi HMS Bounty'nin öyküsünü taşıyor. 1789'da adaya uğrayan gemide çıkan ayaklanmada kaptanlarını deviren 50 denizcinin adaya yerleştiği biliniyor.
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Günümüzde adada yaşayan ve çiftçilikle geçinen yaklaşık 100 insanın, ayaklanmacı denizcilerin soyundan geldiğine inanılıyor.
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Güney Pasifiğin orta yerindeki, dünyanın en ücra köşesindeki bu adanın tarihine gelirsek… 1790 yılında İngiliz donanmasına ait Bounty adlı gemide bir isyan çıkar. Denizciler gemiyi ele geçirir. İsyan başarıya ulaşmıştır ama artık dönecek bir ev yoktur.
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İngilizlerin gazabından, idamdan kaçmak için haritada bile görünmeyen bu adaya çıkan denizciler oraya vardıklarında ülkelerine bir daha dönememek için gemilerini yakarlar.
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Adaya çıkan denizci sayısı sekizdir. Mürettebatın geri kalanı adayı bulana kadar kendi içlerindeki kavgalarda telef olmuştur.
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1838 yılında bir İngiliz kolonisine dönüşen ada 1952’de bir diğer İngiliz kolonisine, Fiji’ye bağlanır.
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Fiji’nin 1970’te bağımsızlığını kazanması üzerine, Yeni Zelanda’daki İngiliz büyükelçisi Pitcairn Valisi sıfatıyla adanın yönetimini üstlenir.
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KERGUELEN ADALARI Hint Okyanusu'nda bulunan küçük bir takımada olan Kerguelen Adaları ‘Issızlık Adaları’ olarak da biliniyor.
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Hava yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı adalara gitmek için, Madagaskar'da bulunan Reunion Adası'ndan altı günlük bir tekne yolculuğu yapmanız gerekiyor.
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Ada'da tıpkı yüzlerce kilometre güneyindeki Antarktika gibi yerel halk değil ancak Fransa'dan gelen araştırmacılar bulunuyor.
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1776 yılında ünlü kaşif James Cook'un ayak bastığı takımadalar, bugün bir uydusu bulunan Fransa'nın füze savunma sisteminin bir parçasından başka bir şey değil
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ITTOQQORTOORMİİT Yaklaşık iki milyon 200 bin metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olmasına rağmen Grönland'da sadece 57 bin insan yaşıyor.
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Adanın en ıssız ve bilinmeyen kasabası ise, İzlanda'nın kuzeyinde kalan, adanın doğu ucundaki balıkçılık ve avcılıkla geçinilen Ittoqqortoormiit.
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Kasaba, Grönland'ın İngiltere büyüklüğündeki bir ilinde yer alıyor. 500 kişinin yaşadığı kasabada, kişi başına 388 kilometre kare alan düşüyor.
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COOBER PEDY Avustralya'nın ulaşımı en zor şehri. Burası bir ada değil ama burada yaşam oldukça ilginç…
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1915'de geniş opal rezervleri keşfedilmesiyle burası cazip bir yer haline geliyor. Madenciler daha sonra yüksek sıcaklıklara dayanamayarak şehri yer altına kuruyorlar.
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100 yıl sonra günümüzde ise burası turistikler için ilginç bir mekan… Hem ekonomik hem de kültürel manada mirası olan 2 bin nüfuslu Coober Pedy kasabasının yarısından fazlası yer altında yaşıyor.
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Kesilip parlatılabilen, süs ve ziynet eşyası yapımında kullanılan opal ışık aldığında bunu gökkuşağı gibi farklı renklerde parıldayarak dışarı verdiğinden aranan ve değerli bir maden sınıfında yer alıyor. Avustralya dünya opal yataklarının yüzde 95 'ine sahip ve Coober Pedy kasabası da bu madenin kalbi…
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PASKALYA ADASI Şili kıyılarından 6 bin 500 km mesafede bulunan Paskalya Adası, nam-ı diğer Rapa Nui, uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nun en ıssız yerlerinden biri.
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Yaklaşık 180 kilometre kare büyüklüğündeki adada günümüzde sadece 4 bin kişi yaşıyor.
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1722 yılında Holladalı kaşif Jacob Roggeveen tarafından bulunan Paskalya Adasının, çeşitli yerlerinde, bin 500 yıl önce yerli halk tarafından dev kayalardan oyulduğu düşünülen 887 tane heykel bulunuyor.
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Motai adındaki bu heykellerin nasıl yapıldıkları halen tam olarak anlaşılamadı.
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TRİSTAN-CUNHA ADASI Güney Afrika ve Güney Amerika'nın tam ortasında yer alıyor. Adada sadece, 300 kişiyle beraber, 300 sığır ve 500 koyun yaşıyor.Ulaşım ise tam bir sorun. Burada Havaalanı yok; bu yüzden ihtiyaçlarını karşılamak için, yılda sadece sekiz kez Güney Amerika'dan gelecek olan gemiyi beklemek durumundalar.
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Adada yaşamanız için size bir iş imkanı sunuluyor. Yapacağınız iş; hayvanlara bakmak; bağcılık, seracılık gibi tarım işleri. Çünkü adada bugüne kadar sadece patates yetiştirilmiş; şimdiyse farklı sebze ve meyveler yetiştirmek istiyorlarmış.
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Ayrıca adada, iş dışında vakit geçirebileceğiniz yüzme havuzu, pub , cafe ve bir tane de dans salonu var. Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, dünyanın ulaşılması en zor yeri kabul ediliyor.
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1506'da yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu. 800'lerden beri İngiltere'nin topraklarında sayılan adalara ulaşabilmek için tek yol, 3200 km mesafede bulunan Güney Amerika kıyılarından yapılacak tekne yolculuğu.
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LA RİNCONADA Peru'daki And Dağları'nda yer alan La Rinconada, Güney Amerika'nın ulaşılması belki de en zor yeri. Deniz seviyesinden 5 bin 200 metre yükseklikte olan küçük maden kasabası, dünyanın en yüksek rakımlı ve ıssız yeri kabul ediliyor.
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Donmuş bir buz tabakasının üzerinde bulunan kasabanın tek ulaşım yolu, günlerce kar yağışı ve fırtına altında yapılan kamyon yolculuğu.
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Zor coğrafi şartlar, yaşamayı ne kadar zor kılsa da, La Rinconada altın madenciliği yapan yaklaşık 30 bin kişilik nüfusa sahip.