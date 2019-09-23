Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın 'ölüm jakuzisi'! Okyanusun altında ortaya çıktı...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor. İşte ölüm jakuzisi ile ilgili detaylar...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor. İşte ölüm jakuzisi ile ilgili detaylar...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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30 metre genişliğinde ve üç buçuk metre derinliğinde olan havuz, yüzeyden 1000 metre derinlikte bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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İçine giren canlıları öldürebilecek kadar yoğunlukta tuza sahip. Fakat yapılan incelemelerde bu bölgede yaşayan mikrobiyal canlıların olduğu da tespit edildi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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Özellikle araştırmacılar burada, diğer gezegenlerdeki yaşamla ilgili bilgi edinebileceklerini de düşünüyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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Bilim insanları bu nedenle yerin detaylı haritasını çıkarmak için robot denizaltıyla dalış yaptılar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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'Ölüm Jakuzisi' adı verilen yeri keşfeden Temple Üniversitesi'nde biyolog olan Erik Cordes, esrarengiz bölgeyi; "Orası okyanusun altında bir göl!" şeklinde tanımlıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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Cordes'e göre, bu havuzda yaşayan mikrobiyal yaşam, yüksek tuzluluk oranı ve düşük oksijene adapte olarak hayatta kalmayı başarmış.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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Canlıların bu adaptasyon yeteneğinin, canlılar için zor koşullara sahip gezegenlerde de olabileceğini belirtiyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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Bu yüzden bu bölgenin dünya dışı yaşamla ilgili birçok soruya cevap verebileceği düşünülüyor. Su o kadar yoğun tuza sahip ki, içine giren bir canlının yaşamını sürdürme ihtimali bulunmuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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Keşifi yapan ise San Pedro merkezli bir araştırma gemisi olan: E / V Nautilus...
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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Midye solungaçlarında yaşayan bakteriler simbiyotik bir ilişki sayesinde derin okyanusta hayatta kalıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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Gölün yüzeyinden yaklaşık 10 feet derinliğe kadar, tuzlu su nispeten iyi bir sıcaklığa sahip.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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Keşif sırasında sensör derinleşince sıcaklık 66 dereceye yükseldi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, AFP
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E / V Nautilus, tuzlu su havuzuna 62 metreden fazla şekilde daldı ancak dip noktasına ulaşamadı.