Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın göz kamaştıran en temiz suları! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Sıcak havalardan kaçışın en iyi yolu serin denizlere kendini bırakmak olsa gerek. Şehirleşmenin getirdiği kalabalıklaşma insanları sessiz sakin yerlere gitmeyi yöneltiyor. Su parkları, yüzme havuzları bir nebze olsun işe yarasa da dünyanın doğal harikalarının yanında sönük kalıyor. İşte tertemiz sularda keyif yapacağınız en iyi 10 adres. Listede Türkiye’den de bir yer var...
Sıcak havalardan kaçışın en iyi yolu serin denizlere kendini bırakmak olsa gerek. Şehirleşmenin getirdiği kalabalıklaşma insanları sessiz sakin yerlere gitmeyi yöneltiyor. Su parkları, yüzme havuzları bir nebze olsun işe yarasa da dünyanın doğal harikalarının yanında sönük kalıyor. İşte tertemiz sularda keyif yapacağınız en iyi 10 adres. Listede Türkiye’den de bir yer var...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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10- Bora Bora / Fransız Polinezyası Koyu renkten açığa doğru farklılaşan deniz rengiyle cazibe merkezi haline geliyor. Burası kentsel yaşamdan uzak bir dünyanın tadına varmak için ideal.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Pırıl pırıl güneşi ve harika kumsalıyla göz alıcı güzellikte… Dalış ve birçok deniz aktivitesini yapabildiğiniz ada, sıcak havalarda gidilecek en güzel adreslerden.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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9- Panari Adası / Japonya Tropikal bir adaya gitmek isteseniz Japonya ilk tercihlerinizden olmayabilir. Ancak Okinawa kentinde bulunan bu cennet, dünyanın en iyi dalış yerlerinden birisi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Aragusuku olarak da anılan Panari’de dükkân veya otel bulunmuyor. 400'den fazla mercan, 5 çeşit deniz kaplumbağası, manta ışınları, balina köpekbalığı ve her tür tropikal balık türü, hepsi Okinawa civarında yaşıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Burası insan kalabalığından uzak diğer tatil yerlerine nazaran daha sessiz sakin. Açık mavi tonlarındaki denizi ve benzersiz doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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8- Jenny Gölü / Wyoming- ABD Göl, yaklaşık 12 bin yıl önce buz kütlelerinin ayrışması Cascade Kanyonu’nun dibinde meydana gelmiş. Yemyeşil kıyıları, iki kilometrelik yürüyüş parkuru, bozulmamış doğal dağ suyuyla birçok yürüyüşçü ve kayıkçılar için popüler bir yer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Dağlık alanın ortasında, Grand Teton Milli Parkı’nda bulunan göl, yaptığınız yürüyüş sonrası serinlemek için en iyi seçenek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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7- Zakintos Adası / Yunanistan Yunanistan’ın batı sahilinde kalan, mükemmel kum plajları, kristal mavi sularıyla donanmış ok ucu şeklinde eşsiz bir yer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adanın kuzey ve batı tarafları oldukça dağlık ve yaşam yok. En ünlü plajı Navagio’ya tekneyle ulaşabiliyorsunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kuşbakışı olarak buranın manzarasına bakmak en güzel aktivitelerden…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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6- Sabah / Malezya Borneo Adası’nın kuzeyinde yer alıyor. Dinlenmek ve rahatlamanın adresi olarak ihtiyacınız olan bütün imkanları veren tropik bir cennet.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Mercan kayalıkları, berrak sularını keşfedebilirsiniz. Sumatra gergedanı ve Bornean Fili gibi korunan birçok canlı türü de bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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5- Cala Macarelleta/ Menorca- İspanya Tarih öncesi taş yapılarıyla ünlü. Farklı kültürlerin etkisini görebileceğiniz Minorka’da yerel halkın kültürünü de tanıma fırsatı bulabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sakin ve huzurun mekânı olarak gösterilen kartpostallara konacak bir güzellikte. Beyaz ince kumu ve turkuaz rengindeki denizi insanlar tarafından çokça tercih ediliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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4- Bonito / Brezilya Dünyadaki popülerleşmiş şnorkel ve dalış noktası haline gelen çeşitli su yaşamını sunuyor. Doğal çevresini ve birçok canlı türlerini keşfedeceğiniz harika bir yer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Cam gibi tertemiz sularında balıklarla birlikte yüzme fırsatı buluyorsunuz. Özellikle yaz aylarında binlerce ziyaretçinin uğrak noktası haline geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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3- Kaputaj Plajı / Antalya Kendisiyle aynı adı taşıyan ve sarp kayalıklarla çevrili etkileyici bir koyda bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Suyunun açık yeşilden maviye doğru geçişin yaşandığı benzersiz rengi, el değmemiş güzelliğiyle göz kamaştırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yol kenarından başlayan 187 merdiven basamağından inerek ulaşıyorsunuz. Çakıl ve kum karışımı sahiliyle serinlemenin en güzel adreslerinden.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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2- Primosten / Hırvatistan Adriyatik denizinde bulunan küçük bir liman kasabası.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ülkenin tatil beldesi olarak da anılıyor. Açık mavi tonlarındaki suları ve bozulmamış kumsalıyla ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Geçici Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olan üzüm bağlarını gitmişken görme fırsatını yakalıyorsunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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1- To Sua Ocean Trench / Samoa Upolo Adası’nın güney kıyısında, muhteşem sahil şeridinin üstündeki Lotofaga köyü yakınlarındaki bir lav alanının ortasında bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kartpostallık görüntüsü ve gizli kıyı tünelleriyle maceraperest ziyaretçilerin uğrak noktası.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Işıltılı zümrüt yeşili rengindeki suları ve yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili yüzme alanıyla görenleri büyülüyor. 30 metre yükseklikten tek bir merdivenle atlama platformuna erişiliyor.